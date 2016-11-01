Однако тем питомцам детдомов, которые не найдут свои семьи, государство может обеспечить лучшие жизненные перспективы. Открыв военные школы и классы, страна подготовит новую кадровую смену для силовых структур и решит, тем самым, сразу два вопроса

Как устроить судьбу детей, оставшихся без родителей, в поисках решений далеко ходить не надо. К примеру, из детей, взятых в плен при битвах, султаны Османской империи воспитывали новое войско - йеничери, или янычаров, а египетские монархи - мамлюков. Более преданных своему правителю и своей новой родине воинов история человечества не знала. Государи получали не только грозную и исключительно боеспособную гвардию, но и выигрывали в другом: из сирот, на глазах которых погибли их родные, вырастали не мстители, а, наоборот, верные своему долгу солдаты. Ведь в детском возрасте из человека можно создать все, что угодно.

Этот принцип можно применять, воспитывая маленьких казахстанцев, потерявших самое ценное, - опору семьи. Пока у нас в Казахстане курсантами военных училищ становятся в подростковом возрасте. Но ведь детей, от которых отказались родители, можно с самого нежного возраста определить в интернаты военного профиля или в военные училища с детскими классами. Выгода будет двойная: и вопрос с устроенностью сирот решится, и через 15-20 лет государство получит не только военные кадры, которым можно будет доверить самое ценное и святое, но и самых лояльных граждан. Их не нужно будет “отучать” от коррупции, разгильдяйства, лени и предательства просто потому, что у них не будет таких склонностей. Они станут в буквальном смысле “собственностью государства” - так же, как и американские солдаты GI.

Данные о численном составе казахстанской армии являются закрытыми, однако, по оценкам экспертов, от четырех до пяти тысяч человек ежегодно пополняют ряды защитников нашей родины. Кадровые военные всегда обладали умениями и навыками, которых нет у других профессионалов. Они могут переносить повышенные нагрузки, противостоять психологическому натиску, а также быстро принимать решения, от которых зависит их жизнь.

В Казахстане военные кадры готовят три высших учебных заведения: Военный институт сил воздушной обороны в Актобе, Военный институт сухопутных войск и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы. Кроме того, в Щучинске есть Кадетский корпус Министерства обороны имени Шокана Уалиханова. Попасть в стены этих заведений можно только после 11-го класса.

После 8-го класса принимают в специализированный лицей “Арыстан”, и после 6-го класса - в республиканскую школу “Жас Улан” имени генерала Сагадата Нурмагамбетова. Своего рода детскими военными училищами можно назвать военно-технические школы МО РК (они есть во всех регионах Казахстана), куда можно отдать мальчика младшего возраста на обучение. Но и женские воинские формирования у нас стране уже не редкость - в Павлодарском кадетском корпусе идет набор девочек. А треть воспитанников первого в РК кадетского класса, открытого в Илийском районе Алматинской области, - девочки. Почему бы не открыть дополнительные отделения и классы на базе уже имеющихся заведений? Можно набрать опытных преподавателей и психологов и основать новые военные училища для детей-сирот с самыми разными возрастными категориями. “Сыны полков” - дети войны, избежавшие сиротства



Вековые традиции

Всем известны суворовские училища, созданные в годы Великой Отечественной войны в СССР. К слову, они создавались именно для детей, родители которых погибли на фронте, сражаясь за Родину.

Суворовские военные училища были правопреемниками кадетских корпусов, созданных в России для дворянских детей. А прообразом будущих кадетских корпусов стала Навигацкая школа, созданная Петром I. Как известно, император уделял особое внимание подготовке офицеров для создаваемой им регулярной русской армии и зарождающегося флота. Однако не столь широко известен факт, что в конце XVIII века был открыт Военно-сиротский дом, который выпускал юнкеров и портупей-прапорщиков. Тех же питомцев, которые отличились рвением и старанием, сразу при выпуске производили в офицеры.

Так что ничего особенно нового изобретать не придется. Нужно лишь объединить усилия разных казахстанских министерств и с самого детства воспитывать офицеров, для которых государство станет и матерью, и отцом в прямом смысле слова. Когда дети теряют родителей, у них падает самооценка, они думают, что больше никому не нужны. А в таких военных “детских садах” у малышей появятся друзья и люди, которым они станут нужны. Большей мотивации для воспитания преданности не существует.



Золотые кадры армии

Ситуация такова: с одной стороны, имеется незамутненный ничем ум ребенка, абсолютная “табула раса”, а с другой - государственное образование. Получается, что будущий офицер-силовик готовится буквально с пеленок. После “военных яселек” такие дети пойдут в 1-й класс - их будет очень легко учить любить Родину, служить ей, потому что они будут воспитываться в среде, где думают категориями военного долга, чести. Такие кадеты чуть ли не с младенчества привыкнут к армейским порядкам - у них не будет шока, как у новичков-новобранцев, им не потребуется социальной адаптации - им все будет привычно.

Школьная параллель в суворовских училищах называется ротой, а класс - взводом. Военную форму и погоны здесь надевают сразу же после поступления, а к обычным школьным дисциплинам добавляются начальная военная и строевая подготовки. Интенсивные занятия спортом здесь в порядке вещей, поэтому быть в форме во всех смыслах обязан каждый воспитанник суворовского училища.

Воспитанные в таком духе кадеты изначально привыкнут к казармам, к общему душу, общим классам - из этого всего можно извлечь пользу, воспитав из них настоящих преданных бойцов. Понятие “двор” будет им незнакомо, их не придется отучать, как это делают с уличной шпаной, от привычек, принятых в преступном мире - вымогательства денег для “общака”, нецензурной брани и прочего. Будущие кадровые офицеры будут с детства общаться в своем кругу.

Кроме того, дети, выросшие в кадетской школе, особенно ценят дружбу. Они с младых ногтей осознают, что в трудные моменты могут рассчитывать в первую очередь только на поддержку друзей. Они не просто одноклассники или однокурсники - они настоящие мужчины. С самого раннего детства.

Возьмем другой аспект. Курсантам, выросшим в семейном кругу, необходима дополнительная мотивация для изучения дополнительных предметов - иностранных языков, психологии и других необходимых военным наук. А сирот-кадетов ничто не будет отвлекать от занятий. Они точно знают, что своим старанием инвестируют в свое будущее - знания и карьеру.

Стоит отметить еще один положительный момент - таких детей легче воспитывать и обучать, так как в учебный процесс и вообще в работу специалистов не будут вмешиваться родители. Педагогам известна категория мам (реже пап), которые всегда имеют собственную точку зрения на то, как именно нужно обучать их детей. Такой дилеммы - в школе говорят одно, а дома совсем другое - у кадетов не будет. Кроме того, родители зачастую критикуют отметки, выставленные их детям, пеняя на предвзятое отношение учителей к их чадам. Единственным авторитетом для сирот-кадетов будут учитель и воспитатель военного училища.

В таких заведениях могут воспитываться как мальчики, так и девочки, так как казахстанской армии нужны и те и другие. Девочки, привыкшие к жизни в спартанских условиях (нет своей отдельной комнаты, а есть только общая комната), не привязанные к семье, смогут стать через несколько лет незаменимыми сотрудницами для армии, разведки, КНБ, а также для любого рода войск и в целом для всех силовых структур. Впрочем, в нынешней армии и без того есть специальности для женщин. Так что представительницы не всегда слабого пола могут не только из базуки стрелять, но и быть занятыми в обслуживании техники или выполнении других задач. Роль женщин в социуме становится все значительнее, поэтому вполне возможно, что одна из воспитанниц такой военной школы станет в будущем министром обороны страны.



Два в одном

Теперь к насущному - к финансам. Те самые 150 тысяч тенге в месяц, которые выделяет государство на содержание одного ребенка в детском доме, не уйдут как вода в песок. Если сироты будут воспитываться в военных школах, государство будет эффективно тратить средства на воспитание кадров с самых пеленок, обеспечивая свою безопасность.

Воспитанникам детских домов после 18 лет полагается квартира. Как и обычному выпускнику военного училища. Но, воспитав из сироты боевого офицера, государство обеспечит жильем и кадрового офицера, и ребенка-сироту одновременно. Экономия налицо - на 6436 квартир меньше. Именно столько детей, оставшихся без родительской опеки, по словам депутата Смирновой, воспитываются сейчас в 106 казахстанских детских домах.

Кроме того, в какой-то мере можно будет исключить элемент коррумпированности, так как офицер, бывший сирота, не будет брать взяток. Ни от тех, кто хочет устроиться в армию, ни от тех, кто хочет избежать службы в армии. Мы не исключаем того, что не все такие кадеты захотят связать всю свою жизнь с армией. Но в любом случае из кадетов вырастут сильные, дисциплинированные, ответственные и самостоятельные люди с профессией. И, соответственно, сократится количество озлобленных асоциальных молодых людей, выброшенных из детских домов в никуда. Будущие офицеры ни при каких обстоятельствах не будут людьми, выросшими в нищих условиях, привыкшими воровать и продавать себя на панели.

Инвестировав в воспитание и образование такого кадета, государство через 20 лет получит хорошего офицера или госчиновника, сотрудника предприятия или еще кого-то. Но главное, это будет человек с гражданским сознанием, и казенные деньги будут потрачены не впустую, не будут разворованы. Почему? Просто потому, что контролировать военные училища гораздо легче и проще, чем проверять детские дома. У военных существует намного больше систем контроля. Кроме того, виновникам предстоит нести ответственность не перед гражданскими судьями, а перед военным трибуналом.



Дети, выросшие в кадетской школе, особенно ценят дружбу. Они с младых ногтей осознают, что в трудные моменты могут рассчитывать в первую очередь только на поддержку друзей. Они не просто одноклассники или однокурсники - они настоящие мужчины.