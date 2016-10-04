Самая острая память - у кредиторов Долг платежом страшен В нашем парламенте нынче активно и порой бурно идет обсуждение нового для Казахстана закона о коллекторской деятельности. Кто такие коллекторы, наверное, рассказывать не стоит. Коротко - это те, кто помогает должникам вернуть их долги. Или, по-другому, помогает тем, кто дал в долг, вернуть то, что они дали. Если им этого почему-то не возвращают.

Почему не возвращают? Может, потому что у нас бытует мнение, что возвращают долги, мол, только трусливые, или еще почему, причины здесь могут быть самые разнообразные. Все эти причины коллекторы выяснять не обязаны, а вот “выколотить” долги (это мы образно выражаемся, не подумайте чего) они должны по долгу, так сказать, своей службы.

Рассматриваются такие статьи закона, как незаконная коллекторская деятельность, незаконное получение и разглашение сведений, представляющих коммерческую и банковскую тайну, тайны предоставления микрокредита. В зависимости от уровня общественной опасности проступка нарушители будут привлекаться даже к административной или уголовной ответственности.

Надо заметить, что законопроект о коллекторах разрабатывался у нас в стране и ранее, но до парламента почему-то не доходил. Тоже интересный факт. Вроде необходимость в таком документе стала ощущаться давно, но как-то боязно было эту необходимость реализовывать. И до сих пор активных противников такого закона даже в парламенте немало. Они считают, что это узаконит рэкет. Мол, будут теперь выбивать (это мы опять образно, не более) долги все, кому не лень. В том числе и криминальные элементы.

Тут тоже нелишне сказать о том, что эти элементы на этом “рынке” действуют уже так давно, что их присутствие измеряется десятилетиями. Во всяком случае, лет двадцать тому назад такие сообщения уже появились и с тех пор появляются регулярно - то одного должника, так сказать, ущемят в положении и физическом состоянии, то другого...

Но есть и, казалось бы, не криминальные “выбиватели”. Они работают по внутренним правилам. Там коллекторская деятельность сводится к приобретению по уступке права требования, и долги взыскиваются в суде. Также коллекторы работают как агенты банков, не приобретая прав требования. Они просто от имени банка работают с должниками, в том числе и по пересмотру графика погашения.

Но все это, повторяем, по неким внутренним правилам, а не по закону. Вот именно поэтому - чтобы отсечь криминал и сделать коллекторскую деятельность легальной, убрать какие-то “внутренние правила” - и нужен закон. Так говорят его сторонники. Кроме того, так говорят и банки, потому что объемы проблемных кредитов у них уже давно, так сказать, зашкаливают за все разумные пределы. А возвращать деньги как-то надо.

Напомним, что в сентябре этого года один из депутатов парламента сообщил, что через три года количество физических лиц, переданных на взыскание коллекторским агентствам, может составить более 4,5 миллиона человек. Так что рынок есть... Причем огромный. И заняться здесь весьма, надо заметить, прибыльным делом будет кому, так как объемы проблемных кредитов только физических лиц составляют десятки миллиардов тенге.

Но есть вопросы. Например, есть социально уязвимые слои населения. Есть инвалиды, многодетные семьи. Да, они брали кредиты, но экономическая ситуация в стране меняется, они в этом не виноваты. Все это, по словам депутатов, будет учитываться. Но сам принцип - долги отдавать все же надо, неизменен, и закон, судя по всему, скоро будет в парламенте.

Так или иначе, в чьих интересах он продвигается, мы уже сказали. Чьи интересы он будет ущемлять, тоже повторять не стоит. Надо ли отдавать долги? Конечно, надо. Но надо ли выбивать долги (опять же в переносном смысле)? А если не выбивать, то как их возвращать? Банкиры с депутатами они, конечно, знают как. А вот эти 4,5 миллиона должников - они наверняка не совсем понимают, как дошли (или, точнее, как их довели) до жизни такой.

Во всяком случае, значительная их часть. Но мы никого не обеляем. Взял - отдай. И желательно по совести, а не по закону.