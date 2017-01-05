Нахимовцы отдают воинское приветствие Анатолию Голимбиевскому, участнику Великой Отечественной войны, герою сражения в Цемесской бухте. Ленинград, 1989 г. Любовь к романтике флотской службы, стремление стать офицером помогли в годы войны многим маленьким беспризорникам. Судьбы многих выпускников-нахимовцев доказывают, что НВМУ - это отличная жизненная перспектива для мальчишек. Открыв подобные военные школы и классы для детей, потерявших родителей, Казахстан сможет подготовить себе новое поколение для армии и других государственных структур и воспитать достойных граждан своей страны "Из трех способов действовать на подчиненных - наградами, страхом и примером - последний есть вернейший", - говорил великий русский флотоводец Нахимов. Его именем назвали три училища - средние учебные заведения закрытого типа для подготовки к обучению в высших военно-морских учебных заведениях офицеров флота. Адмирал Павел Степанович Нахимов, герой Крымской войны 1853-1856 годов, был прогрессивным военным деятелем, признанным авторитетом в различных областях военно-морского дела, талантливым воспитателем моряков.

Нахимовские военно-морские училища открылись в 1943 году в Тбилиси, в 1944-м - в Ленинграде и в 1945-м - в Риге. Однако Рижское училище закрыли в 1953 году, а Тбилисское - в 1955-м. С тех пор только Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге более 70 лет достойно несет военно-морскую вахту, давая путевку своим воспитанникам на службу в морях и океанах. Колыбель нахимовцев Ленинградское нахимовское училище создавали по образцу дореволюционных кадетских военных школ - руководству пригодился даже кодекс Императорского морского корпуса. Стоит отметить, что среди первых преподавателей были и его бывшие выпускники, выходцы из дворян.

В сентябре 1944 года приняли первых воспитанников, среди которых было много детей погибших офицеров флота и армии. На груди у некоторых сыновей полков и бывших юнг боевых кораблей флота были боевые ордена и медали. Около половины воспитанников училища потеряли в годы войны одного из родителей, каждый пятый - всю семью.

Сразу после зачисления их остригли наголо, переодели в матросскую форму и отправили в лагерь. А в ноябре 405 мальчишек сели за парты в отремонтированном здании на Петроградской набережной, дом 2/4. Первый начальник училища Николай Георгиевич Изачик выбрал здание на берегу Невы и Большой Невки. Оно было построено в память основателя Российской империи и Российского флота как училищный дом имени Петра Великого. Его шпиль украшала фигура кораблика-галеры. Этот выбор оказался удачным, и все последующие годы нахимовцы были очень благодарны первому начальнику за столь удачный выбор здания для училища.

В этом доме на набережной нахимовцы посещали классы, готовили домашние задания, занимались в кружках и секциях. Там же находились библиотека, столовая (камбуз), актовый зал, санчасть, баня. В дортуарах были сначала одноярусные, а потом двухъярусные койки.

С южной стороны постройки находились одноэтажные кирпичные постройки, где первоначально размещался свинарник - подсобное хозяйство училища в те годы. Рядом был гараж, в котором до начала 1950-х годов стоял старый автобус "Форд", возивший нахимовцев на тренировку в бассейн, на концерты и так далее.

Набережные Невы и Большой Невки раньше были заставлены поленницами дров, в которых мальчишки училища играли в прятки или войну. В воде виднелись проржавевшие корпуса военных кораблей и подводных лодок, стоявших здесь с военных лет. На самом гранитном парапете набережной у его изгиба между Невой и Невкой масляной краской большими зелеными буквами было выведено: "Где бы немец ни летал, бей фашиста наповал" и "Днем и ночью рви немца в клочья". Эти надписи оставались на парапете примерно до 1950 года, уже когда "Аврору" посещали экскурсии и делегации из демократических стран, включая ГДР.

Позже по предложению адмирала И.С. Исакова на том месте расположилась "Аврора". Этот исторический корабль, участник Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, установили рядом с училищем на вечную стоянку как живое напоминание нахимовцам о традициях и героических подвигах моряков Советского и Российского флотов. Кроме того, на знаменитом крейсере оборудовали специальные классы и кабинеты для изучения военно-морского дела. Старшие нахимовцы последние два года обучения жили на крейсере, несли корабельные дежурства и вахты. Питоны Нахимонии "Воспитанник" было официальным воинским званием, но ребят сразу стали называть нахимовцами. Самые опытные и активные назначались младшими командирами, и им присваивалось очередное звание "вице-старшина". У них даже были особые отличия на погонах, но дисциплинарной власти как таковой не было. Вице-старшина был наподобие звеньевых и старост класса в обычных школах.

Но сами нахимовцы именовали себя "питонами". Название произошло от "воспитанник - воспитон - питон". Звание "питон" считалось в то время очень почетным. Позже Нахимовское училище в параллель "системе" (так назывались на морском жаргоне высшие военно-морские училища) получило неофициальное, почти географическое, вызывающее уважение название "Питония" или "Нахимония".

Организация в училище была армейской: класс назывался взводом, два взвода (позднее - три, а потом - и четыре) составляли роту. Нумеровались роты от старшей - первой, куда входили семиклассники, до младшей - пятой, соответствовавшей третьему классу. Классы (или взводы) нумеровались двойной цифрой. Первая - номер роты, вторая - номер взвода в роте (вместо буквы в гражданской нумерации). Получалось непривычно и сложно, например: "Воспитанник 13-го класса" означало, что он учился в 7-в классе, а "воспитанник 51-го класса" - соответственно в 3-а.

Распорядок дня в НВМУ был приближен к распорядку высших военно-морских учебных заведений (куда, кстати, воспитанники нахимовского училища поступали без экзаменов) - подъем, физзарядка, занятия, обед, отдых, ужин. В конце дня самоподготовка, свободное время, вечерняя прогулка. Перед сном иногда показывали кинофильмы, а потом - отбой.

Досуг "питоны" проводили по-разному: концерты, подготовленные своими силами и приглашенными артистами, культпоходы в театры, музеи и кино. Выход воспитаников училища в театр был всегда событием: в торжественном строю, под оркестр нахимовцы шли по городу с песнями.

Любовь к отечеству и глубокое сознание долга перед родиной пестовались в юных душах с самого начала их пребывания в стенах училища. Преподаватели полагали, что требовательность к себе должна быть возведена в степень привычки. Нахимовцев учили исключительной честности, правдивости и прямоте. Неправда, попытка обмануть, списать, подсказать должны быть доведены у нахимовцев до степени преступления. Кроме того, в мальчишках воспитывалось здоровое самолюбие, чтобы не оказаться в числе "последних". И еще: к начальству не стоит испытывать страх, но любовь и уважение.

Иногда воспитанников за грубые проступки отчисляли из училища - прямо перед строем всех рот в каре в актовом зале. При этом "преступник" выводился на середину каре, и ему после чтения приказа под барабанную дробь срезали погоны, снимали ленточки с бескозырки, ремень с бляхой и под конвоем старшины выводили из зала.

Помимо воспитания моральных качеств ребятам прививали бытовую культуру: умение держать себя в обществе, быть корректным, вежливым. Кроме того, нахимовцы учились правильно вести себя за столом, пить и есть по правилам этикета, а также поддерживать разговор. Ребят обучали также бальным и классическим танцам. Книги и парус В первое военное время нахимовцы учились в непростых условиях, даже в классах приходилось сидеть в шинелях. Но в последующие годы появились новые учебные классы и кабинеты по военно-морской подготовке. Кроме обычных школьных предметов, как физика, химия, история и другие, в 1947 году в училище ввели логику, психологию и астрономию. Важное место занимает обучение английскому языку, так как каждый выпускник училища получает звание военно-морского переводчика.

Особая роль, безусловно, отводилась военно-морской, общевойсковой и физической подготовке. К специальным дисциплинам относились устройство корабля, боевые средства и тактика флота, наблюдение и связь и другие. Кроме того, нахимовцы занимались в столярных, радиотехнических и других мастерских. Во время трудовой практики воспитанники НВМУ ремонтировали дороги, занимались хозяйственными работами - разгружали баржи с дровами, вагоны с углем и т.п.

Воспитанники училища все были разные - серьезные и общительные, привыкшие к дисциплине и шалуны. Но всех, кто дошел до конца, до самого выпуска, объединяла безудержная любовь к морю. Поэтому цикл военно-морской подготовки был самым главным предметом в училище. Его ввел бывший командир "Авроры" Лев Андреевич Поленов, известный на флоте офицер. Он обладал богатым опытом плавания и командования кораблем, а также преподавания. Он пользовался непререкаемым авторитетом у нахимовцев. "Шлюпка и парус, - учил Поленов, - вырабатывают умение управлять и командовать людьми, развивают чувство ответственности, уверенность в себе, решимость и столь необходимый в дальнейшем для управления кораблем морской глазомер...". И шлюпку, и парус ребята осваивали на отлично. Нахимовцы по праву гордились мозолями на руках

Игорь Богаченко был в числе первых мальчишек, зачисленных в Нахимовское военно-морское училище в только что освобожденном от блокады Ленинграде. Он вспоминал: "Засыпал с мечтой о службе в море, просыпался с жаждой учиться всему только на отлично. Максимализм распирал всех. И ощущение счастья испытывал каждый. Еще бы - шла война, а мы в израненном и измученном городе были уже ухожены. Кроме общеобразовательных предметов, которые мы глотали, как ненасытные туземцы, нас учили военно-морскому делу, двум иностранным языкам, много времени уделяли физической подготовке, уходу за собой. Нас учили этикету, бальным танцам. Представляете: еще идет война, а нас не только обогрели, но и заботились об эстетическом воспитании! Не забываешь и строгой дисциплины, помогающей, как теперь понимаешь, соблюдать элементарные правила поведения в коллективе". Знаменитые выпускники НВМУ За прошедшие годы более 14 000 выпускников-нахимовцев получили путевку в жизнь. Большинство выбрали службу на флоте, многие командовали кораблями и соединениями. В наши дни практически на каждом боевом корабле Военно-Морского флота России служат выпускники этого училища.

Около 60 выпускников Нахимовсого военно-морского училища дослужились до адмиральских званий и 14 стали генералами. Адмиральские погоны носят нахимовцы первого набора Р. Зубков, В. Наумов, А. Богатырев, а также более молодые выпускники В. Высоцкий, Н. Максимов, О. Бурцев, В. Захаров, А. Воложинский, М. Ильиных, А. Шуванов и многие другие.

Стоит отметить, что среди нахимовцев девять Героев Советского союза и России, выдающиеся государственные и общественные деятели, писатели и космонавты, художники и журналисты, бизнесмены и политики, ученые. В их числе знаменитый певец Борис Штоколов, заместитель начальника штаба МВФ Кайсин. Нахимовцы гордятся такими своими сотоварищами, как бывший командир атомного ракетоносца, работающий сейчас в аппарате штаба ВМФ, контр-адмирал В. Лободенко, профессор ВВМУ имени Фрунзе В. Китель, доктор экономических наук В. Козловский и многие другие. Герои-нахимовцы На первой советской атомной подводной лодке К-3, которая в июне 1962 года достигла Северного полюса, служил до драматической аварии 1967 года штурман Олег Певцов, награжденный орденом Ленина.

Выходы в море происходили иногда в обстановке острого противоборства с американским подводным флотом. Например, Борис Кузнецов выполнял задание на подводной лодке у берегов США во время Карибского кризиса 1962 года, за что был награжден орденом Красной Звезды.

21 июля 1970 года атомная подводная лодка К-108 под командованием капитана 2-го ранга Бориса Багдасарьяна на боевой службе столкнулась с осуществлявшей слежение подводной лодкой США. Корпус советской субмарины оказался прочнее американской, у командира в качестве "сувенира" остался на память кусок обшивки "американца".

А командиром стратегического атомохода К-219 во время аварии 1986 года в Саргассовом море был также нахимовец выпуска 1968 года капитан 2-го ранга Игорь Британов. На его лодке произошли взрыв в ракетной шахте и пожар. Лодка затонула, но благодаря мужеству и грамотным действиям экипажа была предотвращена экологическая катастрофа.

Многие нахимовцы несли службу или выполняли задания на полигонах, где испытывались мощные ядерные бомбы, в Чернобыле, Афганистане и в других горячих точках планеты. В последние годы Героями России стали выпускники училища подводники - контр-адмиралы А. Берзин, В. Хмыров, капитаны 1-го ранга С. Справцев и А. Опарин и морской палубный летчик генерал-майор Т. Апакидзе. Нынешние нахимовцы Сегодня Нахимовское ВМУ представляет собой среднее специализированное учебное заведение закрытого типа с военно-морской направленностью обучения. Мальчики с 5 по 11 класс получают общее среднее образование и готовятся к поступлению в высшие военные и военно-морские учебные заведения России.

Корабельная практика и морские походы - это обязательная практика обучения в училище. Начиная с 1991 года нахимовцы участвовали в дальних морских и заграничных походах. За эти годы они побывали в Финляндии и Голландии, США, Великобритании и Франции, Бельгии и Дании, Греции и Болгарии, Италии и других странах. Многие участники дальних морских походов получили отличительные знаки "За дальний поход", что среди 15-летних мальчишек считается значимой наградой.

С мая 1946 года училище многие годы представляло Военно-Морской флот на военных парадах в Москве и Санкт-Петербурге. В 2013 году вновь возродили традицию участия нахимовцев в военных парадах на Красной площади, посвященных Великой Победе. Каждый участник парада награждается медалью Министерства обороны России "За участие в параде", которой гордятся все нахимовцы.