КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ
Подробнее >>>
УДОБНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ УНИВЕРСИАДЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Этюды на полях Исследования

Сагымбай Козыбаев

Фетхуллах Гюлен


Гюлен
Меч сечет, кочаны летят. В Турции после неудачной попытки военного переворота в ночь с 15 на 16 июля ушедшего года идут повальные аресты представителей интеллигенции, силовых структур. Счет идет на десятки тысяч. Под арестом оказались свыше 30 тысяч человек, уволены более 50 тысяч, отстранены тысячи учителей и преподавателей вузов. В отношении огромного количества людей все еще ведется следствие.
На острие репрессии оказалась прежде всего и пропаганда. В течение недели после неудавшегося переворота правительство закрыло более 130 СМИ, в том числе 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов и 29 издательств. Были арестованы десятки журналистов центральных изданий, не говоря о независимых. Судя по всему, это только начало.
Организатором переворота назван человек, который вот уже почти двадцать лет (с 1998 г. - С.К.) проживает в США, бывший экс-соратник президента Эрдогана. Имя его Фетхуллах Гюлен (1941 года рождения согласно записи в свидетельстве о рождении, фактически 1938-й), теолог-просветитель с мировым именем, исламский проповедник абсолютно умеренных взглядов.
Когда предотвращается реальное покушение на главу любого государства, то неминуемы, кроме всего прочего, охота на ведьм, поиск стрелочников. Объявляется РЧС - режим чрезвычайной ситуации. Он удобен и тем, что можно разобраться со всеми противниками, даже с теми, кто не имеет никакого отношения к попытке переворота. Невиновные, но нежелательные власти лица могут не избежать кары, ибо ситуация излишне политизируется. Репрессии, как известно, вызывают обычный человеческий страх.
В Турции объявлена охота на Гюлена и его последователей. Люди здесь опасливо (убедился лично) смотрят по сторонам, когда речь заходит почти о 80-летнем старце, который много лет безвыездно проживает в лесах северо-востока США. Вспомним параллели. В истории Советского государства роль Ленина, из эмиграции якобы руководившего всем революционным процессом России, фетишировалась до крайностей. На самом деле и без беглого Ленина политическое брожение уже было на взводе, Ленин был лишь необходимым винтиком готового детонатора. И вождь пролетарской революции сегодня трактуется более как немецкий засланник.
Мы констатируем факты, не высказывая определенно свою точку зрения. Фетхуллах Гюлен в свое время уехал в США по совету медиков для лечения больного сердца. У него повышенное содержание холестерина в крови. Дом, обычный американский коттедж, принадлежащий, к слову, не ему, стоит среди сосен и живописных холмов. Зимой здесь глубокие снежные овраги. Солженицын некогда в Вермонте, Гюлен в Пенсильвании.
Никогда не имевший ни собственной семьи, ни детей, ни дома, Гюлен ведет аскетический образ жизни. В последние годы вообще не выходит из дома. Хотя врачи прописали ему обязательную прогулку на свежем воздухе в небольшом парке неподалеку. Даже на маленький балкончик в своей комнате за шесть лет Гюлен вышел только три раза. Сошлюсь на одно из его интервью. “Просто так ходить, развлекаться, получать удовольствие не в моем характере. Даже в юности, до службы в армии, я вел по-своему аскетический образ жизни. Иногда ходил в кофейню, сидел, думая, что могу быть кому-то полезным. Я не хочу делать ничего, не приносящего пользы. Если это даже прогулка, я хочу, чтобы она была полезной. Поэтому сижу в комнате, читаю свой Коран. Если у меня есть возможность, то редактирую чьи-нибудь книги или стараюсь написать что-то, что должен...”
А написал Гюлен ни много ни мало более 50 книг, в том числе двухтомник “Венец рода человеческого” - одну из лучших за всю мировую историю книг о Пророке Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует). Изданы книги автора во многих странах, не стали исключением и Россия, и Казахстан. Выпущены в наших обеих странах и монографии о жизни и творчестве ученого.
Гюлена считают выдающимся современным мыслителем, ученым-богословом, в исламском мире его почтительно называют Ходжа-эфенди. В 2008 году Гюлен получил первое место в общественном голосовании на звание “Самый влиятельный интеллектуал мира”, проведенном авторитетными на Западе журналами The Foreign Policy и The Prospect. Главным условием для победителя было - “оказать как можно большее влияние не только на население своей страны, но и на мир в целом, суметь осуществить через свои идеи важные изменения в социокультурной карте мира”.
Гюлен выступает против неверия и несправедливости, которую расценивает как удар в собственное сердце. Вот его известные высказывания: “Если люди думают, что можно быть свободным, оставаясь невежественным, то они ожидают того, чего никогда не было и не будет”, “Что касается политической и государственной системы, то единственно возможной альтернативой здесь является демократия”, “Не отчаивайтесь перед лицом неудач и не уступайте анархистам”, “Человек подошел к развилке двух дорог: одна - ведет к отчаянию, другая - к спасению. Дай нам Бог мудрости сделать правильный выбор!”.
В поисках казахстанских материалов о Ф. Гюлене натолкнулся в своем архиве на его интервью газете “Литер”. Было это в сентябре 2009 года. Казахстан он считает страной предков, поэтому расценивает за честь умереть даже не в Турции, а в Казахстане. Вот цитата без купюр: “Я очень мечтаю посетить края наших предков, в которые вместе с Казахстаном входит ряд братских стран. Даже если Всевышний дарует мне подобную возможность и здоровье позволит мне, я боюсь, что мое сердце может не выдержать и остановиться. Конечно, я не против того, чтобы мое сердце остановилось в этих благостных краях, но я боюсь того, что это случится до того, как я успею хоть что-то увидеть”.
“Для обвинения желательнее всего признание обвиняемого”, - высказался как-то Цицерон, будучи в изгнании. События в Турции, связанные с его именем, Гюлен расценивает как надуманные, как средство дестабилизировать политическую обстановку. Из-за такого человека, как он, не должно быть пролито ни одной капли крови. “Пока погода совсем не наладится, я не хочу быть причиной “бурь”. Потому что существует много людей, которые держат рог у губ и готовы сразу подуть в него”, - иронизирует он.
Не обожествляя никого, особенно бесов, все же не забудем, что все на свете принадлежит мудрецам. И никому более.

ПОДМИНАЯ ТРАВУ
В мир пришедшему экстрима более чем хватает. Один из них собственной начинки.
“Куда этих шайтанов-казахов судьба не заносит!”. Такая мысль примерно просверлила мозг. Но уже после случившегося. Слониха, не мешкая, подминая густую траву и кусты, рванулась в нашу сторону. А отдаляло, наверное, каких-то сто метров.
Не осмеливайся никогда покушаться на чужую территорию. Истина вроде. Но всегда ли в природе и в жизни мать оберегает свое чадо и саму себя? Чаще приходится сталкиваться с обратным.
Тогда досталось взаимно каждому из нас, от меня двум корешам-однокашникам, уговорившим совершить этот вояж в неведомые земли, где последние аборигены еще ходят в чем мать родила.
Но профессия такая. Народ неуемный мои сородичи-журналисты. И суют нос куда надо и не надо. Могут сорваться хоть к черту на рога в любой момент.
...Поздравил коллегу, находящегося где-то на севере итальянском, с днем рождения. Альпы, южные Тироли. Больше там немецкоговорящих. Но в ходу все остальные языки. Мешанина, но членораздельная, все друг друга понимают. Слоны тамошние - горы, лыжи, пиво, застолье, всеобщее братство, аҫайынство за тридевять земель от родных берегов.
Подумал в связи с этим вот о чем. Если разъяренная слониха затмевает горизонт перед тобой и у тебя тотчас немеет язык, оправившись, скажешь первое слово на каком языке?
Жаным, конечно же, на родном. Казахском. Только в словарях оно точно не прописано...

Статуэтка “Алтын жҡрек”

АЛТЫН
Вот уж не думал, что вся русскоязычная пресса возьмется за перевод незамысловатого и редкопроизносимого казахского слова “жҡрек”. Но такие времена - даже сложновоспринимаемое надо заучивать и запоминать. И главное - при этом никто не страдает.
А “жҡрек” - конечно же, в переводе “сердце”. Основа основ, которую надо беречь и лелеять, с ней шутки плохи.
Ладно, отвлеклись, а лейтмотив один: сердце - это боль, надежда и вера. И все другое, что связано с этим понятием. А в данном случае - помощь страждущим.
В 2004 году в Таиланде я впервые познакомился с этой хрупкой девчушкой-леди. Зная, что она дочь моего коллеги по совместной работе, но не зная, что она затеет через два года.
А затеяла она премию “Алтын жҡрек”. Каюсь, отнесся тогда скептически, зная не понаслышке про собственную общенациональную журналистскую премию “Алтын жҹлдыз” (основана еще в 90-е годы Даригой Назарбаевой и Арманжаном Байтасовым и продолжена автором этих строк в 2001 году).
Алтыны - они разные. Одни цветут, другие остаются со временем на задворках. Есть многое объяснимое этому.
А моей визави-девчушке удалось осуществить задуманное. И имя этой леди - Жулдыз Омарбекова. В конце ушедшего года состоялась юбилейная, десятая, церемония вручения ее премии на сцене абаевского оперного театра.
Одиннадцать номинаций теперь уже национальной премии. Все они отражают людское сердоболие, бескорыстие и доброту. А еще премия стала планетарной. И нынче на юбилейной церемонии мне посчастливилось вручить на сцене одну из премий в номинации “За вклад в развитие Казахстана” гражданке далекой Ирландии Фионе Коркоран. Эта сердобольная женщина построила на свои средства в Семее хоспис для неизлечимо больных. И уже двадцать лет помогает пострадавшим от ядерных испытаний на полигоне.
Алтын, жҡрек - понятия одного ряда. А когда сливаются символично воедино с именем основателя премии - Жулдыз, то это галактика, к которой прикоснуться излишний раз и честь, и отрада.

ЧУЖИЕ БАРСА-КЕЛЬМЕСЫ
Не все прибрежное - твое. Сотни больших и малых островов Средиземноморья, особенно в Эгейском море, - греческие. У турецкого побережья наиболее крупные из них Лесбос, Хиос, Самос, Родос, Кос, Карпатос. Турция в этом плане незаслуженно обделена, по сути, нет ничего, даже спорный Кипр и тот наполовину греческий.
Так распорядилась политическая история. За тридевять земель от родных мест бесчисленные острова и атоллы поделили большей частью меж собой США, Франция, Британия. И порой полностью даже крупные архипелаги. Гавайи и Алеуты - американские, Багамы - английские.
Все это результат колонизациии. Но споры из-за принадлежности островов не прекращаются. Англия претендует на находящиеся у берегов далекой Аргентины Фолкленды. Камнем раздора, похоже, становятся у берегов Вьетнама Парасельские острова. Здесь нашли большие запасы нефти, на них глаз положил Китай.
Прибранные к рукам дальние земли - также результат контрибуций в результате былых войн, тут уже сыграл роль крепкий, как говорится, кулак. Есть примеры и сфабрикованных фактов истории.
В свете недавнего дипломатического вояжа президента России в Японию вновь возник вопрос о четырех островах Курильской гряды, растянувшейся более чем на тысячу километров. Сотни островов. А спорные, к примеру Кунашир, у самой оконечности Японии, в каких-то двух десятках километрах. Разделяет лишь пролив.
Заброшенные, бесхозные острова вроде договорились совместно использовать. Но отдать их Японии - об этом и вопроса нет. Собиратели земли своей скорее окажутся в еще более далеких от родных пенатов широтах. Самураев не напасешься.
Аннексия, контрибуция, неприкрытый захват, бряцание оружием в этих целях, показ крепкого кулака с непременным кукишем - атрибуты со времен Колумба и иных конкистадоров, вырезавших коренное население окупированных земель.
Хорошо в свободное время посидеть с атласной картой в руках и малость порассуждать о кознях сильных мира сего...

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1997 раз Просмотров: 1997 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (112)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390