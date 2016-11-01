Среди 16 тяжелейших преступлений, в числе которых финансирование транснационального преступного сообщества, создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), убийства, похищения и незаконное лишение свободы, истязание, разбой, уничтожение чужого имущества, есть такой, можно сказать беспрецедентный пункт, как подготовка к насильственному захвату власти. Такое не прощают

Организаторские способности, безграничная коммуникабельность и величайшие амбиции позволили этой творческой личности из рядового предпринимателя с юга страны стать настоящим транснациональным олигархом и медиапродюсером. “Пивной король” и хозяин кинокомпании - это о нем. А еще - девелопер, ведущий дела в Узбекистане и России, владелец недвижимости в виде заводов, гостиниц, бизнес-центров, торговых и жилых домов и других активов в Ташкенте, Москве, Астане. А еще - видный общественный деятель и меценат, организатор и президент, председатель, член, глава и советник. И прочая, прочая... Его должностей хватит на несколько нескучных и ярких биографий.

И если бы не тот самый пункт о подготовке условий для насильственного захвата власти в стране, Тохтар Тулешов был бы лишь один (или очередной) в ряду других неприлично богатых, кто реализует свои причуды, возможно, несколько ярче и заметнее, чем десяток-другой толстосумов или “денежных мешков”.

Прежде следовало бы вспомнить именно те причуды пивовара и кинематографиста Тохтара Тулешова, которые были на виду. “Пивной король” создал и финансировал настоящую кинокомпанию, которая занималась пусть и специфичным (преимущественно боевики), но игровым кино с приглашением зарубежных артистов второго эшелона.

Ярко и показательно Тохтар Тулешов отметил день рождения своего отца, ветерана Великой Отечественной войны, на который съехались другие ветераны. Поздравить их приехали гимназисты и военные, звезды эстрады и представители местных администраций и частных военных компаний из-за рубежа. Причем военнослужащие Минобороны Казахстана, в том числе генералы и полковники, прибыли вместе с личным составом, тяжелой военной техникой и самой настоящей авиацией. Они устроили показательные маневры со стрельбами, парадом и грандиозным фейерверком в финале.

Дни рождения детей Тохтара Тулешова превращались в праздник для многих, поскольку поздравить и развлечь девочек - старшую Севиль и младшенькую Даниэль - приезжали Тимати, Иван Дорн и другие артисты.

Шымкентцы нередко становились свидетелями, широко и помпезно встречает гостей Тохтар Тулешов. По улицам передвигались колонны роскошных машин редких марок вроде “Роллс Ройс” или “Майбах” в сопровождении эскорта полиции и бойцов Тулешова.

У Тулешова была и своя боевая когорта - до полтораста активных “торпед” и армия экономистов, финансистов, аналитиков. И огромный - в несколько тысяч - штат скромных тружеников, которые выпускали продукцию, вели переговоры, создавали контент в интернете и СМИ, продавали, снабжали, перевозили.

Следствие нашло основания говорить, что на нужды и содержание своей ОПГ Тулешов тратил огромные суммы, вместе со страстью к роскоши и соответствующему образу жизни это привело к формированию крупных долгов перед банками второго уровня и перед лидерами транснационального преступного сообщества. Совокупный долг превысил 200 миллионов долларов. И якобы именно нежелание платить по счетам натолкнуло Тулешова на мысли о госперевороте. В случае успешной реализации своих планов Тулешов рассчитывал через подконтрольный административный ресурс устранить проблему возврата долга банкам, сохранить экономическое благосостояние семьи и бизнеса. Одновременно переворот вынес бы его на вершину власти.

Что-то наталкивает на мысль, что такой примитивный подход - не в стиле Тулешова. Он создал маленькое удельное княжество, свое Монако, где безусловно стал королем. И немало его контактов носили международный характер и статус. В то же время Тулешов не мог не понимать, что к нему могут возникнуть вопросы со стороны правоохранительных органов. Удастся ли “развести” с ними, если вдруг спросят по гамбургскому счету? Вопрос без однозначного ответа “да” или “нет”.

По мнению следствия в ближайшем окружении Тулешова, куда входили в том числе немалые военные и прокурорские чины из Астаны, возник умысел расшатать ситуацию, воспользовавшись подготовкой к проведению земельной реформы. Так были проплачены статьи в прессе и дискуссии в интернет-сообществах, которые муссировали болезненную для многих тему о праве и собственности на землю: Тулешов и сообщники готовились к насильственному захвату власти, в том числе организации на территории Казахстана очагов социальной напряженности, массовых беспорядков и акций протеста.

На волне протеста, который должен был разрастись до массовых беспорядков, Тулешов планировал выдвинуть ультиматум власти, ввести для себя должность вице-президента, а в последующем возглавить страну. Своим сообщникам Тулешов обещал руководящие посты в Верховном суде и МВД.

Свидетели из близкого окружения “короля” рассказали, что в конце 2015 года Тулешов поручил одному из своих доверенных лиц передать крупную сумму денег и пакет с документами по земельному вопросу жителям города Атырау, которые стали организаторами апрельской акции протеста.

Эти подкупленные лица организовали несанкционированные митинги в апреле в Атырау и в мае попытались “пошуметь” в Алматы. Один из помощников Тулешова добровольно выдал следствию 50 тысяч долларов, которые ранее получил на случай, если бы возникли непредвиденные расходы по организации такого рода акций.

Представители власти, как известно, показали твердость позиции. Тулешова и его окружение задержали. В рамках дела на скамье подсудимых оказалось 25 человек. Кто-то еще в бегах. В числе сообщников оказались: бывший первый заместитель генпрокурора РК, бывший член конституционного совета РК, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев; бывший начальник департамента внутренних дел ЮКО генерал-майор Хибратулла Доскалиев; бывший первый заместитель начальника департамента внутренних дел ЮКО полковник полиции Сакен Айтбеков; командиры воинских частей 35748 и 55652 регионального командования “Юг” Минобороны РК полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев соответственно.

Бахтыбаев и Доскалиев знали о планах Тулешова по подготовке к насильственному захвату власти и полностью поддерживали их. Они и нацеливались занять должности председателя Верховного суда и министра внутренних дел соответственно.

Расследование показало, что по указанию Тулешова бандитское звено его организованной преступной группы совершило ряд убийств, похищений и избиений людей. Пытки и истязания по указанию Тулешова снимались на фото и видео. Эти ролики и картинки попали к следователям. Люди, попавшие на видео и оставленные в живых, стали свидетелями и потерпевшими. Было также изъято различное оружие и боеприпасы.

Дело Тулешова и его когорты рассматривал военный суд в закрытом режиме.