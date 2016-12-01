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“Я бы порекомендовал вам отправить на несколько лет группу людей для того, чтобы они потом вернулись в Казахстан с бесценным опытом, чтобы дублировать создание стартапов у вас в стране”, - отметил израильский премьер. Стоит отметить, что в рамках партнерства программы “Болашак” и центра “СОМЕТ” в сфере повышения квалификации врачей с 2012 года по сегодняшний день более 50 казахстанских специалистов успешно завершили стажировку в ведущих медицинских клиниках и вузах Израиля по таким специальностям, как кардиология, нейрохирургия, неонатология, хирургия, гинекология, урология и другим направлениям. В свою очередь руководитель центра “СОМЕТ” Адель Сигал отметила достаточно высокий интеллектуальный и профессиональный уровень стипендиатов программы “Болашак”, “который позволяет им принимать участие в операциях в качестве ассистентов”.

Однако высшее образование в Израиле сегодня не в приоритете в программе “Болашак”. Уклон в основном идет на европейские и американские вузы. А ведь стоит присмотреться внимательнее к Земле обетованной. Как известно, Израиль - экономически развитая страна, особенно в сфере высоких технологий, инноваций и медицины, занимает третье место в мире по числу жителей, обладающих высшим образованием (20 процентов населения), и первое - по числу научных публикаций на душу населения. Согласно исследованию ООН, это государство имеет самый высокий уровень грамотности в Юго-Восточной Азии, а израильские вузы, дипломы которых котируются во всем мире, считаются одними из лидеров в области преподавания информационных технологий. Наибольшей популярностью пользуется обучение в таких областях, как наука и техника, бизнес, экономика, право, психология и медицина. В ТОП-300 ежегодного рейтинга QS World University Rankings 2015/2016 вошли четыре университета Израиля. Всего в стране с населением чуть более восьми миллионов человек 63 высших учебных заведения.
Считается, что израильское образование излишне самобытно и подходит в основном тем, кто собирается жить или работать в этой стране. На самом деле высшая школа почти полностью копирует американскую. Более 300 тысяч студентов ежегодно проходят обучение на Земле обетованной. Из них свыше 100 тысяч - иностранцы. Помимо этого в большинстве вузов этой страны существуют постдипломные программы, которые помогают получить дополнительную специализацию. В отличие от казахстанских университеты Израиля кроме преподавательской деятельности занимаются еще и исследовательской работой.
Университеты Израиля в основном предлагают обучение на иврите или арабском языке, однако для иностранцев существует обширный выбор англоязычных программ. При желании есть возможность пройти интенсивные языковые курсы. Очень часто это является обязательным требованием к иностранцу для поступления в вуз. Помимо языкового теста абитуриенты сдают общеизраильский психометрический тест, цель которого - оценить интеллект поступающего, его способности к логическому мышлению, знания математики и владение английским. Но успокаивает и тот факт, что в стране большое количество русскоязычного населения: до 40 процентов преподавателей вузов.
Еще одним плюсом получить образование в Израиле является схожесть наших менталитетов, что играет немаловажную роль. Казахстанская молодежь не привыкла к самодисциплине - над школьниками, студентами постоянно кто-то “стоит” - родители, преподаватели. Как говорится, без хорошего “пинка” ничего не выйдет. Попадая на учебу в Европу или Соединенные Штаты Америки, казахстанцы пропитываются духом свободы - наконец-то никто не учит уму разуму. Но возвращаясь опять на родину, некоторые болашаковцы уже не желают работать в нынешних условиях. И потраченные государством на зарубежное образование деньги утекают в никуда.
Израиль - страна с четырехтысячелетней историей, где вокруг враги и все еще тлеющая война. Там жесткая дисциплина. Как известно, после окончания школы молодежь идет служить в армию или проходит альтернативную службу. Если “откосишь”, тебя всю оставшуюся жизнь будут считать иждивенцем. К тому же в Израиле, как и у нас, во многом, в том числе образовании, еще советский менталитет, привнесенный многочисленными эмигрантами. Да и русскоговорящих там немало. Поэтому, получая образование в этой стране, близкой нам по духу, возможно добиться большего эффекта, причем за небольшие деньги (стоимость образования ниже, чем в европейских странах).

Астана

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Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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