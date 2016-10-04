Алан Байтенов

Казахстанцам обещают бесплатную альтернативу всем платным автобанам. Об этом говорят представители Министерства по инвестициям и развитию РК, делая особый акцент на заботе о тех, кто не сможет заплатить.

Однако это не говорит о том, что альтернативные дороги должны быть построены. Напомним, что в одной из редакций Закона “Об автомобильных дорогах” норма об обязательном наличии альтернативного бесплатного пути вдруг исчезла. В аккурат ко времени введения первого платного автобана Астана - Щучинск. Ну а если нет в законе... В то же время представителей министерства невозможно в чем-то обвинить - согласитесь, альтернатива есть в любом случае - езжай хоть по степи. Но вот какой ценой обернется такое бесплатное путешествие? По словам представителей этого ведомства, “к 2020 году каждый третий автобан будет платным”. Под автобаном, как мы понимаем, представители министерства подразумевают любую дорогу приемлемого качества. То есть любую трассу, что связывает крупные города Казахстана и крупные областные центры, и которая будет построена государством.

Еще, добавляют в министерстве, конкретно три участка, а это Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос, с 2018 года будут в обязательном порядке платными. И к каждому из них, говорят в ведомстве, будет прилагаться бесплатная альтернатива...

Небольшой “офф”. Вспомнился отличный рекламный ход, который одно время использовали коммерсанты для продажи постного масла. На этикетке вдруг появились крупные штампы “100 процентов без холестерина!”. Да, за здоровьем желательно следить - покупатель, что называется, проглотил наживку. И ведь мы только через некоторое время узнали от специалистов, что холестерин - это жиры животного происхождения. То есть в семечках подсолнечника их, этих “опасных” жиров, никогда и не было.

Похожая ситуация и сейчас - альтернатива есть всегда и, собственно, всегда была - будь то любой из автобанов существующих или будущих: Астана - Атбасар - Жаксы, Шымкент - Кызылорда, Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай - Талдыкорган, Алматы - Хоргос, Астана - Павлодар (их сделают платными в ближайшее время - в 2017-18 годах). В любом случае мы доберемся до пункта назначения. Правда, с какими потерями? К примеру, тот же путь в Капшагай нам придется преодолеть по маршруту Алматы - Курты - Капшагай. К сведению, это около 160 километров - почти на сотню больше. Похожая ситуация на каждом из перечисленных участков, ведь везде за основу нового автобана берется уже существующая дорога.

Пример с Капшагаем - это еще отличный вариант. Все же по дороге с асфальтовым покрытием поедешь. А как в других случаях, когда единственная альтернатива - это разбитая грунтовка? Кто путешествовал по Казахстану, знает, о чем идет речь - когда дороги и их класс, указанные на картах, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Еще один момент - путешествие по альтернативным дорогам зимой. Интересно - как себе представляют подобный экстрим представители министерства? Когда даже по дорогам республиканского значения, с насыпями, передвигаться опасно. Или все же платность будет сезонная? Об этом, конечно же, никто из представителей министерства не сообщил. Не исключено, что в этом ведомстве мало найдется людей, которые хотя бы раз передвигались, что называется, своим ходом по обозначенным направлениям.

Впрочем, понять ситуацию с исключением законодательной нормы относительно обязательного наличия альтернативного качественного и бесплатного пути можно. Подобная норма существенно затормозила бы реализацию транспортных проектов международного уровня. К примеру, транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, если бы для введения в эксплуатацию платного участка Алматы - Хоргос необходимо было бы в обязательном порядке построить еще и альтернативную дрогу. Напомним, что только на строительство этого участка протяженностью 304 километра будет затрачено 120,3 миллиарда тенге.

А здесь еще и альтернативу готовь. Опять же - деньги, сроки... Потянуть такой отдельный проект действительно сложно, строительство дороги - самый дорогой инфраструктурный проект.

О чем это мы? По всей видимости, в Казахстане больше не останется хороших, качественных и при этом бесплатных дорог. Все, что будет построено, отреставрировано и сдано в эксплуатацию в ближайшее время, все это будет стоить нам денег. Причем дважды - один раз в виде налогов, а другой - в виде оплаты каждого километра пути. А ведь и вариантов нет - иначе действительно самостоятельно такой проект нам не потянуть. К слову, в Казахстане около 96,5 тысячи километров трасс. За 25 лет, в период преимущественно бесплатных дорог, было реконструировано и построено 10,5 тысячи километров. А это всего чуть более 10 процентов.

Просто называйте вещи своими именами, чтобы не как в рекламе с тем самым маслом...