Можно ли считать золотой женщину 583-й пробы?

Криминальное чтиво Детективы всегда были популярны. Так же, как и уголовная хроника или сообщения о судебных процессах. И если в стародавние времена такая информация в СМИ властями не приветствовалась, а то и блокировалась, то сегодня вся эта уголовщина, поножовщина и вообще вся криминальная жизнь присутствует на страницах, в эфире, в виртуале каждодневно.

Возьмем, к примеру, заголовки лишь одного нашего информационного дня. “Свидетели по делу Бокаева и Аяна отказались от прежних показаний”, “Глава МВД отменил амнистии в Казахстане”, “Минобороны РК о суицидах в армии. Откровенно”, “Казахстанские полицейские используют “левые” алкотестеры?!”, “Адвокат светской львицы заявил отвод суду”, “Десятилетнюю девочку избила собственная мать”, “Смерть младенцев в Каскелене: полиция проводит расследование”.

Можно было бы продолжить и продолжать еще долго, но и так понятно, что эта криминальная или околокриминальная тематика в информационном потоке явно преобладает над другими. Один лишь процесс над “алматинским стрелком” чего стоит. О нем пишут и рассказывают все. Что вполне понятно, потому как случай и впрямь вопиющий. Но вот манера подачи сообщений о судебном процессе вызывает вопросы. Но об этом чуть позже.

Не хотим мы сейчас говорить о морали. Потому как говорить о ней для очень многих скучно и даже бесполезно. Ведь в современной урбанистической цивилизации мораль стремительно размывается. Возьмем такой, вполне ныне безобидный, пример. Если раньше, скажем, добрачная связь однозначно каралась перемазыванием ворот дегтем, то сейчас...

Пятьдесят пять процентов современных жителей больших городов не считают добрачный секс аморальным. Тридцать пять процентов все еще полагают, что добрачный секс аморален. Десять процентов не знают ответа на этот вопрос. То есть в первом приближении можно сказать, что добрачный секс стал вполне моральным занятием - по сравнению с прошлым веком мораль поменялась на противоположную.

Но мы не об этом. Или, быть может, это нам кажется, что не об этом, а на самом деле все настолько взаимосвязано, что отмена табу в одном “пункте” нашего прежнего свода моральных правил неизбежно влечет потребность отменить и прочие запреты уже в других “пунктах”? Как утверждают некоторые психологи и социологи, достаточно провозгласить, что однополый секс - это норма, как сразу же вспыхнула дискуссия и о норме в случае инцеста или свингерства.

А вот теперь вернемся к “алматинскому стрелку”. Вам не кажется, что его история - это одна из нагляднейших иллюстраций того, что происходит с нашим обществом? Как писал Голсуорси, “чем ярче или, напротив, отвратительнее явление или отдельный случай, тем нагляднее и отчетливее отражение в нем всей эпохи”.

“Стрелок” этот, по его утверждениям, восстал против той действительности, которая существует “неправильно”, не по высшим законам, а все больше опускается в грязь и разлагается. Это, конечно, не оригинально. Восставали и раньше, и будут восставать всегда. Каждый восстает по-своему. Этот персонаж восстал согласно своим воззрением и убил при этом совершенно случайно оказавшихся на его пути и, следовательно, ни в чем не повинных людей.

И его “доктрина” при этом прямым текстом ретранслируется всеми средствами массовой информации. Для миллионов читателей, зрителей и слушателей. И эта “декларация восстания” в той же Сети активно обсуждается.

Причем все идет, как правило, без комментариев. И никто ему не возражает. Во всяком случае, открыто, вне сетевого пространства. Ни политологи или философы, ни правоведы или правозащитники, ни теологи или священнослужители. Никто из них почему-то не скажет, что этому субъекту никто и никогда не давал права убивать случайно попавших в поле его зрения людей. Хотя он и ссылается в своей “доктрине” на священные тексты и заветы.

Быть может, все всем понятно? Мол, уголовщина - она и есть уголовщина, чего ее комментировать. Да нет же, если бы это было так, то и в Сети был бы иной эмоциональный фон. “Стрелок” - он “идейный”. И не признавать это опасно. Ведь идею, как известно, победить можно только другой идеей. И значит, давая ему по закону слово, это слово нужно рассматривать, образно говоря, под микроскопом: сомневаться, проверять, толковать. Чтобы изобличить ложь. Ведь, возможно, он и теракт свой совершил лишь для того, чтобы получить трибуну.

Так что своих коллег из разных СМИ мы бы призвали все-таки быть тактичнее, что ли. И не давать рупор идейным палачам, да и просто уголовникам.