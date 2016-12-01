Дело в том, что одних только признаний, сделанных пограничником на первых допросах, не было достаточно ни следствию, ни потерпевшим - родителям погибших солдат, сержантов и офицера, ни тем более многочисленным скептикам

Прозванный “черным генералом” экс-руководитель департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) Амирхан Аманбаев проходит по делу о хищениях бюджетных средств вместе с рядом других руководителей коммерческих структур, госучреждений и силовых ведомств. Кроме Аманбаева на скамье подсудимых еще 36 человек, среди которых: осужденный по делу о хищениях при строительстве объектов “ЭКСПО-2017” Сергей Ильин; экс-начальник управления государственных доходов по Медеускому району Алматы Ельдос Жексембинов; экс-председатель правления АО “Индустриальный банк Казахстана” Нурлан Шаукеров; директор карагандинского автосервиса ТОО “ВАЗ-Интерсервис KZ” Андрей Зубарев; бывший заместитель начальника ДБЭКП по Алматы, полковник финпола Муратбек Казыбаев; бывший замначальника алматинского ДБЭКП полковник Канат Артыкбаев и другие.

Так вот, указывая суду на некоторые нарушения, допущенные в ходе следствия, Сергей Ильин, возможно непреднамеренно, раскрыл некоторые особенности оперативной работы, которую следствие продолжает даже в СИЗО. Сергей Ильин рассказал суду об условиях содержания в следственном изоляторе КНБ. В частности, его возмутило, что он содержался в том же изоляторе, где находился пограничник Владислав Челах. “Мрачная, отдельная комната”, - поделился с судом Ильин. Он не стал скрывать, что при обследовании стен обнаружил под штукатуркой подслушивающее устройство. Он его вытащил, по его мнению, “оно замкнуло и больше не записывало”.

Видимо, при недостатке прямых доказательств вины в ход идут “слепые допросы”, то есть разговоры “по душам” на интересующие темы, спровоцированные в том числе так называемыми “наседками” - “случайными” сокамерниками лиц, в отношении которых ведется расследование.

Мы хорошо помним, что после задержания Владислава Челаха комментаторы разделились на тех, кто сразу принял версию следствия, и тех, кто долгое время оставался уверен в том, что Челах решился на самооговор, находясь под давлением или поддавшись на обман.

Нельзя исключать, что среди допрашивающих его в первые часы мог оказаться офицер полиции, привыкший работать топорно, и он действительно давил на солдата. Не выбивал показания, как это пытались представить сторонники линии невиновности Челаха, а торопился быстрее получить их. Таких немало в наших органах. Но из-за их грубой работы и возникают сомнения в достоверности и главное - законности полученных показаний.

Дело о расстреле на пограничном посту “Арканкерген” до сих пор остается одним из наиболее резонансных. А тогда, в июне-июле 2012 года, то есть по горячим следам, его обсуждали весьма эмоционально и ждали результатов, сенсационных открытий, разоблачений. Но круг подозреваемых никак не удавалось расширить, поскольку исследователям картина была ясна почти сразу: с сослуживцами расправился один человек.

Расследованием занимались военные прокуроры и представители КНБ. Они скрупулезно изучили место преступления, собрали вещдоки, составили схемы расположения останков погибших, пуль и гильз, кроватей в спальном помещении и железных шкафов в подсобных и служебных помещениях.

Они установили, с каких точек велась стрельба и из какого оружия: автомата Калашникова и пистолета Макарова. Им оставалось только назвать того, кто держал это оружие и нажимал на спуск. И главный подозреваемый сам упростил эту задачу. Во-первых, в ходе допросов и следственных экспериментов он сообщил такие детали, которые могли быть известны только действительно стрелявшему. Во-вторых, Владислав Челах рассказал сокамернику, как и в какой последовательности производил расстрел. И за этим бахвальством и стремлением произвести впечатление на представителя криминального мира внимательный исследователь находил подтверждения тому, что Челах был на месте преступления и стрелял в сослуживцев. А затем собрал часть их вещей, среди которых оказались багажная сумка, сотовые телефоны, видеокамера, ноутбук, служебная карта местности с участком границы, облил трупы и стены бензином, поджег и, прихватив пистолет, пустился в бега.

На одном из этапов следствия, уже пообщавшись с адвокатами, Владислав Челах стал говорить, что имело место нападение неизвестных вооруженных гражданских лиц на пост, о чем ему якобы сообщил рядовой Аганас, также найденный затем убитым. Владислав убежал и вернулся в расположение, когда там остались только убитые, и ни одного из тех, кто, по его версии, совершил нападение и расстрел. Владислав предложил версию, что он вошел в здание, обнаружил там убитыми всех своих сослуживцев, взял часть их вещей, после чего действительно совершил поджег и убежал. Но если его не было там в момент расстрела, как его предполагаемое воображение могло столь точно воспроизвести картину расстрела в беседе с “наседкой”?

Можно предположить, что и в самом следствии до определенного этапа ставили под сомнение способность одного человека совершить массовый расстрел. Нужны были доказательства, и они были получены.

В те дни сторонники мнения о невиновности Владислава Челаха часто прибегали к сравнению его с киногероем Рембо - дескать, только хорошо обученный и хладнокровный спец способен положить столько людей. Можно согласиться с таким мнением. Но только в том случае, если бы Челах выступил против вооруженных и допускавших нападение людей. Владислав стрелял в безоружных, раздетых и сонных ребят. Часть из них не восприняли эту атаку всерьез. А скорее всего, не хотели верить, что все обернулось так скверно. Чем была вызвана эта агрессия молодого пограничника против сослуживцев, можно лишь предполагать. Здесь важно лишь то, что один вооруженный пистолетом и автоматом обладал непреодолимым преимуществом перед теми, кто очень не хотел верить, что смотрит в лицо собственной смерти.

Владиславу Челаху, как и “алматинскому стрелку” Руслану Кулекбаеву, хватило мотивации, чтобы учинить свою массовую расправу. Обратите внимание, что Кулекбаев - тоже, можно сказать, “не Рембо” - необученный, но хорошо замотивированный. Против него выступили взрослые люди в форме - его ровесники и те, кто старше. Но он оказался эффективней. Потому что он, как и Челах, развязал свою бойню всерьез против тех, кто, возможно, очень не хотел, чтобы этот злополучный день сложился именно так.

Напомним, Владислав Челах был признан виновным Военным судом РК по восьми статьям Уголовного кодекса: “Убийство”, “Нарушение неприкосновенности жилища”, “Незаконное получение государственных секретов”, “Утрата документов, содержащих государственные секреты”, “Кража”, “Хищение и ношение оружия”, “Дезертирство” и “Умышленное уничтожение военного имущества”. Последовали апелляции от адвоката и жалоба на приговор. Но суд оставил без изменений ранее вынесенное решение.

Мать осужденного Светлана Ващенко на протяжении всего процесса говорила о невиновности сына (а какая мать вела бы себя иначе?), а затем направила главе государства письмо с просьбой оправдать бывшего новобранца погранслужбы.

Для нее и тех, кто ее поддерживает, в деле осталось много неясного. Они считают, что всю доказательную базу следствие построило только на признаниях самого Челаха, и стараются не принимать во внимание то, что показания сопоставлялись с найденным на месте преступления.

Оба преступника, Владислав Челах и Руслан Кулекбаев, сегодня находятся в колонии для приговоренных к ПЛС - пожизненному сроку лишения свободы.