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Все зубы чистить необязательно, нужно лишь те, которые вы хотите оставить

 

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В стране горячо обсуждается обязательное медицинское страхование, которое в нашу жизнь, скорее всего, будет внедрено. “Скорее всего” мы говорим потому, что такая острая тема не была бы “вброшена” в массы, если бы она уже не обкатывалась в неких коридорах власти. А раз обкатывалась, то и решение по ней, скорее всего, уже принято, а нам предложено лишь высказаться. И высказываемся.
Один из социологических замеров говорит, что мы очень болезненно относимся именно к разнице в получении медицинских услуг. Другими словами, одним качественная медицина доступна, а другим, выходит, нет. И в наше время такая разница, как нетрудно догадаться, обусловлена социальным положением пациента. Есть деньги - получишь получше, нет денег - можешь и вовсе ничего не получить. Такова реальность, отображенная в тех же социологических исследованиях.
В Казахстане на здравоохранение тратится 3,7-3,8 процента ВВП, что в деньгах в девять раз меньше на душу населения, чем, например, в Малайзии. Много это или мало? Наверное, все-таки немало. Но вот на обслуживание госдолга Казахстана тратится больше, чем на образование и медицину вместе взятые. Об этом заявил недавно депутат мажилиса парламента Аманжал Жамалов во время презентации проекта республиканского бюджета на 2017-2019 годы.
Любопытно, но ежегодно наши соотечественники в лечебных учреждениях других стран оставляют около 200 миллионов долларов. Такие данные приводит организация Havard Medical International. По ее сведениям, большинство богатых казахстанцев, страдающих каким-либо недугом, чаще всего обращаются в медицинские центры Германии, Израиля, Южной Кореи и Китая.
Так что картина ясная. Но решит ли проблему доступности качественной медицины обязательное медицинское страхование?
Тут сразу нужно оговориться: внедрять систему обязательного медицинского страхования и при этом не решать вопрос с качеством оказания медуслуг, это все равно что вытягивать деньги у людей, оставляя нашу медицину такой, какая она есть сегодня. То есть очень даже неудовлетворительной. Об этом говорит опыт добровольного медстрахования. Жалоб на страховые компании, которые не оплатили бы счета, нет, но вот жалоб на врачей хоть отбавляй.
Теперь о наших врачах. В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата врача составляет около 125 000 тенге, что почти в 16 раз меньше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (теперь принято сравнивать нас именно с ними). Так вот, в этих странах средняя зарплата врача около 2 000 000 тенге. Это, выражаясь казенным языком ведомственных бумаг, обуславливает непрестижность профессии и слабую трудовую мотивацию медицинских работников Казахстана.
Следует также отметить слабую зависимость оплаты труда от его интенсивности и результата, а также от квалификации работников. И, конечно же, профессиональный уровень среднего медицинского персонала все еще оставляет желать лучшего, виной чему и устаревшие методы его обучения, и низкий престиж профессии, и неудовлетворительная заработная плата.
И, наконец, не можем же сказать вот о чем: по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит от системы здравоохранения всего на 10 процентов, а на 50 процентов - от образа жизни, который формируется под воздействием окружения человека: экологии, качества жизни и доступности возможностей укрепления здоровья. Правы эксперты из ВОЗ или нет, такие тут нужно учитывать проценты или другие - но определенная зависимость, согласитесь, тут есть. Как себя ведем, так во многом себя и чувствуем.
И все же, все же... Вот ее, систему обязательного медстрахования, введут. Так же, как в свое время систему обязательных пенсионных отчислений. И что с этой, последней, было все эти годы - знают, наверное, все. “Качало” ее в разные стороны, и до сих пор не совсем ясно: а что она, наша “пенсионка”, сегодня представляет? Надоела уже эта избитая фраза: “Хотели же как лучше, а получилось...”
А вот у вас есть надежда на то, что на сей раз получится не как всегда?

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Просмотрено: 11 раз Просмотров: 11 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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