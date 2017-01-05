Сагымбай Козыбаев Фетхуллах Гюлен

Гюлен

Меч сечет, кочаны летят. В Турции после неудачной попытки военного переворота в ночь с 15 на 16 июля ушедшего года идут повальные аресты представителей интеллигенции, силовых структур. Счет идет на десятки тысяч. Под арестом оказались свыше 30 тысяч человек, уволены более 50 тысяч, отстранены тысячи учителей и преподавателей вузов. В отношении огромного количества людей все еще ведется следствие.

На острие репрессии оказалась прежде всего и пропаганда. В течение недели после неудавшегося переворота правительство закрыло более 130 СМИ, в том числе 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов и 29 издательств. Были арестованы десятки журналистов центральных изданий, не говоря о независимых. Судя по всему, это только начало.

Организатором переворота назван человек, который вот уже почти двадцать лет (с 1998 г. - С.К.) проживает в США, бывший экс-соратник президента Эрдогана. Имя его Фетхуллах Гюлен (1941 года рождения согласно записи в свидетельстве о рождении, фактически 1938-й), теолог-просветитель с мировым именем, исламский проповедник абсолютно умеренных взглядов.

Когда предотвращается реальное покушение на главу любого государства, то неминуемы, кроме всего прочего, охота на ведьм, поиск стрелочников. Объявляется РЧС - режим чрезвычайной ситуации. Он удобен и тем, что можно разобраться со всеми противниками, даже с теми, кто не имеет никакого отношения к попытке переворота. Невиновные, но нежелательные власти лица могут не избежать кары, ибо ситуация излишне политизируется. Репрессии, как известно, вызывают обычный человеческий страх.

В Турции объявлена охота на Гюлена и его последователей. Люди здесь опасливо (убедился лично) смотрят по сторонам, когда речь заходит почти о 80-летнем старце, который много лет безвыездно проживает в лесах северо-востока США. Вспомним параллели. В истории Советского государства роль Ленина, из эмиграции якобы руководившего всем революционным процессом России, фетишировалась до крайностей. На самом деле и без беглого Ленина политическое брожение уже было на взводе, Ленин был лишь необходимым винтиком готового детонатора. И вождь пролетарской революции сегодня трактуется более как немецкий засланник.

Мы констатируем факты, не высказывая определенно свою точку зрения. Фетхуллах Гюлен в свое время уехал в США по совету медиков для лечения больного сердца. У него повышенное содержание холестерина в крови. Дом, обычный американский коттедж, принадлежащий, к слову, не ему, стоит среди сосен и живописных холмов. Зимой здесь глубокие снежные овраги. Солженицын некогда в Вермонте, Гюлен в Пенсильвании.

Никогда не имевший ни собственной семьи, ни детей, ни дома, Гюлен ведет аскетический образ жизни. В последние годы вообще не выходит из дома. Хотя врачи прописали ему обязательную прогулку на свежем воздухе в небольшом парке неподалеку. Даже на маленький балкончик в своей комнате за шесть лет Гюлен вышел только три раза. Сошлюсь на одно из его интервью. “Просто так ходить, развлекаться, получать удовольствие не в моем характере. Даже в юности, до службы в армии, я вел по-своему аскетический образ жизни. Иногда ходил в кофейню, сидел, думая, что могу быть кому-то полезным. Я не хочу делать ничего, не приносящего пользы. Если это даже прогулка, я хочу, чтобы она была полезной. Поэтому сижу в комнате, читаю свой Коран. Если у меня есть возможность, то редактирую чьи-нибудь книги или стараюсь написать что-то, что должен...”

А написал Гюлен ни много ни мало более 50 книг, в том числе двухтомник “Венец рода человеческого” - одну из лучших за всю мировую историю книг о Пророке Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует). Изданы книги автора во многих странах, не стали исключением и Россия, и Казахстан. Выпущены в наших обеих странах и монографии о жизни и творчестве ученого.

Гюлена считают выдающимся современным мыслителем, ученым-богословом, в исламском мире его почтительно называют Ходжа-эфенди. В 2008 году Гюлен получил первое место в общественном голосовании на звание “Самый влиятельный интеллектуал мира”, проведенном авторитетными на Западе журналами The Foreign Policy и The Prospect. Главным условием для победителя было - “оказать как можно большее влияние не только на население своей страны, но и на мир в целом, суметь осуществить через свои идеи важные изменения в социокультурной карте мира”.

Гюлен выступает против неверия и несправедливости, которую расценивает как удар в собственное сердце. Вот его известные высказывания: “Если люди думают, что можно быть свободным, оставаясь невежественным, то они ожидают того, чего никогда не было и не будет”, “Что касается политической и государственной системы, то единственно возможной альтернативой здесь является демократия”, “Не отчаивайтесь перед лицом неудач и не уступайте анархистам”, “Человек подошел к развилке двух дорог: одна - ведет к отчаянию, другая - к спасению. Дай нам Бог мудрости сделать правильный выбор!”.

В поисках казахстанских материалов о Ф. Гюлене натолкнулся в своем архиве на его интервью газете “Литер”. Было это в сентябре 2009 года. Казахстан он считает страной предков, поэтому расценивает за честь умереть даже не в Турции, а в Казахстане. Вот цитата без купюр: “Я очень мечтаю посетить края наших предков, в которые вместе с Казахстаном входит ряд братских стран. Даже если Всевышний дарует мне подобную возможность и здоровье позволит мне, я боюсь, что мое сердце может не выдержать и остановиться. Конечно, я не против того, чтобы мое сердце остановилось в этих благостных краях, но я боюсь того, что это случится до того, как я успею хоть что-то увидеть”.

“Для обвинения желательнее всего признание обвиняемого”, - высказался как-то Цицерон, будучи в изгнании. События в Турции, связанные с его именем, Гюлен расценивает как надуманные, как средство дестабилизировать политическую обстановку. Из-за такого человека, как он, не должно быть пролито ни одной капли крови. “Пока погода совсем не наладится, я не хочу быть причиной “бурь”. Потому что существует много людей, которые держат рог у губ и готовы сразу подуть в него”, - иронизирует он.

Не обожествляя никого, особенно бесов, все же не забудем, что все на свете принадлежит мудрецам. И никому более. ПОДМИНАЯ ТРАВУ

В мир пришедшему экстрима более чем хватает. Один из них собственной начинки.

“Куда этих шайтанов-казахов судьба не заносит!”. Такая мысль примерно просверлила мозг. Но уже после случившегося. Слониха, не мешкая, подминая густую траву и кусты, рванулась в нашу сторону. А отдаляло, наверное, каких-то сто метров.

Не осмеливайся никогда покушаться на чужую территорию. Истина вроде. Но всегда ли в природе и в жизни мать оберегает свое чадо и саму себя? Чаще приходится сталкиваться с обратным.

Тогда досталось взаимно каждому из нас, от меня двум корешам-однокашникам, уговорившим совершить этот вояж в неведомые земли, где последние аборигены еще ходят в чем мать родила.

Но профессия такая. Народ неуемный мои сородичи-журналисты. И суют нос куда надо и не надо. Могут сорваться хоть к черту на рога в любой момент.

...Поздравил коллегу, находящегося где-то на севере итальянском, с днем рождения. Альпы, южные Тироли. Больше там немецкоговорящих. Но в ходу все остальные языки. Мешанина, но членораздельная, все друг друга понимают. Слоны тамошние - горы, лыжи, пиво, застолье, всеобщее братство, аҫайынство за тридевять земель от родных берегов.

Подумал в связи с этим вот о чем. Если разъяренная слониха затмевает горизонт перед тобой и у тебя тотчас немеет язык, оправившись, скажешь первое слово на каком языке?

Жаным, конечно же, на родном. Казахском. Только в словарях оно точно не прописано... Статуэтка “Алтын жҡрек”



АЛТЫН

Вот уж не думал, что вся русскоязычная пресса возьмется за перевод незамысловатого и редкопроизносимого казахского слова “жҡрек”. Но такие времена - даже сложновоспринимаемое надо заучивать и запоминать. И главное - при этом никто не страдает.

А “жҡрек” - конечно же, в переводе “сердце”. Основа основ, которую надо беречь и лелеять, с ней шутки плохи.

Ладно, отвлеклись, а лейтмотив один: сердце - это боль, надежда и вера. И все другое, что связано с этим понятием. А в данном случае - помощь страждущим.

В 2004 году в Таиланде я впервые познакомился с этой хрупкой девчушкой-леди. Зная, что она дочь моего коллеги по совместной работе, но не зная, что она затеет через два года.

А затеяла она премию “Алтын жҡрек”. Каюсь, отнесся тогда скептически, зная не понаслышке про собственную общенациональную журналистскую премию “Алтын жҹлдыз” (основана еще в 90-е годы Даригой Назарбаевой и Арманжаном Байтасовым и продолжена автором этих строк в 2001 году).

Алтыны - они разные. Одни цветут, другие остаются со временем на задворках. Есть многое объяснимое этому.

А моей визави-девчушке удалось осуществить задуманное. И имя этой леди - Жулдыз Омарбекова. В конце ушедшего года состоялась юбилейная, десятая, церемония вручения ее премии на сцене абаевского оперного театра.

Одиннадцать номинаций теперь уже национальной премии. Все они отражают людское сердоболие, бескорыстие и доброту. А еще премия стала планетарной. И нынче на юбилейной церемонии мне посчастливилось вручить на сцене одну из премий в номинации “За вклад в развитие Казахстана” гражданке далекой Ирландии Фионе Коркоран. Эта сердобольная женщина построила на свои средства в Семее хоспис для неизлечимо больных. И уже двадцать лет помогает пострадавшим от ядерных испытаний на полигоне.

Алтын, жҡрек - понятия одного ряда. А когда сливаются символично воедино с именем основателя премии - Жулдыз, то это галактика, к которой прикоснуться излишний раз и честь, и отрада. ЧУЖИЕ БАРСА-КЕЛЬМЕСЫ

Не все прибрежное - твое. Сотни больших и малых островов Средиземноморья, особенно в Эгейском море, - греческие. У турецкого побережья наиболее крупные из них Лесбос, Хиос, Самос, Родос, Кос, Карпатос. Турция в этом плане незаслуженно обделена, по сути, нет ничего, даже спорный Кипр и тот наполовину греческий.

Так распорядилась политическая история. За тридевять земель от родных мест бесчисленные острова и атоллы поделили большей частью меж собой США, Франция, Британия. И порой полностью даже крупные архипелаги. Гавайи и Алеуты - американские, Багамы - английские.

Все это результат колонизациии. Но споры из-за принадлежности островов не прекращаются. Англия претендует на находящиеся у берегов далекой Аргентины Фолкленды. Камнем раздора, похоже, становятся у берегов Вьетнама Парасельские острова. Здесь нашли большие запасы нефти, на них глаз положил Китай.

Прибранные к рукам дальние земли - также результат контрибуций в результате былых войн, тут уже сыграл роль крепкий, как говорится, кулак. Есть примеры и сфабрикованных фактов истории.

В свете недавнего дипломатического вояжа президента России в Японию вновь возник вопрос о четырех островах Курильской гряды, растянувшейся более чем на тысячу километров. Сотни островов. А спорные, к примеру Кунашир, у самой оконечности Японии, в каких-то двух десятках километрах. Разделяет лишь пролив.

Заброшенные, бесхозные острова вроде договорились совместно использовать. Но отдать их Японии - об этом и вопроса нет. Собиратели земли своей скорее окажутся в еще более далеких от родных пенатов широтах. Самураев не напасешься.

Аннексия, контрибуция, неприкрытый захват, бряцание оружием в этих целях, показ крепкого кулака с непременным кукишем - атрибуты со времен Колумба и иных конкистадоров, вырезавших коренное население окупированных земель.

Хорошо в свободное время посидеть с атласной картой в руках и малость порассуждать о кознях сильных мира сего...