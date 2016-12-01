Вспомнили мы об этом уникальном советском вездеходе не просто так. Дело в том, что предприятие АМО ЗИЛ восстановило один из 30 выпущенных экземпляров “проходимца”. И да - в состав комплекса входил шнекоход. Это такая штука, радом с которой даже танки считаются паркетниками “Синяя Птица” - финальный этап реставрации

ЗИЛ-4906, заводское название “Синей птицы”, обязан своим появлением Сергею Павловичу Королеву. Именно по его заказу в 1975 году специальное конструкторское бюро (СКБ) АМО ЗИЛ начало разработку комплекса. По идее комплекс включает в себя три авиатранспортабельные амфибийные машины - грузовой автомобиль ЗИЛ-4906 с открытой палубой для перевозки спускаемых аппаратов и крановой установкой для их погрузки, пассажирский автомобиль ЗИЛ-49061 с закрытым салоном и малую поисковую машину ЗИЛ-29061 (или его модификацию - ЗИЛ-4904) с роторно-винтовым движителем.

Поисково-спасательный комплекс “Синяя птица” - это последняя разработка, выполненная СКБ специальных автомобилей ЗИЛа при жизни Виталия Андреевича Грачева - результат многолетних исследований и разработок универсальных транспортных средств, предназначенных для спасения экипажей космических кораблей. “Синюю птицу” создавали, когда за плечами накопился опыт испытаний и эксплуатации таких машин, как ПЭУ-1, ЗИЛ-5901 ПЭУ-2, ЗИЛ-49092, ЗИЛ-4909 ПЭУ-3, различных плавающих модификаций ЗИЛ-135. Конечно, мы сейчас не будем уделять внимание этим машинам, так как всю дополнительную информацию можно найти без труда в сети. Скажем лишь, что техника успешно справлялась со своей задачей и до сих пор считается уникальной, то есть не имеющей аналогов в мире. ШНЕКОВЫЙ ВЕЗДЕХОД - КОГДА ТАНКИ ВЯЗНУТ

Жемчужина “Синей птицы” - шнековый вездеход. Как вы думаете, что круче на бездорожье: “зубастый” протектор, шины сверхнизкого давления, гусеницы или воздушная подушка? Советские инженеры из КБ Грачева доказали, что ничего серьезнее архимедовых шнеков быть не может.

Что такое шнекоротор и когда он появился? Принцип поступательного движения, основанного на вращении винта, известен издревле, а первые работоспособные экземпляры “шнекоходов” появились еще в XIX веке, в разгар научно-технической революции. Современному обывателю проще всего провести аналогию с мясорубкой. Остался у вас где-то в хозяйстве этот алюминиевый памятник советской легкой промышленности?

Как только начал развиваться моторизованный транспорт, стало понятно, что и колесо, и гусеница - это, как ни изощряйся, далеко не стопроцентная гарантия попадания из точки А в точку В. А если между ними ад? Здесь и поддержка с “воздуха” не поможет - погода может быть абсолютно дикой. Один из ярких примеров раннего шнекохода, о котором сохранились фото- и видеосвидетельства - это Fordson Snow Machine. Штуковина была построена в 1929 году. Но придумали шнекоход гораздо раньше: патент на изобретение транспортного средства, где в качестве движущей силы используется пара винтов Архимеда, полученный Якобом Моратом, датирован 1868 годом.

В Советском Союзе “шнекоходостроением” занимались в Политехническом институте в Горьком, а также на ЗИЛе. Начнем мы с ЗИЛ-4904, самого крупного и первого зиловского шнекороторного снегоболотохода, также известного под заводским обозначением ПЭУ-3.

Шнеки изготовлены из алюминиевого сплава “Амг-61”, который обеспечил легкость и прочность конструкции. Обычно шнеки внутри полые либо заполнены полимером, поэтому такие вездеходы “по умолчанию” являются амфибиями. Не был исключением и громадный ЗИЛ-4904, у которого длина каждого шнека равнялась шести метрам, а диаметр - полутора метрам. Во вращение эти “адские мясорубки” приводились парой V-образных 180-сильных бензиновых моторов ЗИЛ-375, которыми комплектовались внедорожные грузовики “Урал”.

Чтобы передать крутящий момент на винты-шнеки, была придумана уникальная трансмиссия, состоящая из раздаточной коробки и главной передачи, редуктор которой распределял момент на две бортовые передачи, вращавшие каждая свой шнек. А поворот осуществляла система рычагов, сухих многодисковых фрикционов и тормоза главной передачи. Водитель мог заставить машину двигаться в любом направлении - вперед, назад, вбок, поворачивать по дуге или разворачиваться на месте. Принцип поворота тот же, что и у гусеничного транспорта, за счет подтормаживания одного из бортов.

Кабина ЗИЛ-4904 изготовлена из стеклопластика, а водонепроницаемый корпус, в который спрятаны агрегаты, стальной, с аварийной системой откачки воды. Громадина имела снаряженную массу свыше семи тонн и могла перевезти 2,5 тонны груза.

Однако в ходе испытаний шнекохода-гиганта ЗИЛ-4909 или ПЭУ-3 было определено, что абсолютная проходимость такой машины в самых гиблых участках оборачивается ее непригодностью для вполне обычных дорожных условий. Значит, шнекоход не может быть основным транспортным средством спасателей, а должен быть только вспомогательным, используемым в самом крайнем случае. Поэтому шнековый вездеход нужен маленький, пригодный для перевозки на обычной колесной машине.

В результате в конце мая и начале июня 1975 года увидели свет первые экземпляры окончательного варианта спасательного автомобиля особо высокой проходимости, пригодного для загрузки в грузовой отсек военно-транспортного самолета. Новую машину с самого начала разрабатывали в двух унифицированных модификациях: грузовую с манипулятором ЗИЛ-4906, на языке спасателей именуемую “Краном” и пассажирскую ЗИЛ-49061, которую спасатели зовут “Салоном”. Приложением к ним служил компактный легкий шнекоход ЗИЛ-29061 с двигателем легковой машины, перевозимый на “Кране”. Его спасательный отряд может взять с собой на место аварийной посадки спускаемого аппарата в труднопроходимой местности, то есть в том случае, когда такая машина действительно необходима.

Для всех транспортных средств этого комплекса выбрали специальную ярко-синюю окраску, чтобы их было хорошо видно на белом снегу, в зеленой степи и желтой пустыне. За это машины ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061 прозвали “Синими птицами”.

“СИНЯЯ ПТИЦА” - ВОЗРОЖДЕНИЕ

Если сухопутному внедорожному грузовику ЗИЛ-135ЛМ, везущему на себе тяжелую пусковую ракетную установку, необходимы два двигателя, то спасательной амфибии, предназначенной для перевозки людей или небольшого спускаемого модуля, вполне хватит одного мотора. Для “Синей птицы” взяли даже не самый большой по объему мотор ЗИЛ-375, а базовый восьмицилиндровый ЗИЛ-130.

Единственное, он отличался от мотора обычного грузовика. Все детали двигателя амфибии подбирали селекционным методом из лучших заготовок и отливок, многое изготавливали в условиях штучного производства. Перед самой серией решено было отказаться от автоматической коробки передач в пользу механической. Конструкторам нужна была не только абсолютная проходимость, но и надежность “Синей птицы”.

Еще из конструктивных особенностей - раздаточная коробка оснащалась межбортовым дифференциалом, позволявшем правым и левым колесам вращаться с разной скоростью, что иногда на бездорожье просто необходимо. Кроме того, в один узел с “раздаткой” объединен демультипликатор планетарного типа, отвечающий за ряд пониженных передач. Также от раздаточной коробки приводились гребные винты для движения по воде. Все три оси получили независимую торсионную подвеску. К слову, дорожный просвет повышают колесные редукторы, а механизмы тормозов у восстановленной машины стали дисковыми. Управляемые колеса у машины по традиции передние и задние. Привод рулевого управления гидромеханический, с запаздыванием поворота колес задней оси относительно передней и с автоматической коррекцией. Наконец, применявшиеся на советской версии водометы уступили место паре гребных винтов.

Силовая основа и кузов “Синей птицы” построены по тому же принципу, что у предшественников: рама из алюминиевых профилей и стеклопластиковый корпус. Форму и размеры кузова конструкторы продумывали с особой тщательностью. Машина не только должна была обладать хорошей плавучестью. Было необходимо часто и быстро перебрасывать ее по воздуху. Техническое задание требовало, чтобы автомобиль мог поместиться в грузовые отсеки самолетов Ил-76, Ан-12, вертолетов Ми-6 и Ми-26. Для этого самую высокую часть - остекленный колпак кабины - сделали съемным, а высоту крыши салона пассажирской машины уменьшили, насколько это было необходимо.

Как говорят конструкторы обновленной “Синей птицы”, большое внимание было уделено оснащению машин комплекса современными средствами навигации и связи. Изначально приборы, которыми оснащались машины, ничем не уступали авиационным, но сегодня на “Синие птицы” ставили новейшие радионавигационные комплексы, позволяющие точно определить место посадки разыскиваемого спускаемого аппарата, поддерживать двустороннюю связь с космонавтами, экипажами самолетов, вертолетов. Также у “Салона” модернизировалась климатическая установка. Главное, что уникальный комплекс, разработанный в эпоху почти неограниченных трат на оборонку, сохранен и может быть создан с нуля.

Ну и в конце немного дат и цифр. Комплекс “Синяя птица” поступил на вооружение Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы ЕГАСПАС СССР в далеком 1981 году. За 10 лет, прошедших до ликвидации Советского Союза, ЗИЛ построил 12 “Кранов”, 14 “Салонов” и пять малых шнекоходов. Впоследствии машины этого комплекса применялись также в российском центральном аэромобильном отряде “Центроспас”, в МЧС РФ и на нефтепроводах российской государственной компании “Транснефть”, где уже получали свою окраску.