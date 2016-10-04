Айгуль Жилкишина Известны случаи, когда суд оправдывал мужа, убившего супругу из ревности, за измену. Обоснование этому: “Он совершил это в состоянии аффекта”. В таком же положении бывают женщины, родившие нежеланного ребенка. Например, несколько лет назад общественность Австрии, которая входит в первую десятку самых обеспеченных стран мира, обсуждала жуткую историю. 16-летняя ученица училища тайно родила на квартире у подруги девочку и сразу выбросила ее из окна. Новорожденная, конечно, погибла. Все знают, что своих младенцев убивают только обезумевшие от страха и полного отчаяния женщины. В благополучных государствах Европы это делают в основном несовершеннолетние или нелегальные беженки. Они в настигший их страшный момент не знают, куда спрятать от всех своего ребенка. Но, во всяком случае, в Австрии и Германии такие матери поневоле могут анонимно позвонить в дверь специального дома и оставить ребенка в подогреваемом ящичке. Да, в таких развитых странах тоже не удается полностью решить проблему брошенных детей, но бэби-боксы хоть как-то контролируют ситуацию до того момента, пока дети не попадут в руки тщательно отобранных профессионалов - приемных родителей. Каков опыт усыновления в других странах - несколько примеров вниманию читателей В 2012 году в Великобритании упростили и ускорили процедуру усыновления. И как результат вскоре на острове появились новые агентства по поиску и подбору подходящих усыновителей. Впрочем, усыновление и раньше всемерно поощрялось британским правительством, но в последние годы за сиротами выстраиваются очереди бездетных семей.

И если сейчас потенциальных родителей больше, чем осиротевших детей, то в 90-х годах картина была иной. К примеру, если в 1995 году 22 тысячи детей нашли новых родителей, то в 1999-м - около шести тысяч. Имеется в виду только усыновление, а не опека.

Усыновлений в тот период было меньше, так как сократилось число младенцев, от которых отказывались матери. Ведь на Туманном Альбионе, как и в Казахстане, большинство приемных родителей стремится получить именно младенцев. Объясняется этот феномен тем, что в 50-е и 60-е годы ХХ века британское общество относилось к матери-одиночке и ее внебрачному ребенку намного суровее, чем сейчас. Более полувека назад внебрачных детей матери чаше всего оставляли в больницах сразу после рождения. Сейчас британцы стали несколько терпимее, поэтому и младенцев оставляют после появления на свет намного реже. Так что дети, подлежащие усыновлению, в большинстве случаев те, чьи родители лишены родительских прав, и они, как правило, намного старше тех, кого усыновляли 40 лет назад. Нередко они имеют психические и физические проблемы, и желающих на них значительно меньше, чем на новорожденных. Усыновление

по-английски

Приемным родителем может стать практически любой житель Великобритании независимо от семейного статуса и расового происхождения. Формально и уровень доходов не имеет значения. И все же все правила гласят: усыновители должны быть старше 21 года, но и людям преклонного возраста не гарантируют положительного решения, если они хотят взять себе маленького ребенка.

Начинается все с того, что семейную пару, решившуюся на усыновление, приглашают на собеседование в местные органы социального обеспечения. Все заранее собранные сведения о приемных родителях тщательно проверяются - и врачом, и полицией, и местными властями. Кроме того, опрашиваются сослуживцы усыновителей и их друзья. Потенциальные родители проходят также медкомиссию.

Затем сотрудники отдела социального обеспечения приходят на дом 5-6 раз. Причем каждый визит продолжается не менее двух часов. Только после всех этих испытаний потенциальным родителям можно приступить к поискам ребенка для усыновления. По статистике, это занимает от шести до девяти месяцев.

Агентства по подбору детей учитывают развитие ребенка, вкусы, характер и состояние здоровья. Будущие усыновители получают полную информацию о ребенке, включая основные сведения о биологических родителях. После этого совет по усыновлению одобряет выбранного ребенка как подходящего именно для этих родителей. Или нет. Далее происходит знакомство с ребенком. На это уходит около месяца, а с младенцем общаются около двух недель. После этого родителям разрешают взять ребенка домой. Но в течение последующих девяти месяцев к ним продолжает наведываться социальный работник.

Наконец, усыновление состоялось. Но и после него власти принимают участие в судьбе ребенка. Например, семьи, принявшие детей, получают денежное пособие на питание и одежду, а также выплаты для карманных расходов детей. Бюджет предусматривает также компенсацию дополнительных коммунальных платежей для усыновителей. Помимо того для приемных родителей организуют курсы с участием психологов, врачей и работников местного совета. Наконец, круглосуточно открыта телефонная линия, чтобы приемные родители могли получить незамедлительную консультацию или помощь.

В Великобритании помимо усыновления развита фостерная система (foster care) - это значит, детей берут под временную опеку. В этом случае приемные родители не становятся отцом и матерью. Например, когда местные власти узнают, что некоторые родители не справляются с воспитанием ребенка или ему угрожает опасность, то они вмешиваются в ситуацию. Как правило, это случается с родителями, злоупотребляющими наркотиками или алкоголем.

Когда суд решит, что ребенку нужна приемная семья, ему начинают искать новых родителей. И пока поиски продолжаются, дети живут в специальных детских учреждениях - приютах. Специалисты в агентствах по усыновлению утверждают, что между попаданием ребенка в приют и усыновлением обычно проходит шесть лет.

Приюты в Англии финансируются в основном из благотворительных источников. Некоторым учреждениям государство оказывает поддержку в размере 15-30 процентов от общих затрат.

Кроме уютных спален на 2-3 человека в приютах есть игровые комнаты и студии, где дети могут рисовать, лепить или что-то мастерить. Во дворах оборудованы игровые площадки. В приютах кроме воспитателей и медсестер всегда присутствует дежурный врач. Австрийские

“детские деревни”

Удивительно, но детей из проблемных семей в Австрии отбирают вовсе не из-за алкогольной или наркотической зависимости матери или отца. Как правило, родителей лишают прав, если у них появляются общие трудности в воспитании ребенка (50 процентов случаев), тяжелое экономическое положение семьи (37 процентов) или неконтролируемое поведение ребенка (31 процент).

Следует отметить, что до конца 70-х годов большая часть австрийских сирот воспитывалась в крупных детских домах. Позже власти признали, что такие учреждения неблагоприятны для психики детей. Кроме того, в них участились случаи физического и сексуального насилия над воспитанниками. Поэтому в конце 70-х и в 80-х годах большинство детских домов в Австрии закрыли. И в течение последних 30 лет почти всех сирот и детей без опеки родителей отправляют в приемные семьи или в альтернативные учреждения семейного типа.

Кстати, именно в Австрии появились первые в мире отделения Kinderdorf или “SOS - Детские деревни”, которые отличаются высокими стандартами жизни воспитанников. Такое качество сразу же в послевоенные годы установил Герман Гмайнер. В наши дни австрийские социальные службы оказывают этой общественной организации образовательную и финансовую поддержку. Сейчас в Австрии более двух третей детей-сирот воспитываются в приемных семьях. В 2012 году их насчитывалось около 4500 тысяч человек. При этом половина из этих детей была направлена в приемные семьи при согласии биологической семьи ребенка, а вторая половина - по решению суда. Как и в других европейских странах, почти у всех (97-98 процентов) воспитанников приемных семей есть биологические родители.

К слову, в Казахстане тоже действуют такие “детские деревни” под патронатом Сары Назарбаевой. В каждом коттедже такой “деревни” проживают 6-8 детей разного возраста под присмотром “профессиональной мамы” - педагога с навыками и опытом медицинской практики, прошедшей строгий отбор.

Ребенка в Австрии может усыновить каждый дееспособный человек. Но если сироту усыновляют двое, то они обязаны состоять в зарегистрированном браке. Отец должен быть не моложе 30 лет, мать - не моложе 28. Между прочим, еще не так давно брать детей вообще могли только сорокалетние люди. Считалось, что у них есть богатый жизненный опыт и проверенное временем желание усыновить ребенка. Но теперь, наоборот, советуют принимать решение обращаться в соответствующие инстанции как раз в 30 лет.

В Австрии, как и в Англии, желающих усыновить гораздо больше, чем покинутых или оставшихся без родителей детей. Надо готовиться, долго стоять в очереди и ждать свидания с будущим ребенком или ехать за ним далеко за границу.

При усыновлении составляют договор между приемными родителями и ребенком. И поскольку ребенок не способен отвечать за себя сам, он должен получить одобрение в суде, который проверяет истинность всех документов и обстоятельств.

Судья должен выслушать самого ребенка, если он старше пяти лет, и тех, кто им занимался до сих пор - то есть руководителей приюта, чиновников из отдела по работе с детьми и так далее. Всего в Австрии ежегодно усыновляют около 800 детей - местных и иностранных. К слову, усыновленный в Австрии ребенок может сохранить свое прежнее гражданство.

Иностранцы тоже имеют право усыновить австрийского ребенка, но это не так просто сделать. Как сказано в законе, отвечающие за это австрийские организации должны действовать исключительно на благо ребенка и давать добро лишь в том случае, если ему за границей будет лучше, чем на родине. При этом, что значит “лучше”, точно не указано, а ведь это понятие довольно расплывчатое. Закон также гласит, что нужно принимать во внимание язык, религию и культурную связь ребенка со страной, где живут его предполагаемые усыновители. Большая

испанская семья

В Испании усыновить ребенка сложно, так как требования достаточно жесткие. В этой стране по законодательству нужно предоставить подробную информацию о семье, которая хочет усыновить ребенка.

Прежде чем усыновить ребенка, испанская семья должна пройти так называемый “процесс соответствия требованиям”. Будущие родители должны пройти медицинское обследование, психологические тесты, а компетентные органы, власти - посетить их место жительства. Весь этот процесс в Испании, в зависимости от региона, от обстоятельств, от возраста ребенка, занимает от восьми месяцев до полутора лет. Только после этого родители могут поехать познакомиться с ребенком.

Кроме того, концепция семьи, которая существует в Испании, совершенно иная, чем, скажем, в США или в некоторых странах Европы. К примеру, в США в понятие “семья” входят мама, папа и дети. В Испании же совершенно другая организация семьи - это большая семья, к которой относятся бабушки и дедушки, дяди, тети, двоюродные братья и сестры и так далее. Семья здесь больше, а значит, о детях и больше заботятся. Поэтому меньше шансов, что с приемными детьми произойдут неприятности, о которых все мы наслышаны из практики усыновлений в США.