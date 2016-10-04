Алла Иванилова

Если, обладая многочисленными природными богатствами, Казахстан пока не может “заманить” к себе огромный поток туристов, то транзитные трассы сами их приведут к нам. Но чтобы воспользоваться этим шансом, необходимо создавать соответствующую придорожную структуру Испокон веков транзитные дороги были большой статьей дохода бюджета государств. Многие древние города брали “дань” за провоз товаров по своей территории. Еще древние римляне, прежде чем построить город, тянули дороги, возводили порты. Именно придорожные города развивались быстрее остальных, поскольку там с торговцами появлялись все новинки.

Казахстан - транзитная территория для потока товаров из Китая в ЕС и из стран Ближнего Востока в Россию и обратно. Сегодня активно возрождается Великий шелковый путь. Принята программа “Нурлы жол”, которая предполагает масштабные инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру с целью превратить Казахстан в транспортно-логистический хаб. Ставится задача обновить и создать внутреннюю инфраструктуру для встраивания в китайский суперпроект под названием “Экономический пояс Шелковый путь”. В течение двух лет наша страна закончит свой участок коридора Западная Европа - Западный Китай.

Несомненно, дороги показывают статусность страны. Но какими бы скоростными и удобными трассы ни были, настоящий комфорт немыслим без придорожной инфраструктуры. Отдых должен начинаться уже в дороге. Но пока, к сожалению, на казахстанских обочинах практически нет никакого сервиса за исключением АЗС и магазинов. Мотели у дороги - все еще кустарный сервис родом из 90-х, а рассказы про якобы вкуснейший борщ или лучший лагман там, где собирается больше всего дальнобойщиков, обычно оказываются клеенчатой скатертью, растворимым кофе и изжогой. Да и цены на придорожные услуги “кусачие”. Не говоря уже о “говорящих” названиях - “У дяди Федора”, “Вдали от жен” и т.д. А ведь по некоторым дорогам проезжают десятки тысяч автомобилей в сутки - сотни тысяч людей. Многие, может, и рады в придорожных мотелях или кафе оставить деньги, но негде. При таком раскладе, когда откроются транзитные трассы, туристы не потратят ни копейки, проезжая по казахстанским степям.

Разумеется, возводить большие дворцы вдоль дорог не имеет смысла, а вот создать свою эффективную сферу придорожного сервиса - вполне реально. Учитывая, что по территории Казахстана проходил Великий шелковый путь, это привносит свою изюминку - места прохождения караванов, легенды - все это можно использовать при умелом маркетинге. Но пока придорожный сервис у нас находится в стадии становления, стоило бы внимательно присмотреться к двум основным эффективным системам - американской и европейской. Американская

мечта

Можно без преувеличения сказать, что Соединенные Штаты Америки - родина автотуризма. Прекрасные шоссе, живописные пейзажи, чудеса природы, щедро разбросанные по континенту, и великолепный придорожный сервис. Там отстраиваются целые сервисные комплексы, организованные на съездах с крупных шоссе, где сосредоточен полный набор услуг для автомобилиста и путешественника: на одной территории расположены АЗС, ремонтные мастерские, магазины, кафе, мотели, парковки, в том числе для стоянки большегрузных автомобилей, бесплатные туалеты, информационные центры и другие объекты. Развита сеть придорожных мотелей. Цены от 50 долларов в маленьких скромных заведениях до 110-120 - в больших сетевых с бассейнами и прочими удобствами. Американская услуга, крайне полезная в долгом путешествии, - повсеместное наличие прачечных-автоматов. Еще одна возможность - это остановка или отдых в кемпингах в самых живописных местах со своими палатками. Оборудованы они по-разному, и, соответственно, стоимость разная. Забронировать место можно заранее онлайн через интернет.

“Культовых” автодорог в Соединенных Штатах Америки немало. Проехаться по ним с востока на запад, от одного океана до другого, а потом обратно - это своего рода культурный туризм. Пожалуй, самая известная, которую называют “Главной улицей Америки”, “Матерью дорог”, “Большой диагональной дорогой” - шоссе 66. Оно было открыто в ноябре 1926 года, но особую известность получило после Второй мировой войны. Шоссе 66, которое первоначально начиналось в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, охватывало в общей сложности 3940 километров, сыграло важную роль в миграции американцев на запад в 30-х годах и помогло окрепнуть экономике городов и поселков, через которые оно проходило. В годы Второй мировой войны по дороге 66 перевозили военные грузы, а в 50-х по ней ехали к побережью Тихого океана многочисленные туристы. За свою долгую историю трасса подвергалась множественной реконструкции на разных участках, а в 1985 году, не вписавшись в современную жизнь страны, официально перестала существовать, став историческим маршрутом. Энтузиасты восстанавливали заброшенные кафе и гостиницы, организовывали экскурсии и всячески рекламировали трассу 66. Жители небольших городков вдоль этой магистрали, этаких живых памятников Америки 50-60-х годов, имеют свою ассоциацию и выпускают сувениры с символикой Route 66. Они живут в основном за счет туристов. Здесь каждый предмет быта стараются превратить в сувенир - от обычного консервного ножа до холодильника. Поэтому чуть ли не в каждом поселке можно встретить музей Route 66. Газировка, книги, фотографии, автомобильные номера, значки, канистры и даже музыкальные автоматы - продается все.

На Route 66 сохранена атмосфера, которую сегодня можно увидеть только в кино. Гостиницы, построенные 50-60 лет назад, продолжают принимать гостей и получают хорошую прибыль. Они сами по себе напоминают артефакты, которые чудом сохранились во времена роскошных пятизвездочных апартаментов. Некоторые из них весьма оригинальны, как мотель “Вигвам”, домики которого были построены в форме индейских хижин. Цены здесь небольшие - можно остановиться на ночь за 30-50 долларов. Шоссе 66 еще и гастрономическое. Именно здесь в 1937 году был открыт ресторан в Монровии, штат Калифорния, ставший первым в известной сегодня каждому сети быстрого питания McDonald’s. Сегодня на трассе в каждой небольшой кафешке можно открыть для себя какое-нибудь удивительное блюдо.

Вдоль трассы немало и других достопримечательностей - Великий каньон, река Миссисипи, Цветная пустыня в Аризоне, национальный парк “Петрифайд-Форест”, а в конце - тихоокеанские пляжи солнечной Южной Калифорнии.

О “главной улице Америки” спето немало песен и снято фильмов. Ее участки получили статус “Национальной живописной дороги США”, а в 1999 году бывший президент Билл Клинтон подписал закон о сохранении наследия национального шоссе 66. В Национальном музее американской истории, который расположен в Вашингтоне, есть экспозиция, посвященная знаменитой дороге.

Еще одна американская автомагистраль протяженностью 883 километра - SR 1 Pacific Coast Highway - проходит вдоль большей части тихоокеанского побережья штата Калифорния. Знаменита она тем, что пролегает вдоль одной из самых живописных береговых линий в мире. Примечательно, что данный туристический маршрут никогда не переполнен, поскольку там много обзорных площадок. А с января по апрель с дороги можно наблюдать даже за китами.

Nevada State Route 375 - относительно короткое и малозагруженное шоссе, тесно связанное с мифами об инопланетянах. Именно в непосредственной близости от этого шоссе располагается самая секретная военная база в мире - знаменитая Зона 51. Впечатляющая секретность базы, само существование которой правительство признало с большой неохотой, сделала ее предметом многочисленных теорий заговора, в особенности о неопознанных летающих объектах. Европейская

реальность

Европа, как известно, континент преимущественно с большой плотностью населения, особенно его западная часть. Придорожная инфраструктура там - это через каждые 40-50 километров заправки, автосервис, стоянки для машин, отдыха водителей, пассажиров автобусов, придорожные кафе, ресторанчики, бары, магазины, туалеты. Весь комплекс придорожных услуг создается рядом с автозаправками. Оно и понятно: остановился человек наполнить бак автомобиля, он заглянет в кафе, примет душ (есть и такая услуга на многих остановках). Современный мотель - это важный элемент придорожного сервиса, который, по сути, является многофункциональным хозяйством, где кроме недорогого ночлега предложат ряд других востребованных путешественниками услуг. В том числе и туристических. Как правило, мотель находится в живописном уголке природы, где можно задержаться на день-другой. Особенно, если неподалеку есть интересные природные, исторические или архитектурные достопримечательности. К слову, если наши мотели ассоциируются со словом “клоповник”, то американские и европейские можно приравнять к казахстанским 4-звездочным гостиницам. Стоит все это удовольствие 40-100 долларов в зависимости от региона. Высоким уровнем может похвастаться и обслуживающий персонал.

Позавидовать можно тому, как организован придорожный сервис во Франции. Зоны отдыха на трассах здесь называются Aires. У них примерно такой же набор удобств, что и в США - парковка, туалеты, телефон, столики для пикников. Во Франции, как и еще в нескольких европейских странах, работает придорожная гостиничная сеть Formula 1. Интерьер в мотелях сети незамысловатый, больше напоминающий купе поезда, чем гостиничный номер, - двухъярусные и одноярусные кровати, умывальник, небольшой телевизор. Такие удобства вполне по карману европейцам - в пределах 30 евро за номер. Заблаговременно можно забронировать место на ночь через интернет. Даже в самых отдаленных уголках страны можно с легкостью найти станции техобслуживания или в крайнем случае связаться с представителями сервисных служб, которые в течение короткого времени окажут весь спектр обслуживания.

На восточном побережье Женевского озера, где автомагистраль проходит высоко над живописным берегом, площадки отдыха совмещают еще и функции смотровых. Выше и ниже скоростной трассы можно встретить крохотные площадки среди виноградных террас, рассчитанные всего на одну-две машины. Предусмотрены парковки и на дорогах, идущих вдоль озера, фактически набережных.

Германия - это не только мощные автоконцерны и великие гонщики. Это сеть из 12 тысяч километров автобанов, первый из которых был построен 79 лет назад. Храм скорости для тех, кто хочет мчаться, не нарушая закона, поскольку на немецких скоростных трассах ограничений нет. Но есть рекомендованная скорость - 130 километров в час. Поэтому туристы приезжают специально для того, чтобы лихо промчаться по самым знаменитым скоростным дорогам в мире. Среди них - гоночная трасса Нюрбургринг (в дальнейшем - просто Ринг), построенная в 1927 году рядом с поселком Нюрбург и средневековым замком в горах Айфель. Знаменита тем, что здесь проводились этапы “Формулы-1”, и она считается самой сложной кольцевой трассой в мире. Немцы сделали пребывание на Ринге доступным и приятным для каждого - от студента до миллионера. На Нюрбургринг можно приехать на собственном автомобиле и, купив карту на пару кругов, совершить самую захватывающую поездку.

Согласно данным рейтинга конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий Всемирного экономического форума, Казахстан находится на 85-м месте среди 141. По одному из критериев “Развитость наземной и портовой инфраструктуры” наша страна на 102-м месте, уступая России, Армении, Ирану, Грузии. Некоторые области, по территории которых проходит международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай, насчитывают наибольшее количество объектов придорожного сервиса по состоянию на 2014 год. Например, в рекреационных зонах Южно-Казахстанской области 211 объектов придорожного сервиса. Однако за 2012-2014 годы прирост объектов придорожного сервиса не наблюдается в Алматинской области - пять АЗС/СТО, четыре объекта проживания и питания по дороге на водохранилище Капшагай, девять АЗС/СТО по дороге на озеро Алаколь, лишь один дополнительный объект питания и проживания был введен в 2013 году. В зонах отдыха в Атырауской области за три года открыли только два объекта придорожного сервиса.

Астана