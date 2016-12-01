Время сейчас непростое, хотя легким никогда и не было. Однако турбулентность в экономике - не повод опускать руки. А если говорить о таком важном деле, как дать своим детям достойное образование, то она в Казахстане есть, несмотря на кризис. Если финансовая ситуация в семье не позволяет это сделать, деньги на учебу в высшем и другом учебном заведении можно накопить.

Здесь и поможет ГОНС, оператором которой выступает АО “Финансовый центр” Министерства образования и науки РК. Именно этот уникальный в своем роде финансовый инструмент - реальный шанс казахстанцам на получение образования, которое в основном платное, а грантами обеспечить всех желающих не получится. Итак, напомним условия этого финансового продукта. Депозит открывается только в национальной валюте - тенге. Первоначальный взнос составляет не менее трех МРП (6363 тенге). И, что весьма удобно для вкладчика, он может пополнять депозит в любое удобное время - сроки не оговариваются. Плюс к этому - вносить любые суммы, которыми располагает в данное время. Максимальный срок, который можно копить на образование - 20 лет. Иными словами, как только в семье родится ребенок, можно делать посильные инвестиции в его образование в будущем.

И здесь стоит обратить внимание еще на один немаловажный момент, а именно: государственная премия (семь процентов в год для отдельных социальных категорий граждан и пять процентов для всех остальных), равно как и проценты банка, капитализируется. То есть помимо этого 14 процентов дохода обеспечивается вознаграждением банка. В итоге - до 21 процента годовых получает вкладчик по этому депозиту! Аналогичных этому условий нет ни у одного банковского продукта. Кроме всего, это единственный вид депозита, на который не распространяются никакие взыскания третьих лиц. И как итог вкладчик экономит на получение платного образования 30-70 процентов всей суммы.

Для наглядности этой бесспорной выгоды для вкладчика приведем пример. Скажем, если в течение 10 лет ежемесячный внос на депозит его владельца составит 8,5 тысячи тенге, то с премией банка и государства и процентов уже за год накопления составят около трех миллионов тенге. И, что примечательно, доля самих вкладов в этой сумме не превысит и трети. Остальные два миллиона, то есть две трети - это проценты и вознаграждения. Если вы еще находитесь в раздумье о том, стоит ли воспользоваться этим уникальным шансом, если ребенок, вполне возможно, поступит в учебное заведение по гранту, то и здесь есть веский аргумент в пользу открытия образовательного накопительного депозита. Все деньги, что вам удастся собрать за эти годы, можете потратить на любые цели.

Ко всему новому люди сначала относятся с недоверием. Обратимся к статистике, которая не дает повода усомниться в пользе накопительной образовательной программы. Так, если в первый год (2013 году) было открыто более 700 депозитов, то уже по состоянию на сегодня зарегистрировано 15 937 вкладов на 7,8 миллиарда тенге. Комментарии, думается, излишни.

Между тем из года в год увеличиваются и ассигнования государства на премии по депозитам. Первые премиальные были выплачены в феврале прошлого года. Они составили 4,7 миллиона тенге. Однако уже в этом году их размер увеличился до 325,6 миллиона тенге.

К слову сказать, для того, чтобы собрать сведения по стоимости и оплате образовательных услуг, статуса обучающегося, АО “Финансовый центр” заключил 103 соглашения с вузами и 510 соглашений с колледжами. Помимо этого в 2015 году между Фондом “Бобек” и Министерством образования и науки РК подписано соглашение об оказании благотворительной целевой помощи - открытии образовательных вкладов для 7770 воспитанников детских домов. Плюс к этому была инициирована совместная акция с партией “Нур Отан” по открытию образовательных вкладов для 2077 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, на патронате в семьях.

P.S. Для открытия накопительного образовательного депозита следует обратиться в АО “Нурбанк”, АО “Народный банк Казахстана” или АО “Цеснабанк”.

Как рассказал руководитель финансового центра Аскар Ибраимов, компания стремится к тому, чтобы 20-30 процентов обучающихся в перспективе получали высшее образование по программе ГОНС. Это сделает более доступным техническое и профессиональное, высшее и послевузовское образование казахстанцам благодаря системе государственно-частного партнерства в образовательной сфере.