Память, уходящая в штопор Два знаменательных дня ожидают нас на грядущей неделе. И дни эти в последние недели вызывают весьма оживленные дискуссии.

Тем, кто не знает либо забыл историю, напомним, что в понедельник исполняется 99 лет Октябрьской революции. Мы намеренно опустили здесь определение “Великой”, которое в течение 69 лет входило в название этого, безусловно, грандиозного исторического события. И опустили мы не потому, что сами не считаем эту революцию великой, речь не о нашем отношении к событию, а потому, что о нем значительная часть ныне живущих граждан просто забыла. Наверное, неспроста? Или у нас и по поводу других исторических событий наблюдается такое же беспамятство?

Сложно сказать. Но немалая часть сограждан называет произошедшее в тот день в 1917 году, 25 октября по старому стилю и 7 ноября по новому, просто большевицким октябрьским переворотом. Так что, кому как - либо великая революция, либо просто переворот и незаконный захват власти.

Но переворот-революция, как ни крути, стала исторической вехой, хочет кто этого или нет. И после всего произошедшего 99 лет тому назад началась совершенно невиданная доселе жизнь, со всеми ее проявлениями - как отвратительными, так и прекрасными. Как и любая жизнь огромной страны. Но и ее, эту жизнь длиной в 69 лет, тоже оценивают сегодня по-разному. Хотя забыть ее теперь уже никому не удастся, как бы кто ни хотел. И напоминает она нам о своем “разрезе истории” каждый день. Мы этого просто не замечаем.

Например, напоминает хотя бы отношением - как нашим, так и не нашим - к другому знаменательному дню, который грядет на будущей неделе. А именно 8 ноября в США изберут 45-го президента. И мы, за 69 лет привыкшие относиться к этому их выбору весьма и весьма специфически (и это отношение передалось большей части нашей молодежи, в эти 69 лет не жившей), ждем этого вторника так, как будто от него зависит и наше будущее.

Ведь, согласитесь, Америка до сих пор воспринимается нами как некий эталон-антагонист - именно так, противоречиво и парадоксально. Десятилетиями она считалась идеологическим противником и вместе с тем недостижимой и недосягаемой страной-легендой, где шили легендарные джинсы, скакали по прериям легендарные ковбои, возникали легендарные состояния и производились легендарные кинофильмы. Когда официальные идеологи, руководившие нашей пропагандой и курировавшие всю информацию, наставляли нас, чтобы мы не любили Америку, мы почему-то очень даже ей интересовались...

И сегодня принципиально ничего не изменилось. Только не надо кивать при этом на пресловутую “кремлевскую пропаганду” - мол, вот там, на севере, стараются внушить неприязнь к Америке, а мы вроде как ни при чем. Мы со всеми дружим. Не тут-то было. И сегодня, как это модно выражаться, ментально американцы нам частенько внушают, как сказал один герой Марка Твена, непонимание.

Ну, скажем так, тем, как они стремятся распространить и всячески поддержать так называемые демократические ценности. В сфере прав секс-меньшинств, например. Вы это разделяете? Однополые браки, повсеместное искоренение “дискриминации геев и лесбиянок”. Нет? Ну тогда вы не разделяете один из главных на сегодня политических и идеологических принципов современной Америки.

Вы не любите свободу. Это не мы утверждаем, так вас охарактеризует любое американское средство массовой информации, так вы будете фигурировать в оценке подавляющего большинства американских правозащитников, политиков, просто общественных деятелей. И еще - вам обязательно припомнят при этом ваше “советское прошлое”, даже если вам лет 20 и вы никогда этого прошлого не имели.

И вот, во вторник в этой непонятно манящей нас (ну хотя бы Голливудом) стране будут выбирать президента. И выбор этот будет удивительным, как и вся эта страна. Потому что еще лет, скажем так, 99 тому назад - как раз во время упомянутой нами революции (или переворота), представить себе, что на президентский пост американцы выдвинут таких персонажей, каких мы наблюдаем в эти дни, - было абсолютно невозможно.

Вы только посмотрите на изображения президентов или кандидатов в президенты той эпохи - это же и есть легендарные ковбои, это, извините, настоящие мужики - здоровенные, энергичные и решительные. Именно такими американцы всегда и представляли своих лидеров - чтоб коня на скаку остановил или в горящую виллу без колебания вошел и спас всех, кто там есть, включая любимого семейного енота.

А сейчас?.. Но, стоп! Будем политкорректными, как говорят в той же Америке. Их выбор - это их дело. И их история, их память или беспамятство. Лучше, конечно, знать свою историю и помнить о ней. Ну если не получается, то хоть иногда о ней вспоминать.