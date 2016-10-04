Айгуль Жилкишина По статистике, только одна треть наших студентов учится на гранты, все остальные - на платных отделениях. Поэтому все больше казахстанских родителей начинают планировать загодя, на какие средства их дети получат образование после школы. С 2013 года у нас в стране появилась уникальная возможность заранее накопить на оплату обучения, получая при этом бонусы от государства. Для этого необходимо стать вкладчиком Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). К слову, за последнее время она становится все более популярной среди родителей. Предлагаем читателям ознакомиться ближе с программой, которая помогает казахстанцам получить платное профессионально-техническое, высшее и послевузовское (магистратура) образование Дальновидные родители в 90-е годы стали закладывать финансовые кирпичики в будущий фундамент жизненного успеха своих детей с самого рождения. Реалии современной жизни таковы, что высшее образование стало пропуском в тот мир, где можно построить карьеру.

В наши дни четыре года среднего технического образования обходятся казахстанцам в сумму до одного миллиона тенге, а высшее - от двух миллионов и больше. Для многих сограждан это достаточно большая сумма. Закон “О государственной образовательной накопительной системе”, вступивший в силу в 2013 году, дает возможность собрать средства при помощи образовательных накопительных депозитов с рядом преимуществ. Став вкладчиком по этой системе, каждый житель Казахстана может накопить средства для оплаты обучения детей без обременительных для семейного бюджета долгов.

Сейчас в программе ГОНС участвуют три казахстанских банка - АО “Нурбанк”, АО “Цеснабанк” и АО “Народный банк Казахстана”. Накопительные депозиты привлекательны своей высокой доходностью - в этом году она достигает 21 процента. Ведь кроме вознаграждения банка в размере 14 процентов на образовательный накопительный депозит также начисляется государственная премия в размере пяти или семи процентов, что выгодно отличает его от других видов депозитов.

Дети из многодетных и малообеспеченных семей, без попечения родителей, а также с ограниченными возможностями по здоровью получают государственную премию в семь процентов, а остальным вкладчикам государство в конце года начисляет пять процентов на всю сумму вклада с учетом вознаграждения от банка, но не более 100 МРП.

Экономически это выгодно как государству, так и банкирам. Посудите сами, благодаря такой финансовой поддержке страна получит квалифицированные кадры. Банкиры пустят в оборот дополнительные средства, а люди получат высшее образование. Преимущества вкладчика и так очевидны - родителям удобнее копить, откладывая небольшие суммы, а не искать огромные деньги на момент поступления. Как известно, не все абитуриенты получают гранты на обучение в вузах, их количество ограничивается ежегодно 30-33 тысячами. Очевидные

преимущества

Для открытия вклада по образовательной накопительной системе необходимо присутствие родителей и свидетельство о рождении ребенка. Депозит открывается исключительно в тенге и оформляется договором с банком. Максимальный срок накоплений - 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее трех МРП (6363 тенге в 2016 году). При этом каждый вкладчик самостоятельно определяет, какую сумму вносить на депозит и как часто это делать. Размер взносов определяет финансовые возможности родителей будущих студентов.

Данная программа позволяет казахстанцам не только накопить деньги на образование детей, но и сэкономить на платном образовании до 40-60 процентов своих средств. К примеру, при ежемесячных взносах в размере 8,5 тысячи тенге через 10 лет сумма на депозите (включая банковские проценты и премию государства) достигнет около трех миллионов тенге. При этом сумма вознаграждения банка и премии государства составляет более двух миллионов тенге. Выходит, вкладчик затратит на образование своего ребенка около одного миллиона тенге из трех.

Образовательные накопительные вклады застрахованы АО “Казахстанский фонд гарантирования депозитов” на сумму до 10 миллионов тенге. При этом и премия государства, и банковское вознаграждение капитализируются, то есть прибавляются к основному вкладу. Также необходимо отметить, что на образовательные накопительные депозиты не допускается наложение взыскания третьими лицами.

При поступлении на платное отделение колледжа или вуза нужно предоставить банку копию договора с учебным заведением. После этого банк напрямую будет перечислять накопленные средства вкладчика на счет учебного заведения в качестве оплаты за обучение. Оставшиеся на счету деньги, включая все премии, вкладчик может снять только после окончания университета/колледжа или продолжать накапливать для получения следующего уровня образования.

Если же вдруг накопленных средств окажется недостаточно для оплаты обучения, банки - участники Государственной образовательной накопительной системы могут предоставить вкладчику кредит под стопроцентную гарантию государства.

Еще нужно помнить, что образовательный накопительный вклад является целевым, поэтому снять все деньги наличными просто так не получится. В будущем можно будет досрочно снять собственные накопления вместе с вознаграждением банка в любое время. Но при досрочном закрытии депозита с него снимается вся государственная премия и возвращается в бюджет.

Если абитуриент поступает на грант, то в этом случае он имеет право забрать свои накопления целиком, перевести деньги на счет третьего лица с целью оплаты обучения либо копить далее.