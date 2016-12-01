ГЛАС БЕГЛЕЦА

Информационная война России и Украины непосвященного просто ошеломляет. О поисках путей к былой дружбе говорить вообще не приходится. Телевизионный эфир полон взаимной злобы и оскорблений. Недавно, в ноябре этого года, в Ростове-на-Дону перед представителями СМИ появился экс-президент Украины Виктор Янукович. После долгого затишья он осмелился дать пресс-конференцию. Немало вопросов возникло у журналистов в связи с его нерешительностью и слабоволием как главы государства в дни известных майданных событий в Киеве в феврале 2014 года, приведших страну к перевороту. Но Янукович открестился, заявив, что его руки чисты и он не прибег к силовому решению. В роковые исторические моменты именно решительность и воля правителей играют определяющую роль. Малоизвестно, что в шкатулке Екатерины II пролежало тайно до самой ее смерти (а правила она 34 года) письмо-записка Алексея Орлова, брата ее фаворита Григория. Письмо это было доставлено из Ропши в Зимний дворец в день убийства ее мужа-императора Петра III, низвергнутого накануне Екатериной. Гласности записка подверглась лишь спустя более чем сто лет. В 1885 году. И то в далекой Англии.

Эти несколько строк на серой нечистой бумаге пьяною рукою Орлова заслуживают внимания. “Матушка, милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь своему рабу, но, как перед Богом, скажу истину. Матушка! Готовь идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка - его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневали тебя и погубили души навек”.

Что же делает Екатерина, ознакомившись с фактом горькой вести? Оправившись, она тотчас бесповоротно заявляет: “Нужно быть твердым в своих решениях. Только слабоумные нерешительные”. Это слова сильного и волевого вседержца.

Народу в манифесте объявили, конечно же, о естественной смерти императора. Якобы из-за гемороидического припадка. Это было обычной практикой. В русской истории таких фактов пруд пруди. Как, к примеру, в 1592 году с младшим 8-летним сыном Ивана Грозного - царевичем Дмитрием. Наследника престола убили царедворцы в Угличе. Ту кровавую историю тогда официально списали так же на естественную смерть - “заколол наследник сам себя, будучи в припадке падучей болезни”.

На волне того смутного времени, как известно, случился прецедент. В 1598 году на царство избрали Бориса Годунова, не имевшего наследственных прав на престол. Через семь лет Годунов внезапно скончался. Но из-за смертельных переживаний. Россию охватила тогда новая смута, появился самозванец, объявивший себя царевичем Дмитрием, якобы оставшимся в живых в Угличе. Его заменили тогда, дескать, похожим на него младенцем и вывезли в безопасное место.

Новый царь Лжедмитрий, правивший Московским престолом всего лишь одиннадцать месяцев, сослужил службу боярам, именем покойного царя он помог им свергнуть Годунова. Не удержался на престоле и царь Василий Шуйский, также не имевший наследственных прав на престол.

Подобную смуту, похоже, переживает сегодня в полной мере Украина. К управлению властью прибегая с помощью самозванцев, представителей чужих государств. Екатерина Великая

Но вернемся на миг к Екатерине II, неслучайно названной Великой. Здоровый политический смысл зачеркнул за собой трагизм ее положения в первые дни переворота, и она как бы приняла нравственную ответственность за случившееся преступление. Было это в 1762 году - год ее восшествия на трон. А спустя десять лет Екатерина вновь проявила решительность, воспользовавшись услугами того же Алексея Орлова. Тогда он обманным путем привез из Италии в Петербург княжну Елизавету Тараканову, именовавшую себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны. И заявившую о своих видах на русский престол. Княжна была заключена Екатериной в Петропавловскую крепость. И вновь заявили о естественной смерти, благо во время страшного наводнения 1777 года был затоплен каземат, в котором безвинная арестантка содержалась.

Эти факты - тайны русской истории - свидетельствуют о воле и решительности правителей. Пресловутая пресс-конференция в России беглого Януковича мне навевает именно такие мысли... Государство кипчаков КИПЧАКСКИЙ КИЕВ

Не завидую молодежи, изучающей историю кочевников. Потому что легко запутаться в десятках названий их племен. Будто в Степи существовало столько различных этносов. Это сегодня земли степных номадов мы обобщенно называем предложенным арабским ученым Насири Хосровом термином - государство “Дешт-и-Кипчак”. Огромный континент от Алтая до Дуная. В конце XI века Кипчакское государство делилось на восточную и западную ветви, границей их условно стала река Итиль (Волга).

А если по-серьезному, история кочевников - это история проникновения ислама. Кто-то принимал эту веру, кто-то - нет. Новообращенных тюрков на мусульманском Востоке стали обобщенно называть туркменами. В принципе, это одно из многочисленных племен из могущественного объединения огузов, живших у междуморья Каспия и Арала.

Один из их вождей Ертогрул, основатель Османской империи - о нем многосерийный одноименный турецкий сериал, демонстрируемый нынче на одном из республиканских телеканалов.

Воинственные огузы вытеснили сородичей печенегов из Приаралья. Они в результате оказались у стен Киева. Было это в 915 году. Печенеги составляли ядро конницы киевских князей. Неоднократно участвовали в походах на Балканы, Константинополь, покрыв себя славой. Кипчак у стен Киева

Через 70 лет, буквально за три года до крещения Руси, у стен Киева оказалась и часть огузов, не желавшая принять ислам. А еще через 70 лет европейскую часть Великой степи захлестнули новые пришельцы из территории современного Казахстана. На Руси их прозвали половцами, армяне - хортеш, венгры - куманами. Какой след в мировой истории оставили половцы? Это занимательная поучительная тема.

Сегодня русская, украинская наука именуют тюрков из Степи еще десятком других наименований: торки, косоги, берендеи, ковуи, турпеи, бастии, басмылы, куны, команы, каепичи, шары... Более озвучены хазары, булгары, сабиры. Ну как тут поросли не запутаться и язык себе не сломать?

Мой младший коллега Кайрат Бегалин, один из дотошных исследователей, автор книги “Мамлюки”, утверждает, что в Киевской Руси осело как минимум четыре крупных кипчакских племени - косоги, торки, берендеи и ковуи. Согласен, это действительно так. Всех их в литературе принято называть “черными клобуками”. Они были отважными наемниками, состоявшими на службе у киевских правителей. И именовали себя кипчаки “чери-кобяками” - “воинами-собаками”. Позже они стали известны в Западной Европе как “кабель-ер”, буквально “собака-мужчина”. В Испании же - кабальеро, отсюда и род войск - кавалерия.

Сегодня Украина рьяно переписывает свою многовековую историю, особенно ХХ века. Вглубь пока не лезут. Но знать надо одно: любая история - это сгусток былых событий, перемешанный человеческими судьбами. Чистых наций как таковых не было, так и нет. Корни Востока и Запада сплелись так, что не разнять.

...Однако горжусь молодежью, которая впитывает новое, зная старое. И уважительно к этому относясь. Будни наследника тайского престола ВРЕМЯ ПАПУАСОВ

В эту страну наши соотечественники стали ездить чаще. В Таиланде -экзотика, девственная природа, чистый океан. Особенно на бесчисленных дальних его островах. Да и виза теперь для казахстанцев отменена.

Но страна непредсказуема. Военные, находясь в тени, на заднем плане, как до недавнего времени в Турции, все же задают тон. По случаю смерти короля Пумпипона Адульядета, правившего страной более 70 (!) лет, объявлен очень долгий траур. Длиться он будет не менее года, по крайней мере, до ноября 2017 года. Безвластие заместили регентом, им было назначено военное лицо - генерал Тинсуланонд. А ему 96 лет.

Между тем есть наследник, единственный сын преставившегося короля. У 64-летнего кронпринца длинное имя - Вачиралонгкорн. Живет он в основном в Германии, ведет беспутный образ жизни.

Таиланд начала ХХI века - все же другая страна. Она поляризована. Что зачастую ведет к смуте.

А наследник-то и не отказывается от трона. Но, похоже, не очень устраивает своих сограждан. Из-за неимоверного расточительства за рубежом и недолжного для наследника престола образа жизни. Покойный король был чтим подданными как Бог, недоброе слово о нем каралось тюрьмой.

Божие Богу. Крылатость в известной поговорке в наше время имеет свойство несоответствия.

Но не надо ждать непредсказуемостей, жизнь итак полна неожиданностями. Доброжелательность, трудолюбие и такт тайцев никуда не делись, они у них от природы. Смута нигде ни к чему. А в этой стране, кстати говоря, спокойнее чем где-либо. Белый до рези песок на дальних ее безлюдных островах ждет новых аборигенов.

Стать хоть раз в жизни папуасом и, забыв все, ни о чем не думать... ВЕК УЧИСЬ

Возвращусь к предыдущей записи. Не в папуасах дело. А в гениальных высказываниях. Одно невольно привел.

Это - “Божие Богу”. Звучит чаще парно: “Кесарю - кесарево”. Кому это крылатое выражение принадлежит, откуда оно возникло? Юлий Цезарь

Кто-то из коллег сказал, что поговорка связана с именем Юлия Цезаря, самодержца Римской империи. Но нашел ему принадлежащие только эти: “Жребий брошен”, “Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе”, “Перейти Рубикон”, “Пришел, увидел, победил”... А в церковно-славянском точно есть выражение: “Воздадите кесарева - кесареви и Божия Богови”. Якобы ответ Иисуса посланным от фарисеев, спросившим его, позволительно ли платить налоги кесарю. Иисус, указывая на изображение кесаря и надпись на динарии, сказал: “Отдавайте кесарево - кесарю, а Божие - Богу”.

Показал коллеге источники - то, что от Цезаря, и церковно-славянские.

Через некоторое время коллега ответствовал. Но в другом ключе. Кесарево сечение - оперативное вмешательство при родах - проводится в интересах как матери, так и плода. История названия операции обросла большим количеством мифов. Смерть матери Цезаря во время родов стала причиной того, что его отец рассек мечом чрево женщины и извлек сына. Отсюда, дескать, и поговорка: “Кесарю - кесарево”.

На мой вопрос - “Какой источник?” - коллега ответил: “Прочитай биографию Цезаря”.

Пожали друг другу руки. Что же, век учись...

МЕЛОЧИ В КАРМАНЕ

Есть люди, деньги не считающие. Их у них столько, что сами не знают, сколько же накопилось. Причем от фонаря-навара и неправедности. Пухлость, естественно, не в толщине, современные кошельки с многими пластиковыми карточками тому свидетельство. Кошельки эти, конечно же, нуворишей. А есть основной люд - считают копейки, кровные, не бог весть что. Живут от зарплаты до зарплаты. Обидно порой. Горбатились - не горбатились, непонятно, за что мозги и время отданы. За развитой социализм, уж точно.

Встречи с давними коллегами похожи друг на друга. Без остатка они отдали себя общей стране. Жалуются, но трагизма в их словах лишь на грош. Не такое пережили, не такое проходили. “Прорвемся”, говорят. И я с ними солидарен. Живы, здоровы, и на том ладно.

Что бледнеет, что чернеет в жизни - это мы знаем. Но бывают в бренности неудобные ситуации. Вот стыд-то. При отъезде из заморского отеля, что прямо на берегу океана, предъявили счет за неумышленное. Сам виноват, есть такой с дыню фрукт, называется дурьян, его надо съесть за раз, не оставляя ничего, мусор затем сложить в пакет и выбросить в нужное место. А мой остаток, пока барахтался в волнах, взял да и отравил (такой уж у этого фрукта запах, в самолетах запрещено перевозить) соседей по небольшому этажу-отсеку. Принес, короче, другим неудобства.

Тогда не было в помине платежных карточек, вру, возможно, были, но не у меня. А так осталось в кармане то, чтобы добраться лишь до родных пенат. Мне как бы тогда простили. А вот стыдно до сих пор.

Даже малыми деньгами надо, оказывается, уметь распоряжаться и оставлять что-то у себя в кармашках. На непредвиденное.