Сагымбай Козыбаев

Памятник над Днепром

В мире не так уж много таких величественных памятников, да еще на крутой горке. Такой есть в центре Киева, на берегу Днепра. Этот памятник крестителю Руси князю Владимиру (его называют еще Великим или Святым) установлен в 1853 году. Бронзовая статуя изображает Владимира в плаще с большим крестом в правой руке и великокняжеской шапкой в левой руке, а установлена статуя на 16-метровом постаменте, имеющем абрис восьмигранной часовни в византийском стиле.

Статуя Владимира отлита в Санкт-Петербурге лично ее автором Петром фон Клодтом.

В сентябре этого года памятник общей высотой более 20 метров был облит красной краской и изрисован свастикой. К слову, он оскверняется не в первый раз. Так, на Украине недвусмысленно высказываются по поводу крещения Руси, а заодно как бы против всего русского. Да и давний раздор украинской и русской православной церквей, очевидно, подливает масло в огонь.

Пришлось обложиться соответствующей литературой, произвести сопоставление старославянских и византийских источников.

Возникли вопросы. Во-первых, кто такой сам Владимир? Крещение Руси



В 980 году, за восемь лет до крещения Руси, Владимир, тогда еще новгородский князь, затеял войну против своего же брата, киевского князя Ярополка. Для этого он просто-напросто нанимает варягов (так славяне называли викингов - разбойников и бандитов, которые уходили из родных мест в вик (по-русски - выселок, а буквально - путь). Викинги промышляли грабежом, три века они терроризировали Европу, поднимаясь в лодках вверх по течению рек и сжигая все на своем пути. А когда не было походов, нанимались в армии сопредельных воюющих государств.

Короче, Владимир с этими наемниками-башибузуками побеждает дружину Ярополка, захватывает Киев, а брата приглашает на переговоры в свой шатер. Едва Ярополк вошел, два варяга пронзают его мечом с двух сторон.

Отмечу, что сам Владимир был незаконнорожденным сыном Святослава, матерью его была рабыня-ключница Малуша. Этот факт помешал ему взять в жены полоцкую княжну Рогнеду, которая категорически его отвергла, считая бастардом. Жестокий Владимир, взбесившись, идет на Полоцк войной, захватывает город и насилует Рогнеду на глазах ее родителей. “Был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц”, - так записано в одном из летописных сводов.

А между тем в Киеве Владимир берет в жены беременную жену брата. Рождается Святополк, прозванный впоследствии Окаянным, очевидно, за убийство им своих же братьев - Бориса, Глеба и Святослава.

По пролитой крови в мировой истории Рюриковичи занимают почетное место. Из одиннадцати детей Владимира своей смертью умирают лишь четверо.

Утвердившись на киевском престоле, Владимир - волк в овечьей шкуре и сам потомок варягов - решив, что наемникам теперь можно и не платить, изгоняет их в Византию (в летописи они сами якобы попросились: “Обманул ты нас, так отпусти в греческую землю”). В Константинополе императору Византии Владимир отписывает буквально следующее: “Вот идут к тебе варяги, не вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, рассели их по разным местам, а сюда не пускай ни одного”.

Такие вот поступки и характеризуют Владимира: наделен он был сверх меры и особой жестокостью и вероломством. “Повесть временных лет”, написанная спустя три века Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, естественно, умалчивает об этих фактах, тем более “Повесть...”, как это было и со всеми последующими летописными сводами, неоднократно редактировалась под присмотром представителей правящих династий. Так что полную истину в летописях искать не приходится.

Проследим теперь хронологию. Итак, до крещения Руси еще восемь лет. Являясь фанатичным врагом христианства, что же совершает Владимир, взяв Киев? Летопись гласит: “Поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы. Называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот”.

О каких “жертвоприношениях” и “крови” идет речь? А речь об элементарном ритуальном убийстве. Все хроники того времени пишут об одном: в Киеве убивали и сжигали на том холме христиан, переселившихся из Византии на Русь. Жен сводили в могилу вместе с мужьями. Взрослых сжигали, детей душили и топили в Днепре.

И происходило это в 983 году, за пять лет до крещения Руси.

Уму непостижимо. Митрополит Илларион спустя полтора века после смерти Владимира Святого вопрошал над его гробом: “Как ты уверовал? Как воспламенился любовью Христовою? Как предался Ему?”.

Даже митрополит, никогда и никому не лизавший пятки, не мог понять, в чем дело. Памятник князю Владимиру в Киеве



А теперь историческая данность. Государства под названием Киевская Русь в природе не было. Это миф. Оно, это государство, в то время называлось Киевским каганатом, а царствующие князья были каганами. Напомню, каган - хан ханов, то есть великий хан.

Каган Владимир выбирал веру. Известно, что для этого он принимал византийских, хазаро-иудейских и мусульманских послов, выслушивал их доводы и предложения. Пути истории неисповедимы. Русь могла принять и ислам, но Владимир от него отказался. Думаю, лишь по одной причине: мусульманская религия запрещает пить спиртное. Когда зашел разговор об исламе, Владимир будто бы сказал булгарским послам: “Нет, ребята, Руси есть веселье пить, не можем без того быть”.

Известно также, что в описываемый период Владимир обвенчался с Анной, дочерью императора Византии. Вился вьюном около нее, в конце концов, отдал город Корсунь (Херсонес. - С.К.) как выкуп за невесту. Виноват нежный пол, любовь сыграла роль? Вряд ли. Скорее, крестился Владимир из меркантильных, политических соображений.

А может, произошло духовное преображение? Во всяком случае, русские источники утверждают именно это: в душе Владимира произошло чудо Преображения. Поэтому и назван Святым. Словом, князь Владимир снова вышел сухим из воды, не променяв кукушку на ястреба.

А эпилог известен: Владимир провел крещение Руси с особой жестокостью. Батогами загнав народ в Днепр. Было это в 988 году. И христианами на Руси и далее становились из-под палки. Так, в Новгороде новая религия установилась лишь в XIII веке. Не сразу осенились крестным знаменем и в иных местах.

Это к тому, что русская история полна белых пятен и загадок. Она не лишена многих мифов, укоренившихся в массовом сознании.

...По-прежнему стремителен и широк Днепр. Его воды незримо несут отзвук веков. Новейшее время русофобии, судя по всему, нынче плетет в этих местах новые кружева. Генерал-губернатор Густав Гасфорд





Гасфорд

Имя одного немца сменили другим. Теперь в Омске бывшая улица Густава Христиановича Гасфорда (1794-1874) именуется улицей Карла Либкнехта.

Логике не поддается. Последний никакого отношения к Сибири не имел. А. Гасфорд все же был генерал-губернатором Западной Сибири, одновременно командующим Отдельным сибирским корпусом. Храбрый воин, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных русских походов.

Как образованный человек, оставил за собой немало памятного. Своим личным адъютантом он назначил Чокана Валиханова. При нем и личным надзором возникло в казахском крае не одно поселение, в том числе и Верный (Алма-Ата). Построено 200 церквей. Во многих селах открылись приходские училища, восемь женских школ. На Иртыше благодаря ему впервые появилось пароходство. По ходатайству Гасфорда ссыльный Достоевский был произведен в унтер-офицеры. Основан приют для сирот “Надежда”.

Странная штука “чаша весов”. Конечно же, Гасфорд как человек своего времени был поборником российского колониализма. Причем ярым. Не без крови был присоединен к империи весь Заилийский край. Одновременно строил и тюрьмы.

Но худых слов о нем не оставили ни Чокан, ни Семенов-Тяншанский, ни Достоевский. Генерал-губернатор был принят почетным членом Русского географического общества, впоследствии - почетным президентом в Париже общества по борьбе с сегрегацией в Африке. Такие звания просто так не дают.

Интересно, чего больше в человеке - хорошего или плохого? У любого властителя эти качества всегда вперемешку.

На Волковом кладбище в Санкт-Петербурге покоится прах человека, так или иначе имевшего отношение к истории нашей страны. Величество

Кем же являлись и являются для своих подданных правители и руководители государств? Насчитал более двадцати высоких небесных титулов: король, царь, император, падишах, шахиншах, шах, хан, каган (хан ханов), монарх, эмир, ильхан, хунтайджи, султан, президент, баши, батька, Елбасы... На последующей ступени - нойоны, визири, князья, царевичи, дофины, принцы, беки, мирзы, сардары, атаманы... Менее озвучены ябгу (равнозначно вицекоролю), тегины, шады, тарханы, чоры, тутуки...

Еще ниже - сотни титулов. Стат-советники и прочая челядь. Ныне чиновники различных рангов, министры, акимы. И так до клерков и простого люда.

“Каков правитель, таков и его народ”. Можно, конечно, поспорить на эту тему. Но бесспорно одно: как гласит расхожее выражение, руководители приходят и уходят, а народ остается. И остается с ним же его история. Только эту историю спустя определенное время надо непременно просеивать.

Для ее Величества Истины.



Певцы страны

Неучи как плодились, так и плодятся. Регулирующей конторы вроде былого Госплана теперь нет. Как естественный результат - переизбыток одних кадров, недобор других. Еле-еле устроившись на месте не по специальности, молодые люди вновь переучиваются. Появились безработные с двумя, а то и с тремя самопальными дипломами в кармане. Знаю с десяток таких из семей окружения. Да и болашаковцы за кардоном - лучшие из лучших якобы - не радуют: почти пять с половиной миллиардов (!) тенге задолжали своей стране не окончившие учебу. Более 700 из них были лишены стипендии за десятилетие. В основном, за низкую успеваемость. На 17 миллионов человек - полторы сотни вузов в стране, если не больше. Уму непостижимо, зачем столько, во Франции 60. Царственным указом сократить бы. Думаю, хватило бы в лучшем случае тридцати-сорока, этих подлинных центров высшего образования.

А между тем развелось немало самопальных артистов. Страна сплошных певцов и акынов. Некому ставить заслон, пропускать через народное сито.

А... А... На “А” есть и “Но”. Да, кажется, это одно и то же, для отвода глаз. Не к чему плодящее неучей государства состояние. Не стоит оно того - как мертвому припарка, после ужина горчица... Петербург Чокана

12 апреля 1859 года 24-летний Чокан Валиханов, совершив в интересах России десятимесячную поездку в Кашгарию (только дорога заняла около четырех месяцев), вернулся в Верный (Алматы).

Отдохнув здесь после изнурительного путешествия полтора месяца, посещает в Семипалатинске по пути в Омск своего давнего друга Федора Достоевского.

А между тем Чокана с нетерпением ждали в Петербурге с результатами Кашгарской экспедиции.

К концу года, дождавшись санной дороги, добрался до столицы Российской империи (по другим данным - в апреле 1860 года). Полуторагодичное пребывание Валиханова в Петербурге таит еще много неизвестных фактов. Где, в каких местах он жил, с кем встречался, проводил время? Окутана тайной его личная жизнь. Известно лишь в общих чертах, в основном по очерку академика Алькея Маргулана.

В годы учебы в Ленинграде не уделил этим фактам должного внимания. О чем я сегодня сожалею. Промашки молодости.

Определим все же круг основных лиц петербургского окружения Валиханова. Я их называю русскими братьями Чокана по духу.

Здесь, в Петербурге, Валиханову было воздано по заслугам. Члена Русского географического общества России (Валиханов стал им в 1857 году) принял царь, пожаловал орден и денежную премию, произвел в штаб-ротмистры.

Работа в Генеральном штабе над составлением карты Азии с изведанными им территориями, в Азиатском департаменте МИД, в Русском географическом обществе, где читал лекции, подготовка рукописей для публикации в российских изданиях, изучение языков, прежде всего французского, посещение лекций крупнейших авторитетов в университете - все это отнимало немало времени. А еще встречи с десятками старых и новых лиц передовой русской интеллигенции, кого не могла тронуть судьба 25-летнего ученого-путешественника. Да и вообще встречался с незнакомыми людьми.

Помню, много лет назад при разговоре с Фаридом Сейфуль-Мулюковым, блестящим политическим обозревателем Центрального телевидения СССР, прозвучало из его уст, что денщиком при Чокане, по его предположениям, мог служить его дальний предок.

Да, конечно, юный по нынешним меркам, чингизид, сибарит, сын ага-султана, правнук Абылай хана не мог и без того быть простой личностью. Дитя своего времени, он разделял вместе с другими тогдашние нравы, жил по правилам дворянства.

Вместе с тем, что означал Петербург образца 1860-1861 годов? Имею в виду его знаковых личностей. Это группа “Современника” - Чернышевский, Некрасов, Добролюбов. Братья Достоевские и Майковы. Российская столица дышала атмосферой свободомыслия и новых идей, куда с головой окунулся Чокан.

Список первых друзей Валиханова петербургского периода хотел бы начать с Егора Ковалевского (1803-1868). Путешественник, писатель, ученый. Директор Азиатского департамента МИДа России. Именно Ковалевский вместе с Тян-Шанским был главным инициатором экспедиции Валиханова в Восточный Туркестан. Открыто называл Чокана гением. Путешествие и положенный отчет, который сделал Валиханов после экспедиции, потратив несколько месяцев на него, Ковалевский считал главными причинами принятия Тарбагатайского договора и открытия консульств в Кульдже и Чугучаке. Именно Ковалевский сделал все возможное, чтобы оставить Валиханова в Петербурге для научных изысканий. Да и ходатайство о переводе Чокана из Военного министерства в Азиатский департамент было подготовлено им и лично утверждено Александром II.

Одним из близких друзей Валиханова был Николай Курочкин (1830-1884), поэт, публицист, единомышленник Николая Чернышевского. Редактор ряда журналов “Искра”, “Иллюстрация”, “Книжный вестник”. Автор статей о Казахстане. Народоволец, за покушение на Александра II сидел в Петропавловской крепости. С Валихановым поддерживал связь до самой его смерти. Ряд рисунков Чокана из быта казахов поместил в своем журнале. Чокан Валиханов и Федор Достоевский. Семипалатинск. 1859 год



Был дружен с Чоканом и Василий Васильев (1818-1900). Специалист по истории Китая, религиям Востока, академик. Часто посещал петербургскую квартиру Валиханова, вел с ним по вечерам долгие беседы.

Вместе с Валихановым в Азиатском департаменте работал другой видный ученый-этнограф, востоковед, академик Владимир Вельяминов-Зернов (1830-1904). Он был известным исследователем истории народов Средней Азии. Чокан тесно общался с ним. В своих работах делал ссылки на известный труд Вельяминова “Исследование о Касимовских царях и царевичах”.

И, конечно же, в Петербурге возобновились встречи с Федором Достоевским, дружил Чокан и с его старшим братом Михаилом, который издавал журналы “Время” и “Эпоха”. Известна совместная фотография на память Чокана с Достоевским в Семипалатинске в 1859 году.

Анна Сниткина, жена писателя, оставившая о муже воспоминания, описывает день, когда Федор Михайлович сделал ей предложение. Он был радостно-возбужденным. Сказал, что видел прекрасный сон. “Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова, и я им очень дорожу. В нем храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги”.

В Петербурге при посредничестве сокурсника по Омскому кадетскому корпусу Григория Потанина Чокан знакомится и с Николаем Ядринцевым (1842-1894), земляком-сибиряком и вольнослушателем университета. Дружба с ним продолжалась затем в Омске. Именно Ядринцев написал и переправил на волю первый развернутый некролог на своего казахского друга и единомышленника. Ядринцев одним из первых дал определение мировоззрению Чокана в контексте евразийства. Он, как и Потанин, внес огромный вклад в пропаганду духовного наследия Валиханова. Книга Ядринцева “Сибирь, как колония” принесла автору всемирную известность.

Нельзя не отметить и особую дружбу Чокана с Петром Семеновым-Тян-Шанским, знакомство их состоялось еще в Омске. Знаменитый путешественник высоко ценил эрудицию и талант Валиханова. На протяжении всей его жизни оказывал всяческое содействие. По его рекомендации Чокан принят в действительные члены Русского географического общества, был одним из инициаторов кашгарской поездки, оказал помощь в подготовке публикации Валиханова в изданиях Географического общества. В мемуарах оставил о казахском друге теплые слова, использовал труды Валиханова в своих исследованиях. Да и некролог Чокана был составлен на основании сообщений Петра Петровича.

На мировоззрение человека оказывает влияние близкое окружение. Кроме родни это и те, с кем общаешься. У Чокана в петербургский период его жизни их было немало.

Не известно, как сложилась бы судьба Валиханова, если бы в Петербурге не обострилась болезнь легких. Летом 1861 года он возвращается в родную степь. Последние два года жизни Чокан провел в Алтын-Эмеле, в урочище в предгорьях хребта Жетысу Алатау. Женился на Айсары Кошкенкызы, сестре султана Тезека, управлявшего в этих местах родом албанов Большой Орды.

В апрельский день 1865 года Чокан кинул последний взор на высокие горы, прославленные им самим же. Айсары, по традиции аменгерства, стала женой младшего брата Жакыпа. По приезде в Сырымбет - родовую усадьбу Валихановых, родила через некоторое время сына. Нарекли его Маликом. По некоторым сведениям, первенец Айсары был от Чокана.

Даже это мы не можем утверждать с большей уверенностью. Что же говорить о его Питере?..