Помню свой первый приезд в столицу. Стояла ранняя весна. Маленькие глинобитные домики на фоне зеленых тополей, уходящих вершинами в голубое южное небо, казались крохотно-игрушечными. В глубине каждого двора буйно цвел урюк, точно сизым дымом были окутаны яблони, воздух был бодряще свеж. И я подумал тогда, что люди, живущие в этих маленьких белых домиках, утопающих в диковинной, особенно для меня - степняка - зелени, на этих тихих, широких улицах-садах наверняка ощущают себя детьми природы.

Ведь город, думал я, как живой человек. У него тоже свое лицо, свой характер, своя особенная неповторимая индивидуальность. В каждом человеке от природы заложено нечто неуловимое - свойственные ему одному особенности, которые неизбежно накладывают отпечаток не только на его внутренний мир, на его духовный облик, но и на его внешность. Бывает и так, что одного красит главным образом одежда, другого - внутреннее обаяние. А неотъемлемая природная красота, чарующий облик нашего города - это живописные горы, нарядные, зелеными свечами устремившиеся ввысь тополя. Ни в коем случае нельзя нарушать его естественной гармонии. С момента основания он самой судьбой своей счастливо слился с дивной природой предгорья. Так думал я. Так, видимо, думали тогда многие из нас.

Но шли годы. И они, как это часто случается, опровергли наши убеждения. Теперь я тоже понимаю, что городам, как людям, необходимо стремление не отставать от движения своего века. Необходимо уметь чутко и своевременно предугадывать и приспосабливаться к новым вкусам, взглядам и требованиям. И среди городов встречаются инертные, старомодные, чем-то напоминающие провинциальную старушку, ревниво берегущую свои чепчики, неизвестно каким чудом сохранившиеся еще с ее девичьей поры. Но время неуловимо распространяет свои законы на нас, на жизнь и на наши вкусы, взгляды. На градостроительство в особенности. Характер нашей эпохи определяет ныне и характер современных городов с их бурным темпераментом, кипучей энергией и жаждой всего нового и передового. К этому типу городов относится, безусловно, и Алма-Ата.

Индивидуальность столицы республики выражается во многом, но прежде всего в самой культуре и тенденциях строительства. Не знаю, как другие понимают культуру градостроительства, а я ее вижу в одном: в бережном отношении к чудо-природе и сложившимся исконным традициям. Архитектурное изящество каждого вновь выстроенного здания непременно должна дополнять и дописывать естественная красота природы. Лично я не раз в душе приветствовал людей из “Зеленстроя”, которые так своевременно и кстати заменяли старые, искореженные деревья молодыми липами. Как не радоваться тому, что все чаще видишь клумбы, скверы, фонтаны. Когда чья-то заботливая рука не забывает сажать тут же молодые декоративные деревья на месте старых вырубленных, то, по-моему, нет основания беспокоиться нам, что столица наша, названная когда-то “городом-садом”, может потерять свое былое обаяние. Наоборот. Построенные в последние годы дворцы, дома, гостиницы, со вкусом отделанные мрамором или мангышлакским ракушечником, с широкими лоджиями, балконами в исконно национальном орнаментном стиле, ничуть не вытеснили, не выжили зелень из города, а продолжают по-прежнему оставаться в милом уютном ее окружении.

Алма-Ата растет неузнаваемо быстро на наших глазах. Особенно поражает воображение проспект Ленина, Он уже стал гордостью нашего города. Со своими пеликанами-домами - “тремя богатырями”, двадцатипятиэтажной, гордо возвышающейся над городом, гостиницей, Дворцом имени Ленина - проспект стал нынче символическим выражением, предопределяющим будущий облик столицы. Абдижамил Нурпеисов

Кому не известно, что тенденция в градостроительстве оказывает непосредственное влияние на формирование психологии самих горожан. Мне хочется верить, когда говорят, будто традиционной вежливости ленинградцев в известной степени способствовали многочисленные каналы, фонтаны, просторы широких улиц и площадей, располагающие к мудрому спокойствию и углубленной сосредоточенности. В этом, видимо, есть доля правды. И впрямь мудрено быть нравственно красивым, если в наш и без того стремительный век при современном неудержимом росте населения и техники человек зажат со всех сторон серыми стенами каменных громад. И представьте себе другую картину, другой город с его такими уютными скверами, аллеями цветов, бульварами и проспектами, широкими и прямыми улицами, с зелеными стройными рядами тополей, с говорливыми арыками, таинственно, доверчиво журчащими у ног прохожего. Полагаю, что все это не может не настраивать жителей нашего города на более спокойный, доверительно-доброжелательный лад. И потому-то мы особенно ценим наш город, его красоту, наслаждаемся весной и летом простором широких прямых улиц, скверов, фонтанов, журчанием арыков. И особенно в такие минуты каждого из нас посещает чувство гордости и радости за наш прекрасный город, широко и вольно раскинувшийся у подножья гор. И постоянное ощущение этой радости делает нас душевно богаче, добрее, красивее и внимательнее друг к другу.

Город наш очень молод. Он напоминает здорового телом и душой красивого юношу, у которого все еще впереди. И конечно, строить и благоустраивать молодой город в полном соответствии с требованиями и вкусом нового времени значительно легче, чем, скажем, “осовременить” какой-нибудь древний город, с его прочно исторически сложившимися традициями и обычаями.

В каком эстетическом направлении будет развиваться наш город - определено генеральным перспективным планом. Однако каждый новый красивый дом, дворец в свою очередь является по существу удачно найденной деталью, художественным штрихом, непременно дополняющим и украшающим общий лик растущего города.

Не секрет: в то время, когда по всей стране идет гигантское строительство, возводятся повсюду новые дома, видимо, не так-то просто сохранить иным городам свой собственный облик. В этом отношении Алма-Ата является счастливым исключением. Хвала и честь нашим градостроителям, воздвигающим современные объекты из модных нынче бетона, стекла и стали, что они, насколько позволяют обстоятельства, стараются максимально бережно и чутко отнестись к добрым его традициям. К счастью нашему, с самого начала строительства города чья-то незримая, мудрая и властная рука заботливо оберегает первозданную красоту столицы республики, я бы сказал, по-алмаатински особое индивидуальное лицо. Алма-Ата, ул. Саина выше ул. Шаляпина

В последние годы появились новые уникальные здания, которые сразу придали нашему городу неповторимое обаяние. Это аэровокзал и железнодорожный вокзал. Это Дом дружбы, это крытый зимний и летний рынок, Дом быта, новая гостиница “Алатау” и недавно удостоенное Государственной премии СССР уникальное сооружение спортивного комплекса “Медео”. Все они - образцы современного искусства архитектуры. И каждый из них является удивительной творческой находкой - красочным, свежим мазком на большом полотне века. Человек, не лишенный воображения, легко может представить, каким еще более красивым станет наш город, как только закончит строиться новая площадь, на высоком, словно олимпийском холме с высокими террасами, нанизанными ряд в ряд серебристыми елями и с оригинальным ансамблем белокаменных административных зданий.

Известно, что сегодня одна из главных наших злободневных проблем - градостроительство. И это совершенно ясно. Наших предков неотступно преследовала мучительная забота - “где жить?”. Современное поколение тревожит другой вопрос - “как жить?”. Ибо в развитом обществе каждого из нас не может не волновать судьба наших потомков, тех, кто после нас будет жить на этой земле. Кто из нас не осознает теперь свою ответственность перед грядущим? Что ни говорите, благоустроенный город цивилизованной эпохи - это ведь не шестикрылая юрта наших предков, которые, бывало, через две или три недели снимались с места, едва скудели стоптанные пастбища, и мгновенно откочевывали на новые стоянки. Перезимовать с семьей было тогда главной заботой - лишь бы не особенно холодно было, не капал дождь, не свистел ветер. Что касается современных дворцов или жилых домов, то срок долговечности их определяется жизнью не одного поколения. Поэтому помимо житейской практической цели, требующей постоянного улучшения и усовершенствования максимальных удобств, комфорта, не забываем ставить весьма высокие эстетические и художественные требования. Вот почему великая ответственность ложится на плечи современных градостроителей. Под девизом “Темп и качество” они делают и будут делать все, чтобы с каждым годом расцветала несравненная наша Алма-Ата.

Абдижамил Нурпеисов,1977 год



Послесловие. “Как жить?”



Выпущено издание было на основе эссе писателя Абдижамила Нурпеисова, автора трилогии “Кровь и пот”, по решению ЦК Компартии Казахстана, градостроителей Алма-Аты.

Абдижамил Каримович опасается, что нынешний век будет последним для человечества, для всего живого на земле, так как главные условия жизни - чистый воздух и чистая вода - находятся под угрозой. По мнению писателя, кормящие возможности Земли-матери исчерпываются. Строительство городов идет бурными темпами, населенные пункты разрастаются, превращаясь постепенно в мегаполисы. Писатель небезосновательно считает, что в недалеком будущем Москва может соединиться с Тверью, Новгородом, наш город, Алматы, сольется с Талгаром, Каскеленом. Абдижамил Каримович бьет тревогу: “Учитывая темпы в строительстве, через одно столетие все свободные земли отойдут городам. А кто же будем кормить горожан? Я не пророк, не провидец. И не пессимист, я - реалист!”

Абдижамил Нурпеисов, называющий себя степняком, аульным казахом, хорошо помнит Алма-Ату, которая была застроена саманными домиками. Студент Литературного института, он приезжал в город на зимние каникулы, отдыхал здесь, “как на курорте”, по его словам, ходил по центральным улицам города, наслаждаясь чистым белым снегом: “Он лежит неубранный десять дней - кристально чистый. Изредка проходят единичные машины. На перекрестках не было ни регулировщиков, ни светофоров. Можно ли сравнить ту Алма-Ату с нынешним городом - загазованным, перегруженным транспортом и строениями?”

Издание буклета “Несравненная Алма-Ата” имеет свою предысторию. Дмитрий Федорович Снегин - народный писатель Казахстана, кинодраматург - родился в Верном, после войны работал главным редактором журнала “Казахстан”, был заместителем главного редактора журнала “Ара” (“Шмель”). Как-то он написал в газету “Вечерний Алматы” статью о нашем городе - с тоской о прежней Алма-Ате, застроенной саманными домиками. О том маленьком, теплом городе, во дворах которого росли деревья урюка, яблони, виноград. Абдижамил Каримович сегодня тоже грустит о прежней Алма-Ате: “Наш город в те далекие годы утопал в зелени. И мой друг, Дмитрий Федорович, милый, дорогой человек, с ностальгией писал о городе своего детства, юности... Его статья вышла в “Вечерке”, ее прочел первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев и остался недоволен. Он вызвал Асанбая Аскарова, в ту пору - первого секретаря Алматинского обкома партии, вместе с ним был вызван первый секретарь алматинского горкома партии. Кунаев устроил совещание, он был рассержен: “Мы строим новую Алма-Ату, гордимся ею. А вот Дмитрий Федорович Снегин пишет, что мы чуть ли не осквернили город. Сетует, что в Алма-Ате не осталось фруктовых деревьев. У товарища Снегина тоска и мечта о прошлом... Мы должны организовать другую статью, объективную, и опубликовать ее в газете”.

Кунаев назвал фамилию Нурпеисова, просил передать ему просьбу написать статью об Алма-Ате с “правильным” содержанием. Аскаров связался с Абдижамилом Нурпеисовым, сообщил о желании Кунаева. Но писатель отказался: “Я никогда не писал по заказу. Я - аульный казах. Моя душа болит о степи”. Через два дня к нему опять обратился Аскаров: “Надо уважать просьбу первого секретаря Компартии Казахстана, члена Политбюро Динмухамеда Кунаева. Тем более он назвал именно вашу фамилию”. Нурпеисов согласился выполнить просьбу столь высокой личности: “Мне пришлось написать. Я погрузился в тему Алма-Аты, писал искренне. Им понравилось то, что я сделал. Вскоре был выпущен первый буклет об Алма-Ате”.

Эссе Абдижамила Нурпеисова “Несравненная Алма-Ата” была написана 40 лет назад. Его слова полны любви, нежности к нашему милому городу. Пронзительные строки и сегодня трогают современного читателя, алматинца, который узнает свой любимый город в этих проникновенных словах. Но любой город должен развиваться, преобразования идут в ногу со временем, это неизбежный процесс. От градостроителей требуется бережное отношение к традициям, к характеру города, природе, его окружающей. “Характер нашей эпохи определяет ныне и характер современных городов с их бурным темпераментом, кипучей энергией и жаждой всего нового и передового. К этому типу городов относится, безусловно, и Алма-Ата”, - пишет Абдижамил Нурпеисов.

Но вот мы широко отмечали 1000-летие Верного - Алма-Аты - Алматы. Множество событий, торжеств, концертов было посвящено этой дате. СМИ отзывались на все юбилейные мероприятия. Газета “Алматы Акшамы” также освещала тысячелетний юбилей нашего города в многостраничном объеме своего издания. В одной из публикаций был приведен огромный список фамилий известных алматинцев - ученых, архитекторов, композиторов, художников, писателей и представителей других профессий, которые внесли значительный вклад в культурное наследие Алматы.

Но Абдижамил Нурпеисов нашел в этом списке много случайных фамилий: “А моей фамилии там не оказалось. Мне, ей богу, было не обидно, а странно не видеть свою фамилию среди довольно длинного списка писателей, среди которых, по моему твердому убеждению, даже несколько случайных, так называемых... Я не обидчив, не тщеславен, но Алматы в моем сердце занимает особое место. Как, надеюсь, и я занимаю определенное место в истории этого города. Когда я писал эссе “Несравненная Алма-Ата”, я вложил душу в эти строки. Ведь не случайно был издан буклет на основе этой статьи. Но так случилось, что статья не выходила в казахстанских СМИ. Хотел бы, чтобы молодое поколение прочло это эссе, чтобы мои современники разделили со мной любовь к городу, которым все мы гордимся!”.

По мнению народного писателя Казахстана Абдижамила Каримовича Нурпеисова, сегодня наступил момент, когда нужно опубликовать этот текст, потому что его содержание как никогда актуально.

Подготовила Галя Галкина