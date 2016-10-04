Сагымбай Козыбаев Не дождетесь!

Время от времени российская действительность подкидывает имена новых оголтелых шовинистов. Всех их объединяет ксенофобия. Вот появился на горизонте очередной некий Константин Душенов. Именует себя общественным деятелем, ну и, конечно, публицистом. Как же без этого довеска? В подражание Солженицыну носит такую же бороду.

До таланта Солженицына Душенову далеко как до луны, но в оценке Казахстана он с покойным писателем в фарватере. На Youtube-канале информационно-аналитического агентства “Русь православная” он провозглашает явно провокационную тему “Станет ли Казахстан второй Украиной?” Вбивая клин во взаимоотношения казахов и русских на севере Казахстана, Душенов начинает издалека. Вообще, - громогласно заявляет он, - Казахстан страной-то назвать трудно. Казахи никогда не имели собственного государства. (Перепевы новомодной песни. - С.К.) “А еще, - утверждает далее наш оппонент, - русские принесли туда (читай - в Казахстан) и азбуку, и письмо, и науку, и просвещение, и т.д. И вообще они кочевали туда-сюда, эти три жуза - три племени”. Дескать, кто такие эти, так называемые, казахи?

Какого рода-племени сам Душенов? Неведомо нам это, но явно племени, в знаниях обделенного. Три жуза этой констатацией ограничатся, ругань не в чести у них.

Если бы этим Душенов ограничился. Цитирую далее. “После распада России (имеется в виду, очевидно, СССР. - С.К.) там (читай - в Казахстане) оказался еще огромный кусок русской земли. Важно то, что мы имеем в Казахстане такую же бомбу замедленного действия, какую мы имели на Украине. Если дать волю местным азиатам (это уже оскорбление. - С.К.), то они могут устроить там резню похлеще, чем бандеровцы (еще одно оскорбление. - С.К.).

Это уже чистой воды провокация, призыв к расколу территории, к раздору между казахами и русскими.

Что же предлагает шовинист? “Мы должны официально, на государственном уровне провозгласить, что русский народ имеет право на воссоединение в едином государстве. Мы будем всех русских поддерживать. Нужно русским в Казахстане оказать всю помощь. Незаконно отторгнутые от России в 1991 году (?! - С.К.) земли должны вернуться в состав Российской империи.

Оставляю такую авторскую заявку без комментария. Имперские замашки, ксенофобия, подстрекательство миру достаточно известны. И песня эта нам хорошо знакома.

Но что самое печальное. Вольно или невольно исполинские чины во власти сами дают толчок к появлению такой радикальности у своих граждан. Напомню. 29 августа 2014 года на молодежном форуме в Селигере что сказал президент Путин, отвечая на вопрос из зала: “Если уйдет из власти Назарбаев, не повторится ли в Казахстане украинская ситуация?”.

Отметив неоспоримые заслуги нашего президента, Путин тем не менее безапелляционно заявил: “У казахов никогда не было своего государства”.

Эти слова уважаемого российского лидера глубоко задели тогда здравомыслящее сообщество Казахстана. Может, он сгоряча, не подумав, так высказался. Опрометчивость? Кто знает...

В любом случае гонг прозвучал. Думали, пройдет время, забудется. Да как забыть: перепевы этого слогана колокольным звоном отдаются. Мы же не глухие.

Казахи в своей истории никогда не претендовали на чужие земли. Что есть, то есть. Увы, остались малой нацией. Но территория исконная.

Вопрос сегодня в другом. Казахам нужны спокойствие и мир, тыныс-тіршілік. Но душеновым надо всем скопом давать отповедь. Промолчать - означает, что провокаторы правы, что открыта дорога шовинизму и человеконенавистничеству, что стоит убрать шлагбаум, Ћџдай саћтасын, начнется кровопролитие.

Днем и ночью снятся кому-то киевские майданные баталии на казахской земле.

Тернии поросли

Пути эти неисповедимы. Знакомлюсь в начале нового учебного года на традиционной вузовской лекции, называемой актовой, с бородатым парнем в очках. Приехал он из латиноамериканской Колумбии. У него длинное имя на испанский лад - Фелипе Владимир Пулидо Гомес. Занесло же парня к нам! Впрочем, не удивляюсь: международный рейтинг родного университета растет, и это не может не радовать.

Что же, сочтем за честь учить колумбийца азам журналистики. Еще одним питомцем КазНУ будет больше в далеких пенатах.

В этот же день, пролистывая кипу отечественных газет (привычный ритуал), наталкиваюсь на другую иностранную фамилию 17-летнего юноши - Ферджионе. А вот звать его Тимуром. Он усыновленный американской семьей казах, оставленный при рождении горе-родителями в роддоме. На бывшей родине ему сделали несколько операций, но встал он на ноги лишь после усыновления в Штатах. На фото с приемными родителями подросток буквально лучится, и, что самое удивительное - рожденный инвалидом, он уже делает успехи в спортивной карьере.

Теперь Тимур по паспорту американец со стопроцентной казахской кровью.

В этом же номере газеты другая информация. Шокирующая. В Атырауской области женщина, желая угодить очередному сожителю, вывозит пятилетнюю дочь за околицу и бросает на трассе. Лишенная ранее родительских прав в отношении двух старших детей, она ничуть не раскаивается в содеянном. При этом “кукушка” вновь беременна и ждет двойню.

Учеба за тридевять земель, счастливый исход с усыновлением, брошенный под колеса машин ребенок...

Участь детей как радует, так и вызывает сожаление... Абырой Слово это означает совесть, честь, репутация, авторитет. Соответственно, “абыройлы” - “бескорыстный”, “авторитетный”, “пользующийся всеобщим уважением”.

Абай в своих “Назиданиях” твердит неумолчно об этом. Когда он говорит о бесчестии, бесстыдстве, алчности, стяжательстве, позоре, он подразумевает именно это высокое понятие.

Один из ушедших годов был объявлен годом прикосновения к его “Назиданиям”, к сорока пяти его мудрым высказываниям. Небольшой текст размером в брошюру как казахское конфуцианство - призыв к вечным ценностям бытия, акылбайству и подражательству.

Многие, прикасаясь к Абаю, пытаются по-своему определить свое понятие о высоком. “Высокое”, как бы ни звучало это слово на разных языках, все равно остается тем же. Потому переводы на русский язык абаевских “Гаклии” - Всеволода Рождественского, Виктора Шкловского, Роллана Сейсенбаева, Ауэзхана Кодара - по сути об одном и том же.

Сколько воды утекло, а мысль гения проста, как слеза, и бесхитростна, как плач несмышленыша. Его џран - “абырой керек, ар керек” - спасательный круг для миллионов сограждан, тонущих сегодня в океане элементарного бесчестия и алчности.

О, дүние ай... Қашан ұлт боламыз? Отцовская дочь

Казахи, как и все, кому небезразлична генеалогия, ведут извечно древо по мужской линии. Большое огорчение, коль в семье не появляется наследник. И вместе с тем необъяснимо нежное отношение отцов к дочерям. Даже есть понятие “ќкесініѓ баласы” - это именно об отцовской дочери. Отсюда и наречение женских имен. Где, в какой стране вы найдете имена Карашаш (“Черноволосая”, производные - Алтыншаш, Сулушаш), Ардак (“Отпечаток чести”), Адырна (“Тетива”), Сќуле (“Сияние”, производные - Саулеш, Саулет), Тќтті (“Сладкая, “Лакомство”), Аружан (“Душа духа, чести”), Анар (“Гранат”), Мерей (“Репутация”)...

Но иногда чадолюбивых отцов заносит. Зачем давать дочери такое имя - Қолтықшаш? Неудобно даже переводить. Но это все же исключение из правил. Имена казахских леди высокопарны, от них веет романтикой, особой поэтикой и таинственностью.

Жду встречи с визави. Звать ее Сардала. В имени три гласных. Нормально. А означает имя беспредельную степь, необъятное пространство.

Ничего себе. Где вы столкнетесь с такой безграничной любовью отцов к дочерям?!

А раз любовь такая - все ей, ненаглядной. Все прихоти исполняются. Правда, в глубине сердца отца и скорбь. С возрастом дочь уйдет в чужой дом, неизвестно как сложится ее жизнь. Поэтому-то в народе бытует расхожее выражение - Қыздың жолы жіңішке. Я бы перевел: “Тоньше нити судьба девичья”.

Все верно, именно так. Но вот у приятеля жена родила шестого ребенка. Вновь дочь. Генерал в стане теперь семи луноликих. Отцовская любовь к дочерям осталась. Но на сей раз приятель, как мне кажется, ждал другого оборота. А сказать вслух - обидеть божье ухо.

Но иншалла и сему. Дочь, знаю не понаслышке, для отца небес награда.



Малая мечта

Человек, который не осуществил свою мечту, остается без крыльев.

Параметры мечты разные. Иногда они просто крохотные, человеку, в приниципе, много не надо.

Творческие люди непритязательны. Музыкант, поэт, публицист, писатель мечтают лишь об одном. Чтобы их время от времени озаряло. Как кирпичом по голове. Условно, конечно. Мысль, которая неустанно копошится в извилинах. Размякнув как следует, непременно должна превратиться в полет. В этом суть любого творчества.

Когда сделал одно дело, успокоился, а затем вновь - в путь. За воплощением мечты. Очередной.

А она обязательно должна исполниться. Только не поранить бы крылья раньше времени. Своим ученикам как наставник желаю дорогу к своей мечте. И горжусь, если она у них обретает плоть.

Впрочем, и себе того же желаю.

Что же, алға, башка - сельсовет! Пожалуйста, не иссякни... Пиранья

Кто не любит рыбу? Особенно на природе и особенно жареную. Обсосешь каждую косточку. Вах-вах. Нет предела блаженству.

Жарить рыбу женам в тягость. А мужьям за это обидно.

Во Вьетнаме напрашиваюсь на рыбалку. Прибрежное озеро у океана для туристов специально заполнили пираньей - очень опасной, хищной рыбой, но неимоверно вкусной. Уловом вашим вас же и кормят. На спиннинг за час выловил штук пять. Одна из них при снятии с крючка в отместку успела схватить за мизинец. Кровище хлынуло. Пиранья моя задела глубоко нерв.

Через некоторое время испытал последствия казакпайской неосторожности. Мизинец, хоть убей, не сгибается. Сжимаешь кулак, а он, мизинец, иттіѓ баласы, один торчит колом, как ни в чем не бывало.

Короче, мне не смешно теперь.

За все вкусное в жизни надо расплачиваться... В Катынском лесу

Польская память

Вторая мировая война началась молниеносно. Менее чем за месяц было оккупировано большое государство. Дата официальная всем известна - 1 сентября 1939 года. С вторжения с запада фашистской Германии на территорию Польши. В соответствии с пактом Молотова - Риббентропа, по сути, соглашения между Сталиным и Гитлером, 17 сентября Красная Армия перешла уже ее восточную границу. Во Вторую мировую войну Советский Союз вступил на стороне фашистов. Это неумолимый исторический факт.

Оккупация есть оккупация. Победу над Польшей Германия и СССР отметили совместным военным парадом в Бресте уже 22 сентября.

Чтобы окончательно добить Польшу, было решено интернировать весь цвет польской армии. Делалось это тайно. Двадцать тысяч польских офицеров были зверски убиты на советской территории. И чтобы быть точным - 4421 человек в Катынском лесу (Смоленская область), в Старобельске близ Харькова - 3820 человек, в Осташково Калининской (ныне Тверской) области - 6311. Остальные были расстреляны в лагерях Западной Украины и Западной Белоруссии.

Оккупировав Смоленскую область, немцы обнаружили в Катыни массовое захоронение людей в польской форме. Весной 1943 года Германия заявила, что они расстреляны органами НКВД. В ответ советская сторона обвинила гитлеровцев.

Только в апреле 1990 года Советский Союз признался в содеянном и официально заявил, что “это одно из тяжких преступлений сталинизма”

Польские офицеры так и не были признаны жертвами политической репрессии.

Узкому кругу исследователей сегодня известны имена убийц из НКВД. Среди них есть и очень знаковые. Так, генерал Б. самолично убил 700 польских офицеров. Так сказать, показал личный пример.

Один из исполнителей вспоминал впоследствии: “Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, а работа была не из легких. Уставали так сильно, что на ногах порой еле держались. А одеколоном мылись. До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови и пороха. Даже собаки от нас шарахались, а если лаяли, то издалека”.

Оставляю за кадром технологию казни польских офицеров. В основном убивали каждого отдельно, выстрелом в затылок.

О польской памяти, в целом о памяти человеческой, мы долго говорим с видным польским исследователем Второй мировой войны профессором Херонимом Граля. За острые публикации на эту тему он был удостоен звания иностранного члена Академии журналистики Казахстана. Было это в начале нынешнего года.

И вот вновь профессор Граля собирается в далекий Алматы. И хотя горькая правда историческая незабываема, мы договорились вести речь на этот раз о казахско-польских связях. А они светлые - это Адольф Янушкевич, Густаф Зелинский, Бронислав Залеский, Александр Затаевич, Анна Герман, Папа Римский Иоанн Павел II, это казахские воины, оставившие немеркнущий след в войне с фашизмом на польской многострадальной земле.