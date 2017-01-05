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Математический расчет Исследования

А в советские времена существовал феномен чемпионок мира из Грузии - легендарные Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани и Майя Чибурданидзе долгие годы занимали шахматный трон. Юные математики из Казахстана за последние годы бьют столько рекордов на международных площадках, что возникает вопрос о причинах этого. Возможно, это новый тренд вследствие смешения кровей или нечто иное - мы попытались разобраться

Математика - единственный предмет, который по научной шкале оценивается по одним и тем же стандартам во всех странах мира. Даже химия и физика имеют свои “национальные особенности” в различных государствах, не говоря уже о “политических особенностях” истории и других гуманитарных наук.
Самыми лучшими средними школами в мире по всей стране (а не элитными и специализированными) мы пока гордиться не можем. К тому же уровень преподавания школ в сельской глубинке нам еще достаточно долго поднимать не только до международного уровня, но и до среднего по Казахстану. Наши педагоги толковыми и эффективными считают пока только российские школьные учебники.
К примеру, в этом году наши школьники из Астаны привезли 7 золотых медалей с Международной олимпиады по научным проектам и технологиям, обойдя своих сверстников из США, Китая, Дании, Голландии, Италии, Португалии и других стран. Или 63 ученика жамбылских школ по итогам весны-2016 завоевали на международных олимпиадах и научных соревнованиях 8 золотых, 26 серебряных и 29 бронзовых медалей. В прессе есть сообщения и о других победах, и их немало. Наверное, существует какое-то объяснение этому “прорыву” наших юных соотечественников на математических олимпиадах, потому что золотой дождь из медалей - это вовсе не успех массового казахстанского среднего образования.

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Считается, что аналитическое мышление наследуется от родителей или других родственников, то есть оно генетически обусловлено. И Лобачевский, и Фибоначчи обязаны своим даром в какой-то мере и своим предкам. Однако аналитический склад ума - это дело вполне себе наживное. Как говорится, достигается упражнениями. Многие гении (и педагоги) утверждают, что талант без упорного труда сам по себе мало чего стоит.
Так в чем же секрет? Возьмем для примера занятия по балету. У станка всем маленьким девочкам ставится так называемый мышечный корсет. Однако королевской осанки и выдающихся успехов достигают только те балерины, которые в старших классах не просто занимались очень много, но и под руководством мастеров.
Примерно так же обстоит дело и с нашими призерами по математике. Основа успехов будущих победителей научных олимпиад выковывается еще в первые школьные годы и даже раньше. Ведь именно в начальной школе детей легче всего обучить считать и рассчитывать. Без сложных и очень длинных уравнений, как в старших классах, и прочих премудростей. В последние два десятилетия в Казахстане многие успешные гимназии делят классы согласно складу ума, способностям школьников на гуманитарные и технические. Соответственно, у одних детей достаточно много занятий по языкам, истории и литературе, а у других - гораздо больше часов по математике и естественным наукам.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
В 80-годы в сфере гуманитарных наук достаточно непросто было сделать карьеру во всесоюзном масштабе, если родиться не в советской столице. В те годы считалось, что идеологическая составляющая доминировала над научным содержанием. В связи с чем возник такой феномен, когда представители казахстанской творческой элиты отдавали своих детей в специализированные школы с углубленным изучением математики.
Карьеру в этой сфере сделать было проще - победа на математической олимпиаде была “чистой”, то есть не зависела ни от каких политических тенденций. И талантливый математик высоко ценился не только в Алма-Ате, но и в Москве. Таким образом, одаренные и способные дети, которые могли проявить себя в других областях науки, стали достигать успехов в математике. Было модно и престижно отдавать детей в РФМШ или в 56-ю школу, где преподавание математики было на топовом уровне.
В последующие годы появились уже свои талантливые преподаватели по математике, владеющие новыми методиками. И нынешние талантливые ученики, уже дети и внуки тех академиков, продолжают завоевывать призовые места по математике.
Кроме того, в 90-е годы многие преподаватели и руководители вузов стремились интегрироваться в международное образовательное пространство. Они тщательно штудировали все условия поступления в именитые университеты мира. И одними из них кроме обучения в школах определенного типа были призовые места на международных олимпиадах и участие в научных конференциях.
Очевидно, именно тогда возникла тенденция “натаскивать” с детства чемпионов для завоевания олимпийского золота по математике. И для престижа страны. Но не только престижа. Чем больше талантливых детей в математике, тем больше вероятность научных открытий и экономического прогресса через 10-15 лет.

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Просмотрено: 627 раз Просмотров: 627 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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