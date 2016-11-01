ПРИВИВКА ОТ МЕДСТРАХОВАНИЯ
Подробнее >>>
ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПО ГОЛЛАНДСКОЙ СИСТЕМЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Взгляд Сергея Козлова Исследования
alt

Будь здоров, не кашляй
Глава правительства Бакытжан Сагинтаев выступил в парламенте во время правительственного часа. Речь в основном шла о формировании бюджета страны на будущий год.
“Расходы на выполнение социальных обязательств государства предусмотрены в полном объеме, сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением прогнозируемого уровня инфляции на два процента” - сказал премьер-министр.
То есть, если учесть приведенные на днях данные Нацбанка, то получается примерно так: при цене на нефть 40 долларов за баррель уровень инфляции в 2017 году у нас будет находиться, цитируем, “в целевом коридоре 6-8 процентов”. Следовательно, пенсионные выплаты должны увеличиваться в среднем на 8-10 процентов, опережая инфляцию.
Причем заметьте, пенсия и нефть - у нас эти два как бы понятия, субстанции, реальности - неразделимы. Почти как синонимы. Ну как тут не вспомнить одну из сакральных фраз нашего незабвенного Григория Александровича Марченко: “Будет нефть, будет и пенсия”. А не будет нефти... ну, тогда, наверное, не только пенсии у нас не будет.
Говорил в парламенте о ней, о родимой (мы имеем в виду нефть, конечно же) и премьер-министр Сагинтаев: “В Казахстане 45 процентов доходной части бюджета зависит от стоимости нефти”.
И при этом он привел пример того, как сложно приходится работать нашему правительству: “За час до начала работы (над проектом бюджета) цена нефти была 46 долларов за баррель, сейчас она стала 44 доллара. То есть цена на нефть зависит от геополитической ситуации, а также от ситуации в Ираке и Сирии. Сегодняшний наш обсуждаемый трехлетний бюджет в основном зависит от средств, которые поступают от нефтяной сферы. Поэтому, как бы мы ни планировали проект бюджета, все зависит от нефти и курса доллара. Однако у нас есть поручение главы государства - несмотря на ситуацию, социальные обязательства должны выполняться в полной мере”.
Если кто-нибудь еще не вник в глубину драматизма этой фразы, рекомендуем прочесть это еще раз. При этом хотим обратить внимание на следующее: глава нашего правительства (видимо, не имея времени) привел явно неполный перечень всех чрезвычайных и менее значимых обстоятельств, которые непосредственно влияют на наше состояние в целом, а также на социальные обязательства нашего государства в частности. Мы уже не говорим о нашей пенсии - которая, вне всякого сомнения, зависит, как выясняется, помимо нефти и от множества других параметров.
Например, учитывая сложнейшую геополитическую ситуацию, положение на фронтах в Ираке и Сирии, добавить следовало бы и избрание Трампа в Америке, и выход Британии из Евросоюза, и попытку неудачного госпереворота в Турции, и массовый падеж скота в Центральной Африке, и вспышки на Солнце, и проигрыш “Барселоны” в последнем туре испанского чемпионата...
Кстати, мы считаем, что в выступлении был упущен не менее кардинально важный фактор международной политики, а также мировых финансов и глобальной экономики. Вы не догадываетесь, о чем мы? Ну, конечно, никто ведь не знает, каково состояние здоровья только что избранного американского президента!
А вдруг завтра этот человек, например, простудится? И чихнет, так сказать, на телекамеру - как может отреагировать мировой нефтяной рынок на такое? Кто-нибудь сможет предсказать? Вот за час до начала работы над проектом бюджета нефть стоила, по словам нашего премьера, 46 долларов - с этой отметки министры и взяли старт, и бюджет был как бюджет. А буквально за час все упало до 44 долларов - ну как тут работать?! И почему это она, эта цена, упала? Кто там на нее, извините, начхал?
Так, а теперь закономерно вытекающий из всего этого вопрос: а как же “с опережением прогнозируемого уровня инфляции на два процента”? Если только за час все изменилось настолько, что об этом рассказал даже глава правительства в парламенте! А если за то коротенькое время, пока вы читаете эти строки, Трамп все-таки...
И кстати, даже в озвученную цифру - 45 процентов доходов от нефти - нам верится с трудом. Потому что другие, не входящие в официальные органы эксперты уверены совершенно в другой цифре. Куда более устрашающей. Но тем не менее. Спасибо и на этом.
Остается только пожелать, прежде всего себе и своим близким, а потом уже избранному Трампу, крепкого здоровья и уповать на то, что геополитическая ситуация все-таки изменится к лучшему, а в Сирии и в Ираке добро когда-нибудь победит.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 28 раз Просмотров: 28 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Ноябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Ноябрь 2016 (107)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390