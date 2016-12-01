Чем больше детей в таких сиротских институтах, тем большее количество воспитателей (и не только) получают зарплату. Таким образом, вопрос трудовой занятости решен. Такая установленная с советских времен система кормления превратилась в порочный круг, подпитываемый из государственных средств.

Человек, воспитанный в семье, выходя из нее, воспроизводит ту же схему жизни и сам создает семью. А ребенок, вышедший из казенного детского учреждения, может воспроизвести только сиротство. Не зная, что такое семья, детдомовец не сможет создать собственную нормальную семью. И как результат многие питомцы детских домов, как ни печально это констатировать, пополняют криминальные структуры и армию проституток и бомжей.

Увеличивать бюджет детских домов еще больше не имеет смысла - деньги не доходят до воспитанников. Количество детей в них не сокращается, потому что сотрудники этих учреждений давно взяли себе право определять, кто хороший приемный родитель, а кто нет. Причем совершенно неподконтрольно и с общественного согласия.

Возможно, те, кто вовлечен в такой круговорот бюджетных средств, проголосуют за сохранение такого порядка дел, но мы против. Такая порочная схема давно себя дискредитировала, полностью себя изжила и была оправданной, быть может, только в годы войны.

Если у ребенка есть родители, то они заступятся за него в беде. А воспитанников детдомов, как оказывается, защитить некому. Сотрудники этих учреждений не соблюдают права своих питомцев, унижают их достоинство и одновременно бессовестно обворовывают бюджет, прикрываясь этими же детьми. Сколько раз обманывается государство - посчитайте сами.

Выход из ситуации, когда тысячи взрослых не могут взять себе из детского дома приемных детей, а огромное число маленьких казахстанцев вырастают вне лона семьи, только в одном. Если системную проблему нельзя решить, то стоит кардинально изменить саму систему или поменять ее на другую. Только так можно разорвать этот порочный круг.



Лучше меньше

С середины XX века во многих западных странах крупные сиротские учреждения постепенно исчезали, уступая место детским домам семейного типа. Тогда же стали появляться первые профессиональные семьи. Весьма существенной в таких переменах оказалась роль научных исследований, которые общество стало понимать и воспринимать.

Как говорят эксперты, в крупных детских домах есть такое “нормальное” явление - психическая депривация детей (невозможность удовлетворения основных психических потребностей). Всем детдомовцам ставится диагноз “психосоциальная карликовость” - отставание в развитии практически по всем параметрам. Мировая практика показывает, что для приближенно нормального психологического климата в учреждении вместе должны проживать не более 12 детей. Поэтому надо создавать новые учреждения по типу “социальной семьи” - детские деревни, детские городки, отдельные квартиры.

Кроме того, в этом деле особенно важны политические меры. После войны благодаря новым законам в Швеции закрылись детские дома. В то же самое время в Европе повсеместно менялось законодательство, и семьям, особенно семьям в трудной ситуации, стали предоставлять различного вида помощь. К примеру, в Исландии, Норвегии, Словении и Великобритании начали действовать специальные замещающие семьи для всех нуждающихся детей до пяти лет, а не крупные учреждения.

В США эти перемены начались еще раньше: с 1928 по 1940 год в стране закрыли 300 учреждений сиротского типа. Это привело к тому, что воспитание некровных детей в приемных семьях здесь стало очень распространенной практикой. К примеру, по результатам исследования, сделанного в 1997 году Институтом усыновления Е.Б. Дональдсона, шесть из десяти американцев имеют опыт той или иной формы усыновления.



Нормальная среда обитания

Когда детенышей погибших зверей подбирают люди, их стараются воспитывать в условиях, приближенных к дикой природе. Иначе выпущенные через некоторое время спасеныши погибнут. Почему же люди не воспитывают осиротевших детей по такому же принципу? Они что, заведомо хотят их гибели?

Условия в замещающих семьях приближены к средней нормальной семье, тогда как крупные интернатные учреждения не похожи на хорошую среду для маленького человека. Именно поэтому по уровню жизнестойкости воспитанники детдомов демонстрируют низкие психологические показатели, а дети из приемных семей спокойно адаптируются к жизни во взрослом состоянии.

Ни одно учреждение по определению не может заменить мать и отца - прописная истина, даже если в этом учреждении работают по-настоящему профессиональные педагоги, да и вообще сплошь “золотые” люди. Просто сама воспитательная среда детских домов (и сегодня, и вчера) построена таким образом, что дети вынуждены контактировать с такими же обиженными судьбой детьми, как они. Тема разбитой семьи здесь буквально витает в воздухе, как и тема желания создать свой противовес тому миру, из которого ребенка вырвали и в котором он оказался. Тема эта может не обсуждаться напрямую, но она - в глазах детей, она читается в их словах и поступках.



Ценой подешевле

Опыт Польши и других европейских государств показывает, что детские дома - это самый дорогой вид опеки за детьми-сиротами. К примеру, содержание ребенка в семейном детском доме или приемной семье как минимум на 30 процентов дешевле. Например, средняя стоимость содержания приемного ребенка в родственной семье в 2007 году составила около 165 евро в месяц, в приемной семье - 210 евро, в профессиональной приемной семье - 310 евро и в семейном детском доме - 450 евро. В то же время стоимость содержания ребенка в детском доме составляет от 500 до 920 евро.

Согласно анализу данных по Румынии, Молдавии и России, на крупные детские дома идет в два раза больше средств, чем на малокомплектные детские дома. Кроме того, расходы на большие учреждения почти в три раза выше, чем на поддержку профессиональных приемных семей. Наконец, они обходятся государству почти в шесть раз дороже, чем затраты на опекунские семьи. Например, в Черногории, Сербии и Словакии большие детдома от трети до половины своих расходов тратят на оплату труда работников, не участвующих непосредственно в контактах с детьми.

Таким образом, замена детских домов учреждениями опеки семейного типа необходима не только для более высокого психологического комфорта ребенка с тем, чтобы в дальнейшем у него был успешная социальная адаптация. Это необходимо для простой экономии бюджетных средств. Вместо финансирования громоздких и неэффективных детских домов государство может направить ресурсы на финансовую поддержку приемных семей.

Конечно, бывшим социалистическим странам сложнее перевести на новые рельсы учреждений, которые доминировали десятилетиями, но тем не менее успехи есть. К примеру, на рубеже XX и XXI веков как страны СНГ, так и восточноевропейские государства стали активно использовать западный опыт по внедрению семейных форм заботы о детях-сиротах. Например, в Румынии и Белоруссии с 2005 по 2015 год закрыли более 50 процентов крупных детских учреждений. А у нас в Казахстане в последние годы стали продвигать такую форму заботы о детях без родителей, как патронат.