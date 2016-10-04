СЛОВЕСНАЯ БОМБА

ТЕРАКТ КАК ШАНС ПОЛУЧИТЬ ТРИБУНУ
Подробнее >>>
ЛЕГЕНДЫ “САХА ТЕАТРА“

ЯКУТЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Профессия “приемный родитель” Исследования

Айгуль Жилкишина

Известны случаи, когда суд оправдывал мужа, убившего супругу из ревности, за измену. Обоснование этому: “Он совершил это в состоянии аффекта”. В таком же положении бывают женщины, родившие нежеланного ребенка. Например, несколько лет назад общественность Австрии, которая входит в первую десятку самых обеспеченных стран мира, обсуждала жуткую историю. 16-летняя ученица училища тайно родила на квартире у подруги девочку и сразу выбросила ее из окна. Новорожденная, конечно, погибла. Все знают, что своих младенцев убивают только обезумевшие от страха и полного отчаяния женщины. В благополучных государствах Европы это делают в основном несовершеннолетние или нелегальные беженки. Они в настигший их страшный момент не знают, куда спрятать от всех своего ребенка. Но, во всяком случае, в Австрии и Германии такие матери поневоле могут анонимно позвонить в дверь специального дома и оставить ребенка в подогреваемом ящичке. Да, в таких развитых странах тоже не удается полностью решить проблему брошенных детей, но бэби-боксы хоть как-то контролируют ситуацию до того момента, пока дети не попадут в руки тщательно отобранных профессионалов - приемных родителей. Каков опыт усыновления в других странах - несколько примеров вниманию читателей

 

В 2012 году в Великобритании упростили и ускорили процедуру усыновления. И как результат вскоре на острове появились новые агентства по поиску и подбору подходящих усыновителей. Впрочем, усыновление и раньше всемерно поощрялось британским правительством, но в последние годы за сиротами выстраиваются очереди бездетных семей.
И если сейчас потенциальных родителей больше, чем осиротевших детей, то в 90-х годах картина была иной. К примеру, если в 1995 году 22 тысячи детей нашли новых родителей, то в 1999-м - около шести тысяч. Имеется в виду только усыновление, а не опека.
Усыновлений в тот период было меньше, так как сократилось число младенцев, от которых отказывались матери. Ведь на Туманном Альбионе, как и в Казахстане, большинство приемных родителей стремится получить именно младенцев. Объясняется этот феномен тем, что в 50-е и 60-е годы ХХ века британское общество относилось к матери-одиночке и ее внебрачному ребенку намного суровее, чем сейчас. Более полувека назад внебрачных детей матери чаше всего оставляли в больницах сразу после рождения. Сейчас британцы стали несколько терпимее, поэтому и младенцев оставляют после появления на свет намного реже. Так что дети, подлежащие усыновлению, в большинстве случаев те, чьи родители лишены родительских прав, и они, как правило, намного старше тех, кого усыновляли 40 лет назад. Нередко они имеют психические и физические проблемы, и желающих на них значительно меньше, чем на новорожденных.

 

Усыновление
по-английски
Приемным родителем может стать практически любой житель Великобритании независимо от семейного статуса и расового происхождения. Формально и уровень доходов не имеет значения. И все же все правила гласят: усыновители должны быть старше 21 года, но и людям преклонного возраста не гарантируют положительного решения, если они хотят взять себе маленького ребенка.
Начинается все с того, что семейную пару, решившуюся на усыновление, приглашают на собеседование в местные органы социального обеспечения. Все заранее собранные сведения о приемных родителях тщательно проверяются - и врачом, и полицией, и местными властями. Кроме того, опрашиваются сослуживцы усыновителей и их друзья. Потенциальные родители проходят также медкомиссию.
Затем сотрудники отдела социального обеспечения приходят на дом 5-6 раз. Причем каждый визит продолжается не менее двух часов. Только после всех этих испытаний потенциальным родителям можно приступить к поискам ребенка для усыновления. По статистике, это занимает от шести до девяти месяцев.
Агентства по подбору детей учитывают развитие ребенка, вкусы, характер и состояние здоровья. Будущие усыновители получают полную информацию о ребенке, включая основные сведения о биологических родителях. После этого совет по усыновлению одобряет выбранного ребенка как подходящего именно для этих родителей. Или нет. Далее происходит знакомство с ребенком. На это уходит около месяца, а с младенцем общаются около двух недель. После этого родителям разрешают взять ребенка домой. Но в течение последующих девяти месяцев к ним продолжает наведываться социальный работник.
Наконец, усыновление состоялось. Но и после него власти принимают участие в судьбе ребенка. Например, семьи, принявшие детей, получают денежное пособие на питание и одежду, а также выплаты для карманных расходов детей. Бюджет предусматривает также компенсацию дополнительных коммунальных платежей для усыновителей. Помимо того для приемных родителей организуют курсы с участием психологов, врачей и работников местного совета. Наконец, круглосуточно открыта телефонная линия, чтобы приемные родители могли получить незамедлительную консультацию или помощь.
В Великобритании помимо усыновления развита фостерная система (foster care) - это значит, детей берут под временную опеку. В этом случае приемные родители не становятся отцом и матерью. Например, когда местные власти узнают, что некоторые родители не справляются с воспитанием ребенка или ему угрожает опасность, то они вмешиваются в ситуацию. Как правило, это случается с родителями, злоупотребляющими наркотиками или алкоголем.
Когда суд решит, что ребенку нужна приемная семья, ему начинают искать новых родителей. И пока поиски продолжаются, дети живут в специальных детских учреждениях - приютах. Специалисты в агентствах по усыновлению утверждают, что между попаданием ребенка в приют и усыновлением обычно проходит шесть лет.
Приюты в Англии финансируются в основном из благотворительных источников. Некоторым учреждениям государство оказывает поддержку в размере 15-30 процентов от общих затрат.
Кроме уютных спален на 2-3 человека в приютах есть игровые комнаты и студии, где дети могут рисовать, лепить или что-то мастерить. Во дворах оборудованы игровые площадки. В приютах кроме воспитателей и медсестер всегда присутствует дежурный врач.

 

Австрийские
“детские деревни”
Удивительно, но детей из проблемных семей в Австрии отбирают вовсе не из-за алкогольной или наркотической зависимости матери или отца. Как правило, родителей лишают прав, если у них появляются общие трудности в воспитании ребенка (50 процентов случаев), тяжелое экономическое положение семьи (37 процентов) или неконтролируемое поведение ребенка (31 процент).
Следует отметить, что до конца 70-х годов большая часть австрийских сирот воспитывалась в крупных детских домах. Позже власти признали, что такие учреждения неблагоприятны для психики детей. Кроме того, в них участились случаи физического и сексуального насилия над воспитанниками. Поэтому в конце 70-х и в 80-х годах большинство детских домов в Австрии закрыли. И в течение последних 30 лет почти всех сирот и детей без опеки родителей отправляют в приемные семьи или в альтернативные учреждения семейного типа.
Кстати, именно в Австрии появились первые в мире отделения Kinderdorf или “SOS - Детские деревни”, которые отличаются высокими стандартами жизни воспитанников. Такое качество сразу же в послевоенные годы установил Герман Гмайнер. В наши дни австрийские социальные службы оказывают этой общественной организации образовательную и финансовую поддержку. Сейчас в Австрии более двух третей детей-сирот воспитываются в приемных семьях. В 2012 году их насчитывалось около 4500 тысяч человек. При этом половина из этих детей была направлена в приемные семьи при согласии биологической семьи ребенка, а вторая половина - по решению суда. Как и в других европейских странах, почти у всех (97-98 процентов) воспитанников приемных семей есть биологические родители.
К слову, в Казахстане тоже действуют такие “детские деревни” под патронатом Сары Назарбаевой. В каждом коттедже такой “деревни” проживают 6-8 детей разного возраста под присмотром “профессиональной мамы” - педагога с навыками и опытом медицинской практики, прошедшей строгий отбор.
Ребенка в Австрии может усыновить каждый дееспособный человек. Но если сироту усыновляют двое, то они обязаны состоять в зарегистрированном браке. Отец должен быть не моложе 30 лет, мать - не моложе 28. Между прочим, еще не так давно брать детей вообще могли только сорокалетние люди. Считалось, что у них есть богатый жизненный опыт и проверенное временем желание усыновить ребенка. Но теперь, наоборот, советуют принимать решение обращаться в соответствующие инстанции как раз в 30 лет.
В Австрии, как и в Англии, желающих усыновить гораздо больше, чем покинутых или оставшихся без родителей детей. Надо готовиться, долго стоять в очереди и ждать свидания с будущим ребенком или ехать за ним далеко за границу.
При усыновлении составляют договор между приемными родителями и ребенком. И поскольку ребенок не способен отвечать за себя сам, он должен получить одобрение в суде, который проверяет истинность всех документов и обстоятельств.
Судья должен выслушать самого ребенка, если он старше пяти лет, и тех, кто им занимался до сих пор - то есть руководителей приюта, чиновников из отдела по работе с детьми и так далее. Всего в Австрии ежегодно усыновляют около 800 детей - местных и иностранных. К слову, усыновленный в Австрии ребенок может сохранить свое прежнее гражданство.
Иностранцы тоже имеют право усыновить австрийского ребенка, но это не так просто сделать. Как сказано в законе, отвечающие за это австрийские организации должны действовать исключительно на благо ребенка и давать добро лишь в том случае, если ему за границей будет лучше, чем на родине. При этом, что значит “лучше”, точно не указано, а ведь это понятие довольно расплывчатое. Закон также гласит, что нужно принимать во внимание язык, религию и культурную связь ребенка со страной, где живут его предполагаемые усыновители.

 

 

Большая
испанская семья
В Испании усыновить ребенка сложно, так как требования достаточно жесткие. В этой стране по законодательству нужно предоставить подробную информацию о семье, которая хочет усыновить ребенка.
Прежде чем усыновить ребенка, испанская семья должна пройти так называемый “процесс соответствия требованиям”. Будущие родители должны пройти медицинское обследование, психологические тесты, а компетентные органы, власти - посетить их место жительства. Весь этот процесс в Испании, в зависимости от региона, от обстоятельств, от возраста ребенка, занимает от восьми месяцев до полутора лет. Только после этого родители могут поехать познакомиться с ребенком.
Кроме того, концепция семьи, которая существует в Испании, совершенно иная, чем, скажем, в США или в некоторых странах Европы. К примеру, в США в понятие “семья” входят мама, папа и дети. В Испании же совершенно другая организация семьи - это большая семья, к которой относятся бабушки и дедушки, дяди, тети, двоюродные братья и сестры и так далее. Семья здесь больше, а значит, о детях и больше заботятся. Поэтому меньше шансов, что с приемными детьми произойдут неприятности, о которых все мы наслышаны из практики усыновлений в США.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 44 раз Просмотров: 44 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (150)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390