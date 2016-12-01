Вера в забытое счастье В будущем году исполнится два десятка лет одному очень знаменательному событию. Хотя рискнем предположить, что вряд ли этот юбилей кто-то в Астане захочет вспомнить и уж тем более отметить.

Тогда, теперь уже в далеком 1997 году, состоялся памятный визит масштабной казахстанской делегации в США. Визит выдался историческим, потому как впервые столь представительная делегация новой независимой страны высаживалась на территории самой могущественной державы мира с определенной целью - не только посмотреть эту самую Америку, но и кое-что ей предложить.

Речь, конечно же, шла о большой, об очень большой нефти. Она, эта неистовая нефть, билась в наших недрах о верхний край земли и всей своей мощью стремилась вырваться наружу, чтобы широким и неиссякаемым потоком устремиться далеко за наши пределы. И сделать это она намеревалась, естественно, небесплатно. И взамен уже в наши пределы ожидался поток обратный - в виде различных твердых валют и самых благородных металлов.

Эксперты говорили: максимум восемь лет - и вы войдете в первую пятерку нефтедобывающих стран. Эксперты называли цифры и объемы наших потенциально извлекаемых нефтяных запасов, от которых не то что дух захватывало, а просто всякая мера вещей превращалась в абсурд. Казалось, что такого быть просто не может, но ведь это говорили нам не сказочники или психиатры, а западные эксперты. И наши чиновники, в конце концов, стали на них вовсю ссылаться.

Почему мы именно сегодня обо всем этом вспоминаем, ведь юбилей той волшебной поры наступит только в грядущем году? Да потому, что совсем недавно вновь вспомнили и о западных экспертах, и о нефтяном Эльдорадо, ими предсказанном, и о том, почему вся эта грандиозная феерия так и осталась ярким миражом.

Ну а теперь перейдем к жесткой и отнюдь не сказочной конкретике.

Вы помните, что мы сказали о максимуме в восемь лет? Так вот добыча первой нефти на Кашагане (ведь речь тогда шла в первую очередь именно о нем) планировалась на 2005 год, аккурат через восемь лет после 1997-го. Но в 2002 году консорциум (который должен был залить всю страну этой неиссякаемой кашаганской нефтью) обратился к правительству с вопросом об отсрочке начала добычи на 2008 год.

В 2007 году оператор проекта инициировал поправки в соглашение ввиду очередной отсрочки начала добычи с 2008-го на 2011 год и увеличения бюджета проекта до 136 миллиардов долларов - с первоначальных 29 миллиардов долларов.

В сентябре 2013 года добыча нефти на Кашагане, наконец, стартовала. Однако вследствие обнаружения дефектов труб, которые потребовали замены (в общей сложности 200 километров), она была остановлена. Не будем перечислять все перипетии этого проекта, скажем лишь, что в октябре этого года она вновь возобновилась. Без лишнего, так сказать, шума.

Но на этой неделе о Кашагане вновь заговорили, потому как добыча здесь была, так сказать, открыта официально. И в официальной же прессе заблестела, выражаясь языком отечественной сатирической классики, бриллиантовая паутина по углам. То есть спустя почти двадцать лет после первого ажиотажа наступает вроде бы его ренессанс.

Нет, новое крупное нефтяное месторождение - это, вне всякого сомнения, фактор сугубо положительный и для отечественной экономики, и для роста благосостояния граждан, и вообще это хорошо. Но вот спросим, а где сегодня эти пресловутые американские и прочие западные эксперты-предсказатели? Так они есть и сегодня, эти эксперты! Куда ж они денутся?

В начале недели аналитическое агентство в США, название которого даже приводить не хочется (потому хотя бы, что именно оно и фигурировало тогда в предсказаниях 1997-го!), опять высказалось: Кашаган, мол, уже давно исключен международными рейтинговыми агентствами и финансовыми институтами как фактор, который может повлиять на экономический рост Казахстана, но рассматривается как существенный фактор риска.

Так, например, в ОПЕК (опять же по словам этого самого агентства) спрогнозировали, что на переполненном нефтью мировом рынке новые объемы с Кашагана могут увести цены на углеводороды вниз. Это в то время, когда впервые удалось достичь относительной стабилизации цен на фоне заявлений о готовности стран-экспортеров снизить уровень добычи сырья.

Эксперты, видите ли, заметили, что по факту сейчас нефть Кашагана не требуется на рынке, так как ежесуточное перепроизводство составляет 1-2 миллиона баррелей.

Ну что нам опять им, окаянным, верить? Двадцать лет назад они, видите ли, предсказывали нам Эльдорадо, а сегодня, извините, кукиш с маслом? Нет, ребята, так дальше дело не пойдет, говорили - Эльдорадо, значит, будет Эльдорадо. Хоть через пять лет, хоть через десять. Ничего, ждали - еще подождем.