Мадина Меирманова

Кабмин подвел итоги социально-экономического развития страны за полгода. Судя по цифрам, пик экономического кризиса пройден. Впрочем, основные драйверы нашей экономики все еще пребывают в пессимистичном настрое По итогам 9 месяцев рост ВВП Казахстана составил 0,4 процента. Неплохо, если учесть, что на конец лета рост был на 0,1 процента меньше. Это дало надежду властям не только на достижение запланированного индикатора роста в полпроцента по итогам года, но даже немного больше. Премьер-министр страны дал поручение подумать, “у кого какие имеются резервы для того, чтобы мы не остались на уровне 0,5 процента, а перешагнули этот уровень. Это очень важно. Над этим надо работать”.

Действительно, не исключено, что казахстанская экономика сможет по итогам года достичь рост немногим выше 0,5 процента. Однако не стоит обольщаться, что это является демонстрацией оздоровления нашей экономики. Скорее - это отражение мировой динамики на наши основные экспортные товары: нефть и металлы. Кроме того, свою лепту до конца года внесет и начавшаяся промышленная добыча на месторождении Кашаган. Министерство энергетики планирует, что до конца года только с этого месторождения будет экспортировано 500 тысяч тонн нефти. При общем объеме добычи 77 миллионов тонн в год это неплохой показатель. На следующий год Кашаган станет буквально “спасителем” для показателя ВВП РК. Если, конечно, другие отрасли не смогут “подтянуться”.

Пока же горнодобывающая отрасль в стране падает. Снижение составило 4,4 процента. Это обусловлено сокращением добычи нефти (на 4,4 процента до 56,9 миллиона тонн), угля (на 6,4 процента до 70,2 миллиона тонн) и железной руды (на 14,7 процента до 26,3 миллиона тонн). Причина все та же - замедление темпов мировой экономики в целом и снижение цен на сырье.

По другим отраслям статистика тоже не самая радужная. Промышленность сократилась на два процента.

По данным Миннацэкономики, основной вклад в рост экономики внесло увеличение выпуска в строительстве, сельском хозяйстве, транспортной сфере и обрабатывающей промышленности.

Сельское хозяйство продемонстрировало рост 4,9 процента. Но это скорее “природный фактор” - высокий урожай этого года. Если брать более стабильный показатель - выпуск продукции животноводства, то здесь процент роста более скромный - всего два с половиной процента.

Активность в строительстве (рост объема строительных работ составил 6,9 процента) обеспечена за счет жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы “Нџрлы жол”. То есть благодаря антикризисным мерам, активно финансируемым из бюджета и Нацфонда.

Обрабатывающая промышленность, которую стимулируют уже несколько лет через финансирование программы форсированной индустриализации, сегодня хоть и растет, но крайне медленными темпами - всего 0,6 процента по итогам девяти месяцев. “В разрезе обработки выросло производство металлургической продукции на 7,8 процента, деревянных изделий на 8,7 процента, продуктов питания на 3,5 процента, лекарственных препаратов на 2,1 процента, резины и пластмассы на 1,8 процента, а также нефтепереработки на 0,4 процента”, - сообщил глава Миннацэкономики Куандык Бишимбаев. При этом в машиностроении падение превысило 18 процентов.

Инвестиционное поле Казахстана поддерживается в основном за счет госвливаний (из бюджета и Нацфонда). Впрочем, сегодня в новые проекты активно инвестируются и средства компаний квазигосударственого сектора. Но и их можно считать “государственными деньгами”. Всего объем инвестиций в экономику составил 5,1 триллиона тенге.

А вот приток иностранных инвестиций невысок - всего 5,7 миллиарда. Это, конечно, в четыре раза выше прошлогоднего показателя. Но вот только цель этих инвестиций мало помогает развитию несырьевой составляющей нашей экономики - почти треть всех денег направляется в геологоразведку. Еще столько же - в добычу нефти и газа. И всего 13 процентов идет в промышленность - и то в металлургическую. Получается, что меньше 29 процентов всех иностранных денег вкладывается во что-то далекое от нефти, газа и металлов. В те сферы, которые так стремится развивать Казахстан и на которые он, собственно, и призывает инвесторов из-за рубежа.

Удивительно другое. На фоне снижения активности основных драйверов нашей экономики правительство заявляет о росте доходов в бюджет. Доходы перевыполнены почти на триллион тенге, или на 26 процентов к плану. По словам министра финансов Бахыта Султанова, эти цифры “отражают улучшение макроэкономической среды”. И, по словам министра, “количество активных плательщиков выросло на 7,3 процента, достигнув 85 тысяч предприятий”.

Эти слова министра, к слову, противоречат данным фонда “Даму”, чей руководитель недавно сообщил о снижении роста регистрации и увеличении числа закрывающихся компаний. Получается, что “активные налогоплательщики” - это не новые компании, а те, что еще недавно, вполне возможно, просто скрывались от фискальных органов. Так что рост доходной части - это скорее заслуга администрирования, нежели реальной активности бизнеса.

Окончательные итоги самочувствия экономики можно будет подвести уже по итогам года. Если стоимость на наше сырье вновь не рухнет на биржах, тогда Казахстану можно будет с гордостью говорить о росте ВВП. В противном случае правительству будет весьма сложно оправдать многомиллиардные затраты на ПФИИР, которые не дают выхлопа для страны. Астана