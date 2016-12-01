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В отношении еще примерно пяти тысяч сидельцев может быть применено смягчение наказания в виде сокращения срока заключения. Такое пояснение дал в кулуарах мажилиса первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель, комментируя еще только законопроект об амнистии, который, как известно, был одобрен депутатами и на этой неделе публично подписан президентом

 


Во властных кругах и депутатском корпусе это снисхождение к провинившимся гражданам преподносится как акт доброй воли и аванс доверия. При этом, понятно, списки тех, кто вскоре может обрести свободу, еще не составлялись. Известна примерная цифра, указанная выше. Отметим, что число тех, кто в связи с амнистией может вообще “соскочить” с наказания - еще выше. Это те, кто уже под следствием, в сизо или под подпиской, или даже уже на скамье подсудимых, но до вынесения приговора на ней еще не досидел.
Напомним, под действие амнистии подпадут граждане, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Их планируют полностью освободить от отбывания наказания, а дела, которые находятся на стадии рассмотрения, - прекратить.
Еще вчера считавшийся преступником гражданин будет отпущен. По вопросам же возмещения материального ущерба (государству или гражданину - не важно), вероятнее всего, будет открыто другое дело - уже в рамках гражданского судопроизводства. И в его же рамках должно производиться взыскание денежных средств в счет погашения убытков. Однако, по мнению юристов, процесс возврата денег в этом случае может быть затруднен или значительно растянут по времени по ряду возникающих или искусственно создаваемых обстоятельств, создающих препятствие.
И вот тут, смеем предположить, и развернется наиболее живой активный торг за переквалификацию категорий преступлений по шкале тяжести. То есть можно предположить, что наши взяточники, казнокрады и их пособники могут сегодня в очередной раз доказать миру, что деньги способны решить многие вопросы. Не поэтому ли правоохранители из числа полицейских и сотрудников антикоррупционного ведомства воспринимают практику амнистии без особого энтузиазма? Особенно те, кто сумел-таки с большим трудом собрать доказательную базу и предъявить обвинение хорошо “упакованному” и опутанному нужными административными связями чиновнику. А теперь эта работа просто отправится в архив как неуместная.
Возможно, именно этим обстоятельством было обусловлено твердо высказанное еще в октябре предположение министра МВД Касымова, что амнистии к 25-летию не готовится и произведена не будет. Не подтвердилось.
И нельзя исключить, что в отдельных случаях факт “чудесного избавления” из тюремной кабалы вызовет неудобные вопросы к тем, кто составлял характеристику на сидельца и принимал решение о включение в список амнистируемых. Не содержится ли в весьма размытых формулировках и характеристиках тех, кто может избежать ответственности, коррупционная составляющая?
Наконец, как быть с теми, кто еще недавно будучи пойманным на взятке, прежде рисковал имуществом, репутацией и перспективами на госслужбе, а после амнистии окажется помилованным?
Понятно, что при рассмотрении кандидатур на смягчение вины или освобождение должны учитывать не только тяжесть, но и общественную опасность и форму вины. И с этих позиций казнокрад-миллионер не воспринимается лицом общественно опасным, хотя степень общественного порицания поступка может быть и достаточно тяжелой. Что еще можно заметить, взяточники у нас проходят как лица, впервые совершившие преступление. Во всяком случае, если уж и привлекают кого-то, то по одному или серии доказанных эпизодов, но неизменно - впервые. Нет такого, чтобы чиновник отсидел за взятку, вышел или заплатил штраф, а затем вновь занял должность в какой-нибудь госструктуре, вновь попался и проходил бы уже как рецидивист. Стало быть, “первоходки” могут рассчитывать, что к ним формально отнесутся снисходительно.
Остается лишь надеяться, что подпавшие под амнистию граждане проявят усилие, чтобы реализовать полную лояльность и готовность в дальнейшем отказаться от преступной деятельности. Тогда можно будет вместе порадоваться и за них, и за их близких.

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Просмотрено: 56 раз Просмотров: 56 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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