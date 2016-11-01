Отчий дом

Казахстан в силу безбрежной окраины Российской империи и отдаленности от революционного брожения центра, как известно, был издавна незаменимым местом ссылок. Кто только ни перебывал здесь в XIX - XX веках! И особая страница - депортация целых народов в 30-е годы. Потомки их и сегодня в единой семье живут в республике - чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаи, корейцы, немцы, эстонцы, латыши, иранцы, курды... Судьба славного сына немецкого народа и в неменьшей степени взлелеянного казахской нацией Герольда Карловича Бельгера как бы аккумулирует трагическую судьбу всех тогдашних переселенных в нашу республику.

Но первыми в 1936 году в подавляющем большинстве депортации в Казахстан подверглись финны, немцы, поляки. Документы архивов тех лет просто вводят в ступор. Общая численность высланных поляков в Казахстан составляет, по разным источникам, ни много ни мало 80-100 тысяч. Точную цифру еще предстоит назвать исследователям.

В эти дни Польша вспоминает этот трагический факт своей истории. Посольство страны в Казахстане проводит 4-6 ноября акции, приуроченные к этой дате (80 лет массовой депортации поляков в Казахстан): показ фильмов, демонстрация выставок, конференция в КазНУ имени аль-Фараби, святая месса в Римско-Католическом приходе в Алматы... Школьница Анна Герман в Джамбуле (Тараз)

Наконец-то открылись фонды Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), президента РФ (АПРФ). Много еще неизвестного, полагаю, таят и архивы нашей республики.

Почему история так немилосердно обошлась с польским народом? Предвоенные события привели к тому, что первой жертвой Второй мировой войны стала именно Польша, а затем и вся Европа.

Мне больше импонирует оценка данной проблемы современными польскими исследователями. Они считают, что массовые репрессии 30-х годов против польского народа были закономерным следствием конфронтационной политики СССР в 20-30-е годы.

Что же способствовало возникновению взаимного недоверия?

Есть этому объективные причины. Поражение вильгельмовской Германии в Первой мировой войне и одновременное падение российской монархии в результате большевистской революции сделали возможным возрождение Польши. Оно было подтверждено Версальским договором в 1918 году. Большевики же сделали попытку установить в Польше советский режим. Но это им не удалось.

В последующем активно вмешался в этот процесс и Коминтерн, направив свою деятельность на дестабилизацию внутриполитического положения в Польше. Первый президент свободной Польши Габриель Нарутович был убит в 1922 году на ступеньках галереи Варшавского общества поощрения художеств.

Польские коммунисты, проживавшие в СССР, были обвинены в принадлежности к так называемой Польской военной организации (ПОВ), которая советским руководством была признана контрреволюционной организацией.

Советскую страну и Польшу разделили государственные границы. Со всеми атрибутами и объектами. Советскому Союзу надо было избавиться от нежелательных свидетелей строительства военных укреплений на своем Западе. Большинство живущих в новой приграничной зоне поляков имели родственников за границей и могли рассказать о глобальной стройке укрепрайонов. В списке переселенцев в Казахстан напротив большого числа фамилий была приписка “имеет письменную связь с родственниками в Польше”. Монумент “Мужество” в Бресте

Массовая депортация вглубь страны была связана и с последствиями глобального голода в Казахстане в начале 30-х годов. Безлюдный, опустевший край хранил в своих недрах такие запасы полезных ископаемых, без которых невозможна была индустриализация.

Прошли повальные аресты, чистки политэмигрантов. А польские граждане, живущие в приграничии Польши и Украины, были признаны шпионами и диверсантами.

С 1936 года НКВД начал массовую чистку территории Украины от поляков. Было решено выселить в Карагандинскую область 15 тысяч польских и немецких хозяйств. Это составляло 45 тысяч человек. Появилось и специальное постановление правительства СССР по этому поводу, оно датировано 28 апреля этого года.

В государственных архивах Российской Федерации мы нашли документ, адресованный наркому НКВД Н. Ежову заместителем начальника ГУЛАГа И. Плинером. В нем черным по белому указано, что в июне 1936 года в Казахстан из Украины были переселены 26 778 человек, а в сентябре - уже 42 505 (ГАРФ, ф.9479, д.36).

Почти все поляки-переселенцы были размещены в армейских палатках. Пришла зима. Среди депортированных начались массовые заразные заболевания. Участилась смертность.

К осени 1936 года на карте Карагандинской области появились 37 так называемых переселенческих точек. Их еще называли выселками: Калининка, Белоярка, Донецкое, Ясная поляна, Вишневка, Краснокиевка, Южная, Озерное...

Все прибывшие были взяты на учет в районной комендатуре, а в каждом выселке был свой комендант, у которого ежедневно в определенные часы должны были отмечаться спецпереселенцы. У них заблаговременно были изъяты документы, удостоверяющие личность. За самовольное отлучение полагалась уголовная ответственность.

Комендатура - неотъемлемый элемент советского репрессивного аппарата - была снята лишь через 20 лет, в 1956 году.

А Казахстан стал отчим домом для всех депортантов. Местные казахи, сами обделенные во всем, пережившие голод 1932-1933 годов, всячески пытались помочь переселенцам. История оставила немало примеров поистине народного сострадания.

Но это уже новая страница взаимоотношений двух народов, знавших не раз в своей истории, что такое бедствия и страдания... Депортированная польская семья в Казахстане

Перемышльский

Ровно 170 лет назад казахские роды и племена Старшего жуза приняли подданство Российской империи. Значительная территория современного юга Казахстана была названа Алатавским внешним округом и входила в состав Области сибирских киргизов (казахов). Округ впоследствии подчинялся Омской, затем - Семипалатинской области. Вот такое территориальное хитроумие.

Была учреждена и новая должность - пристав Большой Орды, или начальник Алатавского округа по-другому. Им и стал майор Михаил Дмитриевич Перемышльский (1793-1861). Он был приятелем Шокана Валиханова, сокурсником Лермонтова по Московскому университету.

Ситуация тотчас изменилась, особенно для китайских властей, которые ежегодно не без умысла совершали объезды казахских кочевий. Доходило и до стычек. В сентябре 1851 года отряд Перемышльского перехватил на реке Каратал (она проходит в районе Талдыкоргана) цинских солдат, выдворив их за пограничье.

Для империи встал, конечно же, остро вопрос об очередном военном укреплении. Весной 1854 года заилийский отряд Михаила Перемышльского, взяв всю полноту власти на территории нынешней Алматинской области, взялся за его сооружение. Так восходила звезда поселения, ставшего ныне самым большим мегаполисом государства. Мог ли предположить такое тогда его основатель, по воле истории - колонизатор. Но такое было везде и всюду. Скажем, в Сингапуре, где почитают чужеземных основателей.

Честно скажу, не знаю, есть ли в Алматы улица Михаила Перемышльского. Если нет и если бы я был (гипотетически) на месте акима, ни секунды бы не колебался и дал одной из улиц растущего города его имя. Человеку и через века воздать должное отнюдь не поздно. К тому же мы - страна подлинных интернационалистов.

Добавлю лишь, что Михаил Перемышльский ведет свой род от известнейших князей в русской истории. Истории, в которой сами россияне, не говоря о нас, порой далеко несведущи...



Монументы памяти

Евгений Вучетич на века обессмертил свое имя этим монументом. Фигура советского воина, рассекающего мечом свастику и со спасенным ребенком на руке в берлинском Трептов-парке, вот уже почти 70 лет держит пальму первенства самого крупного военного мемориала за пределами бывшего СССР.

К слову, этот памятник заложил начало подобным себе в самой стране. Всемирно известен Мамаев курган в Волгограде, его венчает статуя того же Вучетича “Родина-мать зовет!”. Ее высота с мечом 85 метров. На высоком берегу Днепра в Киеве расположен один из самых высоких монументов в мире “Родина-мать”. Высота статуи - 102 метра, в руках у нее 16 метровый меч весом в девять тонн. А вес самой статуи - 450 тонн.

На Поклонной горе в Москве создан вличественный монумент Победы - обелиск в виде штыка высотой 141,8 метра (1418 дней продолжалась Великая Отечественная война).

Все эти памятники расположены в городах-героях. А есть и в крепости-герое, она единственная. В 1971 году, будучи аккредитованным журналистом, был свидетелем открытия мемориального комплекса в белорусском Бресте. Здесь тоже есть обелиск - 100-метровый штык из титановой стали, но более запоминается монумент “Мужество”.

Тогда была популярна первая книга о крепости, если не ошибаюсь, ее автор Сергей Смирнов был удостоен Ленинской премии. Среди защитников цитадели были воины различных национальностей, о них рассказывалось в той книге, об этом были экспонаты музея. Помнится, попались на глаза несколько фамилий казахов - защитников крепости.

А оказалось - это не вся правда. Для этого понадобились последующие десятилетия. Раскрыть архивы, найти безызвестные имена, посвятить годы жизни поиску, переписке - это удалось лишь моему коллеге, доктору наук Лайле Ахметовой, дочери писателя-фронтовика.

Я держу в руках 600-страничную ее книгу “1941. Брестская крепость. Казахстан”. Почему приписка “Казахстан”? Разъяснение простое: из семи тысяч защитников крепости около тысячи воинов были из Казахстана. В районе самого Бреста первый бой с фашистами тогда, 22 июня 1941-го, приняли уже несколько тысяч соотечественников.

Но и это не все доказанное. Автор открыла имена 556 доселе неизвестных казахстанцев - защитников крепости, из них около половины - казахи. В книге они поименно названы - кто погиб, кто пленен, кто жив.

Патриотический долг свой коллега выполнила. Не сомневаюсь, у нее появятся последователи. И откроются новые страницы всенародного подвига.

А я в своем архиве, готовя эти заметки, набрел на черно-белое фото, снятое в той давней поездке в Брест. Это фото сохранившейся надписи на разрушенных стенах легендарной крепости, принявшей первый бой с кровожадным зверем. А надпись рукой неизвестного солдата гласит: “Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!”.

...Не всякая книга бесценна, а лишь имеющая широкое общественное звучание. Тогда она, по сути, тот же монумент, только, возможно, личного восприятия высоких понятий о жизни конкретным человеком, летописцем, таким, как мой коллега. Скорбь и память питаются одними корнями в данном случае. Как емко отметил известный поэт: “Это нужно не мертвым! Это надо живым!”