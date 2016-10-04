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Ольга Шишанова
Накопившиеся проблемы водоснабжения в Казахстане может решить единый оператор, считают в правительстве республики. Если только удастся найти специалистов и финансирование

 

Программа “Ак булак”, которую периодически пытались внедрить в Казахстане для решения проблем в водоснабжении и которая неоднократно была свернута по причине нехватки финансирования, похоже, заставила чиновников перейти к более радикальным мерам в этом вопросе. Тем более что инвестиционная потребность в этом секторе составляет на сегодняшний день, по данным министра МНЭ РК Куандыка Бишимбаева, 1,97 триллиона тенге.
Понятно, что в бюджете таких денег нет, а значит, назрела необходимость серьезного продумывания внедрения принципов ГЧП, считает министр, опираясь на “нормативные потери водоканалов, доходящие до 23 процентов, низкий уровень тарифов и неэффективный менеджмент городских коммунальных водоканалов”.
При этом, по мнению Бишимбаева, необходимо обратиться к международному опыту, создать единого оператора водоснабжения и максимально снизить нагрузку на бюджет по финансированию водоканалов в городских населенных пунктах, оставив государственное финансирование только в рамках сельского водоснабжения.
Однако в правительстве не все согласны с такой постановкой вопроса, памятуя о неоднократном повышении и особенно о разнице тарифов на воду особенно в селах, где, несмотря на миллионы финансовых вливаний на проведенные и зачастую неоконченные работы по водоснабжению, население все равно оставалось без воды, что провоцировало социальную напряженность. Кстати, до сих пор без воды в республике непонятно каким образом выживают 52 процента всех сельских населенных пунктов, деньги на водоотведение которых ушли буквально в песок, и никто до сих пор не задался вопросом, куда и сколько именно?
Тем не менее председатель правления АО “Банк развития Казахстана” Болат Жамишев считает, что “бюджетные средства все-таки привлекать необходимо и делать это надо в национальной валюте во избежание дальнейших рисков”.
Однако на сегодняшний день ситуация усугубилась тем, что многие программы не могут быть реализованы в стране до 2018 года, а значит, под “раздачу” попала и программа обеспечения водой сел. Поэтому, по мнению премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, сегодня необходимо изыскивать не только дополнительное финансирование, пусть даже оно будет из частных источников, но и максимально задействовать уже выделенные, имеющиеся в наличии средства.
А это почти 397 миллиардов тенге из госбюджета, которые были выделены в предыдущие годы, 62 миллиарда, выделенных в текущем году, и 53 миллиарда тенге, которые предусмотрены в будущем году. Не последнюю роль в поисках источников водоснабжения, особенно для удаленных населенных пунктов, могут сыграть и поисково-разведочные запасы подземных вод, которые за 15 лет были проведены почти в двух тысячах сел, причем только за последние три года на это было выделено 25 миллиардов тенге.
Однако все равно, как уже говорилось, в половине сельских населенных пунктов до сих пор отсутствует водоснабжение, а местные исполнительные власти, на кого возложена миссия проведения поисков подземных источников воды, жалуются на недостаток денежных средств. Между тем только в текущем году на эти цели было выделено 6,5 миллиарда тенге, вот только будут ли и они использованы по назначению, окажется ли их достаточно или они снова просто “впитаются” в землю?

 

Астана

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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