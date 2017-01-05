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Алматинская Медея Исследования

Эта семейная драма разыгралась чуть ли ни в “прямом эфире”. В убийстве оказались замешаны сводные брат и сестра Оркена, а в организации преступления подозревают его мачеху. Это то, что стало известно в понедельник. Но еще в субботу группа волонтеров алматинского сетевого ресурса “Совет общественной безопасности” и присоединившиеся к ним граждане цеплялись за любые следы, которые могли подсказать, куда отправился пропавший мальчик.
О нем было известно, что, несмотря на свой юный возраст, он ответственно относится и к учебе, и к внешкольным занятиям. После школы сразу возвращается домой к бабушке, с которой проживал. Поэтому почти сразу та обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.
В тот же день была создана оперативно-розыскная группа, которая “копала” криминальный вариант развития событий. Одновременно сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних до утра проверяли компьютерные клубы, торгово-развлекательные центры и другие возможные места, где обычно могут находиться мальчишки.
Но мачеха Оркена, по словам официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, попала под подозрение почти сразу, поскольку нервничала и путалась в показаниях, еще когда полицейские выясняли у нее информацию, которая могла бы помочь в поисках мальчика.
Распутывая этот след, полицейские обнаружили, что к преступлению причастны пятеро. По предварительной версии, алматинская Медея действовала из мести и желания причинить боль мужу и свекрови. Незадолго до преступления муж ушел от нее. Со свекровью отношения тоже были не лучшими. И эта месть, выяснили в полиции, не спонтанная вспышка гнева или внезапное помутнение сознания. Женщина планировала преступление и распределила роли. Она арендовала дачный дом в пригороде Алматы, где потом изверги и убьют мальчишку. К этому чудовищному злодеянию она привлекла своих 22-летнего сына и 20-летнюю дочь от первого брака. Чтобы выполнить план матери, сын специально приехал из Шымкента, прихватив с собой еще и друга. Им, по данным следствия, женщина обещала заплатить 100 тысяч тенге. Несколько дней вместе с сестрой они следили за сводным братом и выясняли, во сколько мальчик выходит из школы и с кем, каким транспортом добирается, какой дорогой идет домой.
19 января занятия окончились в 13.30. Вскоре Оркен как обычно вышел из школы и отправился на автобусную остановку. Рядом с ним у обочины остановилась машина, где сидели сводные брат и сестра. Окликнули, сказали, что подвезут. Оркен знал обоих, поэтому, видимо, без подозрений сел в машину.
За рулем находился знакомый мачехи, который также знал о том, что готовилось и происходит преступление. На том этапе - похищение. Они отвезли Оркена в тот самый дом в Наурызбайском районе, где, как считают эксперты, ближе к вечеру задушили и нанесли не менее семи ранений ножом. А затем закопали тело в подвале того же дома.
Подозреваемых пятеро, их задержали. Те, что сидели в машине, собирались покинуть город. Их взяли при попытке уехать из Алматы. Они не сознаются в преступлении. Следствие идет в рамках статей Уголовного кодекса “Похищение человека” и “Убийство несовершеннолетнего лица”. Следователям предстоит выяснить и доказать роль и участие каждого в этом преступлении.

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Просмотрено: 1567 раз Просмотров: 1567 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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