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Идея, прямо скажем, не нова - нечто подобное вот уже много лет существует в одном из центральных банков в Риге, где на стенах фойе висят произведения кисти древних мастеров, которыми может любоваться и бизнесмен, и бомж. В Казахстане пока столь разные категории граждан в финансовом заведении одновременно замечены не были, хотя картины казахстанских мэтров расположились в помещении головного офиса банка в Астане с тем, чтобы, по мнению организаторов, “содействовать развитию искусства в Казахстане, повышать духовный и культурный уровень всего населения страны”. Да и специалисты, которые уже успели ознакомиться с нововведением, считают, что “выставка представляет собой не только эстетический, но и научный интерес для всех неравнодушных к искусству граждан, которые оценят вклад представленных имен художников в культуру Казахстана”. 

С одной стороны, намерение банка, решившего последовать примеру зарубежных коллег и приобщить казахстанцев к прекрасному, вроде бы похвально. С другой - как-то не учтен менталитет, который у наших соотечественников все-таки пока еще не нацелен на то, чтобы совмещать приятное с полезным. Может быть, в этом случае следовало бы произведения знаменитых казахстанских художников все-таки передать в музей, благо в Астане сегодня есть достойные площадки, а не дозировать шестинедельным пребыванием в стенах учреждения для посетителей, где их запросто можно принять за интерьерный антураж. Поскольку разъяснительной работы на тему никакой не велось и экскурсовод рядом с картинами в ожидании не сидит.
Тем не менее, подобная акция - пока не ясно, станет ли она одноразовой или все-таки перерастет в нечто большее, наталкивает на мысль о действительном развитии казахстанского искусства - настолько ли все так плохо, что даже банки решили приобщать своих клиентов к прекрасному? И, самое главное - насколько картины казахстанских мастеров, начиная от основоположников казахстанской живописи Николая Хлудова и Абылхана Кастеева и заканчивая работами победителей международного конкурса “Шабыт”, сегодня действительно востребованы, в том числе и за рубежом, на таких престижных торгах аукционных домов, как Christie’s и Sotheby’s.


Астана

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Просмотрено: 71 раз Просмотров: 71 опубликовал: Verstka Вчера, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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