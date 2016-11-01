Будь здоров, не кашляй

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев выступил в парламенте во время правительственного часа. Речь в основном шла о формировании бюджета страны на будущий год.

“Расходы на выполнение социальных обязательств государства предусмотрены в полном объеме, сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением прогнозируемого уровня инфляции на два процента” - сказал премьер-министр.

То есть, если учесть приведенные на днях данные Нацбанка, то получается примерно так: при цене на нефть 40 долларов за баррель уровень инфляции в 2017 году у нас будет находиться, цитируем, “в целевом коридоре 6-8 процентов”. Следовательно, пенсионные выплаты должны увеличиваться в среднем на 8-10 процентов, опережая инфляцию.

Причем заметьте, пенсия и нефть - у нас эти два как бы понятия, субстанции, реальности - неразделимы. Почти как синонимы. Ну как тут не вспомнить одну из сакральных фраз нашего незабвенного Григория Александровича Марченко: “Будет нефть, будет и пенсия”. А не будет нефти... ну, тогда, наверное, не только пенсии у нас не будет.

Говорил в парламенте о ней, о родимой (мы имеем в виду нефть, конечно же) и премьер-министр Сагинтаев: “В Казахстане 45 процентов доходной части бюджета зависит от стоимости нефти”.

И при этом он привел пример того, как сложно приходится работать нашему правительству: “За час до начала работы (над проектом бюджета) цена нефти была 46 долларов за баррель, сейчас она стала 44 доллара. То есть цена на нефть зависит от геополитической ситуации, а также от ситуации в Ираке и Сирии. Сегодняшний наш обсуждаемый трехлетний бюджет в основном зависит от средств, которые поступают от нефтяной сферы. Поэтому, как бы мы ни планировали проект бюджета, все зависит от нефти и курса доллара. Однако у нас есть поручение главы государства - несмотря на ситуацию, социальные обязательства должны выполняться в полной мере”.

Если кто-нибудь еще не вник в глубину драматизма этой фразы, рекомендуем прочесть это еще раз. При этом хотим обратить внимание на следующее: глава нашего правительства (видимо, не имея времени) привел явно неполный перечень всех чрезвычайных и менее значимых обстоятельств, которые непосредственно влияют на наше состояние в целом, а также на социальные обязательства нашего государства в частности. Мы уже не говорим о нашей пенсии - которая, вне всякого сомнения, зависит, как выясняется, помимо нефти и от множества других параметров.

Например, учитывая сложнейшую геополитическую ситуацию, положение на фронтах в Ираке и Сирии, добавить следовало бы и избрание Трампа в Америке, и выход Британии из Евросоюза, и попытку неудачного госпереворота в Турции, и массовый падеж скота в Центральной Африке, и вспышки на Солнце, и проигрыш “Барселоны” в последнем туре испанского чемпионата...

Кстати, мы считаем, что в выступлении был упущен не менее кардинально важный фактор международной политики, а также мировых финансов и глобальной экономики. Вы не догадываетесь, о чем мы? Ну, конечно, никто ведь не знает, каково состояние здоровья только что избранного американского президента!

А вдруг завтра этот человек, например, простудится? И чихнет, так сказать, на телекамеру - как может отреагировать мировой нефтяной рынок на такое? Кто-нибудь сможет предсказать? Вот за час до начала работы над проектом бюджета нефть стоила, по словам нашего премьера, 46 долларов - с этой отметки министры и взяли старт, и бюджет был как бюджет. А буквально за час все упало до 44 долларов - ну как тут работать?! И почему это она, эта цена, упала? Кто там на нее, извините, начхал?

Так, а теперь закономерно вытекающий из всего этого вопрос: а как же “с опережением прогнозируемого уровня инфляции на два процента”? Если только за час все изменилось настолько, что об этом рассказал даже глава правительства в парламенте! А если за то коротенькое время, пока вы читаете эти строки, Трамп все-таки...

И кстати, даже в озвученную цифру - 45 процентов доходов от нефти - нам верится с трудом. Потому что другие, не входящие в официальные органы эксперты уверены совершенно в другой цифре. Куда более устрашающей. Но тем не менее. Спасибо и на этом.

Остается только пожелать, прежде всего себе и своим близким, а потом уже избранному Трампу, крепкого здоровья и уповать на то, что геополитическая ситуация все-таки изменится к лучшему, а в Сирии и в Ираке добро когда-нибудь победит.