ДВОР, СВОБОДНЫЙ ОТ ПАРКОВКИ
Подробнее >>>
КТО ТАКОЙ ДЖЕЙКОБС
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Инвестиции в будущее Исследования

Время сейчас непростое, хотя легким никогда и не было. Однако турбулентность в экономике - не повод опускать руки. А если говорить о таком важном деле, как дать своим детям достойное образование, то она в Казахстане есть, несмотря на кризис. Если финансовая ситуация в семье не позволяет это сделать, деньги на учебу в высшем и другом учебном заведении можно накопить.
Здесь и поможет ГОНС, оператором которой выступает АО “Финансовый центр” Министерства образования и науки РК. Именно этот уникальный в своем роде финансовый инструмент - реальный шанс казахстанцам на получение образования, которое в основном платное, а грантами обеспечить всех желающих не получится. Итак, напомним условия этого финансового продукта. Депозит открывается только в национальной валюте - тенге. Первоначальный взнос составляет не менее трех МРП (6363 тенге). И, что весьма удобно для вкладчика, он может пополнять депозит в любое удобное время - сроки не оговариваются. Плюс к этому - вносить любые суммы, которыми располагает в данное время. Максимальный срок, который можно копить на образование - 20 лет. Иными словами, как только в семье родится ребенок, можно делать посильные инвестиции в его образование в будущем.
И здесь стоит обратить внимание еще на один немаловажный момент, а именно: государственная премия (семь процентов в год для отдельных социальных категорий граждан и пять процентов для всех остальных), равно как и проценты банка, капитализируется. То есть помимо этого 14 процентов дохода обеспечивается вознаграждением банка. В итоге - до 21 процента годовых получает вкладчик по этому депозиту! Аналогичных этому условий нет ни у одного банковского продукта. Кроме всего, это единственный вид депозита, на который не распространяются никакие взыскания третьих лиц. И как итог вкладчик экономит на получение платного образования 30-70 процентов всей суммы.
Для наглядности этой бесспорной выгоды для вкладчика приведем пример. Скажем, если в течение 10 лет ежемесячный внос на депозит его владельца составит 8,5 тысячи тенге, то с премией банка и государства и процентов уже за год накопления составят около трех миллионов тенге. И, что примечательно, доля самих вкладов в этой сумме не превысит и трети. Остальные два миллиона, то есть две трети - это проценты и вознаграждения. Если вы еще находитесь в раздумье о том, стоит ли воспользоваться этим уникальным шансом, если ребенок, вполне возможно, поступит в учебное заведение по гранту, то и здесь есть веский аргумент в пользу открытия образовательного накопительного депозита. Все деньги, что вам удастся собрать за эти годы, можете потратить на любые цели.
Ко всему новому люди сначала относятся с недоверием. Обратимся к статистике, которая не дает повода усомниться в пользе накопительной образовательной программы. Так, если в первый год (2013 году) было открыто более 700 депозитов, то уже по состоянию на сегодня зарегистрировано 15 937 вкладов на 7,8 миллиарда тенге. Комментарии, думается, излишни.
Между тем из года в год увеличиваются и ассигнования государства на премии по депозитам. Первые премиальные были выплачены в феврале прошлого года. Они составили 4,7 миллиона тенге. Однако уже в этом году их размер увеличился до 325,6 миллиона тенге.
К слову сказать, для того, чтобы собрать сведения по стоимости и оплате образовательных услуг, статуса обучающегося, АО “Финансовый центр” заключил 103 соглашения с вузами и 510 соглашений с колледжами. Помимо этого в 2015 году между Фондом “Бобек” и Министерством образования и науки РК подписано соглашение об оказании благотворительной целевой помощи - открытии образовательных вкладов для 7770 воспитанников детских домов. Плюс к этому была инициирована совместная акция с партией “Нур Отан” по открытию образовательных вкладов для 2077 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, на патронате в семьях.
P.S. Для открытия накопительного образовательного депозита следует обратиться в АО “Нурбанк”, АО “Народный банк Казахстана” или АО “Цеснабанк”.
Как рассказал руководитель финансового центра Аскар Ибраимов, компания стремится к тому, чтобы 20-30 процентов обучающихся в перспективе получали высшее образование по программе ГОНС. Это сделает более доступным техническое и профессиональное, высшее и послевузовское образование казахстанцам благодаря системе государственно-частного партнерства в образовательной сфере.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 71 раз Просмотров: 71 опубликовал: Verstka Вчера, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (124)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390