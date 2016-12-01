Сто лет назад на земле обитали почти 100 тысяч тигров, которые делились на девять основных подвидов. Один из них составлял туранский или, как его иногда называют, каспийский тигр, населявший в свое время 13 стран Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии от Турции до северо-западного Китая. Любопытно, что в начале прошлого века туранского тигра количественно насчитывалось намного больше, чем всех тигров, которые сегодня остались в различных регионах земли. Туранский тигр, граница Таджикской ССР, СССР и Афганистана. 1936 год

Его основное отличие в том, что туранский тигр - самый “пушистый” из своих собратьев, “лохматее” даже амурского тигра. К зиме его мех становится гуще и шелковистее, особенно на загривке и брюхе, на морде отрастают пышные бакенбарды, так что зверь постоянно кажется обладателем гораздо более длинной шерсти, чем остальные виды более короткошерстных тигров.

В Казахстане туранский тигр обитал вдоль долин рек и побережья озер, между которыми простирались обширные незаселенные степи и пустыни. Однако это не спасло его от планомерного уничтожения, причинами которого стали не только повсеместная и практически неконтролируемая охота на него самого, но и на копытных животных, и кабанов, которые служили основной кормовой базой этого хищника. Позже к этому добавилось появление многочисленных ирригационных проектов, которые вместо пользы на самом деле привели к массовому усыханию и исчезновению экосистем тугайных лесов и тростниковых болот, ранее распространенных вдоль всех крупных рек и озер, где как раз и обитал туранский тигр.

И вот теперь ученых посетила идея о его реинтродукции (переселении и заселении вида вновь на территорию, где он ранее обитал, для создания новой и устойчивой популяции).

Забегая вперед, хотелось бы отметить, что подобные мероприятия уже проводились ранее, правда, только с копытными видами животных, что гораздо проще, так как тем же тугайным оленям, куланам или лошадям Пржевальского достаточно кормовой базы в виде травяного покрова, который восстанавливается за год-два.

В отношении туранского тигра, по мнению сотрудников комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, все может оказаться намного сложнее и дольше.

Для еды им нужны животные, и немало. На вопрос о том, сколько же нужно животных, количество которых было бы способно обеспечить кормовую базу для туранского тигра, мнения расходятся. Цифры, приведенные в исследованиях кандидата биологических наук Сергея Кучеренко и основанные на изучении им амурских тигров, обитающих в дикой природе на Дальнем Востоке России, таковы: ежедневная потребность взрослого тигра в мясе составляет 14 килограммов, а если говорить о годовой потребности, то эта цифра выльется в 75 животных, на которых тигр охотится. Причем 50 процентов из них - это кабаны, как основной рацион амурского тигра, 30 процентов - олень, остальное - другие виды животных, которыми тигр не брезгует в голодные годы.

И если, согласно программе, количество туранского тигра должно будет приближено к сотне (больше, особенно на первых порах, не получится), то для этих ста животных потребуется весьма серьезная кормовая база. Пусть даже изначально такое количество тигров появится там не сразу, все равно, произведя несложные расчеты, видно, что даже для половины их количества потребуется не менее 15 тысяч кабанов или оленей. В начале прошлого века такое количество копытных в тугайных зарослях вполне себе водилось, однако позже в Иле-Балхашский регион были переселены охотники, которые эту цифру сократили до минимума.

Потому-то программа возобновления туранского тигра в природе Казахстана сегодня рассчитана в среднем на 15 лет и включает в себя три основных этапа. Это подготовка мест обитания (в том числе создание кормовой базы), выпуск тигров в природу и, наконец, мониторинг успешности программы.

Для ее воплощения была найдена территория в дельте реки Или к югу от озера Балхаш площадью в 400 тысяч гектаров, которая, согласно исследованиям, может оказаться наиболее пригодной для обитания редкого хищника.

Правда, пастбищное скотоводство, нелегальная охота и собственно население, численность которого в регионе низкая, но распределено оно практически повсеместно, могут стать неким ограничением для свободного перемещения в будущем туранского тигра.

Хуже всего то, что местные исполнительные органы в свое время отдали эту землю в аренду, и сегодня там расположено около 400 фермерских хозяйств со всеми вытекающими отсюда последствиями - многочисленными стадами сельхозживотных (до 100 тысяч коров и лошадей и 70 тысяч овец), фактически на данный момент поедающих ту кормовую базу, что могла бы быть предназначена для копытных, на которых охотится тигр. Такая же история с водопоями, на которых полновластным хозяином чувствует себя тот же домашний скот, а значит, дикие копытные уходят оттуда, где им нет доступа к воде. Поэтому для начала необходимо каким-то образом расторгнуть договоры аренды с местным населением, иначе ни о каких тиграх и речи не может быть.

Хотя именно этот регион, по мнению биологов, предоставляет прекрасные перспективы для создания одной из выдающихся природоохранных территорий с высоким биологическим разнообразием.

Кстати, до тех пор, пока на этих землях не появились кабаны или олени в необходимом для тигра количестве кормовой базы, сюда можно было бы завозить дичающих собак, вместо того, чтобы во множестве убивать их при отлове в больших городах. И кстати, наиболее конкурентоспособные особи могли повторить ситуацию в Австралии, где дикая собака стала самостоятельным видом. Вот вам еще одно новое животное.

А пока в том, что касается непосредственно самого тигра, то для его воспроизводства и развития казахстанская сторона предлагает создать не только особо охраняемую природную территорию, но и расположить на ней огромные вольеры, в которых, собственно, и будут проходить адаптацию амурские тигры. Поскольку выяснилось, что в соответствии с последними генетическими исследованиями туранский тигр практически не имеет отличий от тигра амурского, что открывает возможности для реинтродукции в регионе именно этого подвида.

С другой стороны, интересно было бы узнать, насколько возможным было бы создание настоящего туранского тигра, благо генетический материал для этого в Казахстане имеется. Смогли бы сегодня генные технологии воспроизвести того самого тигра, который сто лет назад разгуливал по тугайным зарослям вдоль казахстанских рек? Или это все-таки для науки еще пока вопрос неразрешимый и потому придется довольствоваться просто адаптацией амурского тигра, который, как считают биологи, наиболее приближен к тигру туранскому, а значит, привыкание к новым экологическим условиям будет для него значительно облегчено? Тем более что для этого будут отбираться совсем молодые животные.

Сама же программа будет осуществляться в рамках глобальной тигриной инициативы, которая была озвучена на международном форуме по сохранению тигра на планете земля. Ее инициаторами выступили в 2008 году президент Всемирного банка Роберта Зеллик, а в 2010 году - президент России Владимир Путин. Тогда в рамках этого форума была принята глобальная программа восстановления тигра, которая предусматривает удвоение количества тигров в природе к 2022 году. И именно на этом форуме по предложению WWF (Всемирный фонд дикой природы) Россия и Казахстан объявили о начале работ по восстановлению тигра в Центральной Азии.

Однако в исследованиях наступила пауза из-за отсутствия туранского тигра в Красной книге (точнее, в Черных страницах Красной книги) и отсутствия утвержденной программы (или плана действий), то есть отсутствия зримой поддержки на государственном уровне. Как следствие - отсутствие грантов на проведение работ, в том числе и от Всемирного банка, которому для осуществления финансирования необходимо официальное подтверждение от госструктур. Обещанный транш первых 10 миллионов евро до сих пор “в пути”, хотя только при наличии постоянных средств можно будет начать настоящие работы по программе, включая реинтродукцию того же тугайного оленя как кормовой базы для тигров, и даже полного восстановления тугайных лесов.

Чем все это может обернуться для Казахстана, какими перспективами может стать не только для внешнего имиджа страны, но и для внутреннего осознания общества, читайте в следующем номере.

Астана