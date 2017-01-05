Взорвался дом

Не хотелось начинать наступивший год с трагедии. Но, видать, и в самом деле планида у нас такая. Рухнул пролет дома в Карагандинской области в поселке Шахан, погибли девятеро наших сограждан. В том числе и малые дети.

В который уже раз приходится констатировать, что цена жизни человеческой в нашем обществе, да что там говорить, у нас с вами - явно невелика. Почему погибли эти люди? Да потому что дом их был изначально построен так, что отапливаться он должен был централизованно.

Но это отопление ушло вместе с прежним государством, которое такие дома строило, а холод в Карагандинской области такой бывает, что объяснять, наверное, не надо. И как тут жить-выживать? Вот и приходилось отапливаться всем так, как кто сможет. Вот и строили самопальные котлы, которые наверняка и требованиям безопасности не отвечали. Сами оборудовали, сами платили истопникам, сами отвечали за все, если что...

Винить в этом жильцов дома так же нелепо, как винить человека, замерзающего в лесу и пытающегося разжечь костер из сухих веток. Ведь может же возникнуть пожар. А может и сам человек просто замерзнуть - и что для него важнее? Тем более что замерзнуть могут и его дети.

И вот в четверг поступила новость: в обрушившемся доме в Шахане будет установлена модульная котельная. Об этом на встрече с депутатами мажилиса заявил аким Шахтинска Сержан Аймаков. При этом он уточнил, что три из четырех подъездов дома “подлежат дальнейшей эксплуатации”. А сам котел, который взорвался, забрали на экспертизу.

Что касается новой установки в доме, то: “Такая котельная устанавливается отдельно от дома, контейнер. И будет безопасно. На сегодняшний день модульная котельная уже готова. Вот эти 2-3 дня - мы уже начнем устанавливать. Я думаю, в субботу-воскресенье подадим первое тепло, и людям дадим возможность заехать”. Рассказал аким мажилисменам.

И добавил, что в Шахане 19 пятиэтажных домов отапливаются системой АСО (автономная система отопления), из них в подвалах 14 домов стоят такие же или подобные взорвавшейся котельные установки. Это, наверное, нормально? Да нет же, даже по мнению акима ненормально.

“Кардинально эту проблему можно решить только строительством новой централизованной котельной. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова. Цена вопроса - 2 миллиарда 800 миллионов тенге, почти три миллиарда”, - добавил Сержан Аймаков.

То есть винить в произошедшем некого. Тем более кого-то из местного руководства. Тем более тех, кто когда-то не дал денег. А кто не дал? Может, парламент? Или кто-то в правительстве?

Ну и сегодня тоже нет денег для строительства централизованной котельной. Где их взять, деньги-то? Документация готова, а вот денег нет. Так что отапливайтесь, жители Шахана, пока как можете. Но если денег так и не появится, то мы к вам непременно придем на помощь, если что...

Между тем сами жители Шахана обратились к депутатам парламента и к правительству. Они требуют, чтобы им, наконец, построили котельную. По словам шаханцев, трагедии можно было бы избежать, если бы власти вовремя позаботились о выделении денежных средств. А в розыск объявлен кочегар злосчастного дома. Его, кочегара, как выяснилось, видели уже после взрыва дома. Так что мы, быть может, поторопились с выводом, что винить некого. Есть кого. Кочегара.

Быть может, такая ситуация только в Карагандинской области? Да, конечно же, нет. Вот уже и прокуратура Восточного Казахстана объявила о всеобщей проверке таких вот обогревающих мощностей по региону. Самое, надо сказать, время объявлять проверки - середина зимы. И что, если эти проверки в некоторых местах выявят наличие таких вот взрывоопасных котельных? Что делать-то тогда? Менять, конечно! В лютый мороз. Не сидеть же на котле, который вполне может так обогреть, что мало не покажется.

Когда-то исколесили мы свою страну вдоль и поперек. В том числе и в постсоветское время. И видели таких вот котельных и прочих народных поделок множество почти во всех областях Казахстана - в том числе, кстати сказать, и на юге страны. Так что проверять нужно, если что, всю нашу необъятную Родину на предмет - как она выживает зимой, в лютый холод.