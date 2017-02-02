

Казалось бы, лихие девяностые и даже расхлябанные нулевые уже прошли, а кражи телефонов все также уверенно возглавляет список преступных деяний - хоть в кварталах Манхеттэна, хоть на задворках Талдыкоргана. Методы отъема мобильных устройств, конечно же, изменились и даже, можно сказать, модифицировались. Вероятность того, что вы лишитесь трубки в темной подворотне с малоприятными личностями, гораздо ниже, чем, скажем, пятнадцать лет назад. Тем более что статьи “Разбой” (от пяти до десяти лет, а группой по предварительному сговору - и до 15, с конфискацией имущества) или “Грабеж” (от трех до семи) гораздо серьезнее, чем “Кража” (не более пяти лет). Но и эта преступная схема все еще имеет место быть. Что уж говорить о более изощренных методах.

Фокус-группа для мобильных воров несколько видоизменилась. Если раньше наиболее “удобными” клиентами были молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которым кирпичом по голове и... То сейчас легче всего “отжать” телефон у молодой девушки, особенно если она с ребенком. Ведь главное в деле хорошего вора что? Правильно - отвлечь внимание. А ребенок, как известно, является наилучшим и даже, можно сказать, профессиональным объектом отвлечения внимания. Зачастую молодая мама даже не сразу заметит пропажу. А когда заметит - не факт, что обратится в правоохранительные органы. На что, собственно, и идет расчет.

В последние несколько лет пользуются популярностью еще несколько простых, но, к сожалению, действенных схем по лишению граждан мобильных устройств. В одной из них вы даже сами отдаете телефон в руки злоумышленников. Допустим, к вам подходят с просьбой срочно позвонить родственникам/в “скорую”/в милицию/в Белый дом (нужное подчеркнуть), а потом, выждав момент, похититель срывается с места и пытается раствориться в толпе или ближайшей подворотне. Фишка тут в том, что даже если злоумышленника поймают по горячим следам, он может сказать, что побежал встречать “скорую”, которую и вызывал, разыграть целую театральную постановку и с недоуменным выражением лица объявить готовность вернуть аппарат, который вы сами, к слову, ему и отдали. Согласитесь, удобно. Правоохранительные органы не смогут завести даже намек на уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления. Телефон вам возвращен, а сбежавший, вообще честный и ответственный гражданин, делает пожертвования и кормит бездомных котов. Жертвами подобной операции обычно становятся люди на авто, с тяжелыми сумками или детьми - в общем, все те, кто не может погнаться за преступником самостоятельно. Защита от такой ситуации весьма проста - не передавать мобильник ни в чьи руки. Необходимые звонки в случае экстренной ситуации совершать самостоятельно. И уж тем более не позволять посторонним отправлять с вашего телефона SMS и выходить в интернет. Тогда мобильник может остаться при вас, а вот деньги с банковской карточки и личные данные могут утечь к злоумышленникам.

Отдельной категорией для преступного элемента являются дети и подростки в возрасте до 16 лет. Их можно запугать, обмануть, отвлечь. Известны, например, случаи, когда злоумышленники переодевались в псевдополицейскую форму и, предъявив ненастоящие документы, отбирали телефоны у подростков под предлогом того, что они “краденые” и подлежат проверке. Конечно же, стоит объяснить детям, как вести себя в подобных ситуациях. А еще лучше не покупать дорогой смартфон. Ведь наибольшим спросом у воров и мошенников пользуются самые дорогие модели. Никто не хочет рисковать и подставляться за бесценок. Поэтому джек-пот телефонных воров - это новенький айфон. О нем подробнее. ЯБЛОКО ИСКУШЕНИЯ

По данным правоохранительных органов, смартфоны марки Iphone составляют около 37 процентов всех украденных мобильных устройств. Далее с небольшим отрывом идут аппараты марки Samsung с аналогичной стоимостью. И это при том, что данные технические устройства максимально защищены от постороннего проникновения. Тот же седьмой айфон можно в два клика заблокировать дистанционно и придать ему характерные параметры “кирпича” с дорогущей начинкой. Взламывать защиту долго, муторно и дорого. Еще и уметь надо к тому же. Но их все равно воруют и взламывают. Причем схемы кражи могут быть очень изобретательны и продуманы.

Опустим банальные ситуации, когда телефон становится добычей обыкновенных карманников. Хотя парадокс нашего общества в том, что обладатель последней модели может на обед потреблять яичную лапшу и передвигаться в забитой маршрутке. Иногда злоумышленники проявляют настоящий организаторский талант и работают целой группой на автомобиле, а бывает - и на двух. Целью такой банды становятся обладатели дорогих смартфонов, которые также передвигаются на авто. Выбрав момент, обычно на перекрестке, один из преступников отвлекает внимание водителя. Например, долго переходя дорогу на перекрестке при правом повороте жертвы. Или имитируя сбор милостыни на долгом светофоре. Если машин две, преступники могут даже сымитировать фейковое (ненастоящее, фальшивое) ДТП, громко крича друг на друга и призывая потенциальную жертву в свидетели. И пока водитель занят тем, что отбивается от назойливого попрошайки, отнекивается от просьб дать свидетельские показания или просто от души материт зазевавшегося пешехода, одна из дверей его автомобиля тихонько открывается, и он лишается заветного аппарата, а бывает, что и сумки с деньгами и документами.

Почему именно айфон и дорогие самсунги? Ну помимо высокой стоимости, которая может покрыть “трудозатраты” целой группы телефонных воров, да потому, что на них есть спрос. Маркетинговая стратегия мобильных гигантов оказывает медвежью услугу своим потребителям. Все их хотят, но не все могут себе позволить. Поэтому вторичный рынок этих аппаратов процветает больше остальных. Ведь нет смысла покупать с рук телефон стоимостью 50 тысяч тенге, скажем, за 25 тысяч. Куда проще взять в рассрочку, занять или скопить недостающую сумму. А вот аппарат за 300 тысяч хочется купить подешевле. И злоумышленники дают нам такую возможность. И если уж им удается взламывать одну из самых надежных электронных защит, то напечатать сопроводительные документы, точь-в-точь как настоящие, и вовсе дело двух минут. Портал digital report рекомендует всем потенциальным покупателям дорогих смартфонов на вторичном рынке проверять не только документацию, но и сверять IMEI-код устройства с базой любого мобильного оператора Казахстана. Иначе вы можете в один прекрасный момент полностью лишиться связи или даже проходить в качестве соучастника по уголовному делу. И дело тут как раз в том самом IMEI (International Mobile Equipment Identifier - международный идентификатор мобильного оборудования). НАШ ОПЕРАТОР НАС БЕРЕЖЕТ

На самом деле современные технологии позволяют не давать преступникам возможности использовать краденый аппарат по полной. Во-первых, собственные системы защиты у многих производителей улучшаются с каждой новой моделью. В смартфон вшиваются модули слежения и дистанционного управления, отключить которые можно только обладая специальными навыками и оборудованием. Появляются даже прецеденты, когда правоохранительные органы при условии быстрого реагирования отслеживали устройство и преступника вместе с ним. Сделать это позволяют электронная начинка самого аппарата и IMEI-код. Как объясняет эксперт по вопросам мобильных технологий Иван Глущенко, этот код автоматически передается на оборудование оператора связи при каждом подключении аппарата в сеть. Номер SIM-карты служит для идентификации в сети абонента, а IMEI - телефона. Именно это помогает реализовать инициативу правоохранительных органов. Поскольку оба эти номера определяются в сети одновременно и во взаимосвязи друг с другом, то по номеру IMEI можно определить, какой номер SIM-карты используется.

Чисто технически оператор может по IMEI не только определить номер SIM-карты, но и локацию с точностью до 50 метров, если телефон находится во включенном режиме. Это возможно потому, что каждый телефон, находящийся в режиме ожидания вызова, автоматически определяет с известной периодичностью опорные сигналы ближайших базовых станций и передает на них сигналы регистрации, которые фиксируются в базе данных оператора и используются для оперативного подключения входящих звонков.

Так что теперь при утрате телефона абонент может заблокировать не только свою SIM-карту, но и отследить телефон по коду IMEI. Если же определить местоположение устройства все-таки невозможно, абонент может полностью заблокировать его в мобильных сетях РК, чтобы злоумышленники не смогли его использовать ни с одним мобильным оператором. Это не значит, что смартфон не будет работать вообще. Камера, оперативная память, программное обеспечение - все это продолжает функционировать. Но вот совершать и принимать звонки, подключать мобильный интернет и передавать любые данные с помощью SIM-карт казахстанских мобильных операторов не получится уже никогда.

Такая технология действует уже год и довольно эффективно. В конце прошлого года пресс-служба департамента внутренних дел отчиталась о том, что ими уже было обработано свыше двух тысяч заявлений на блокировку мобильных устройств, а число краж в целом упало на 32 процкнта. Получается, что использовать мобильник все еще можно как стационарное устройство, а вот перепродать его уже вряд ли получится. Кому нужен телефон, с которого нельзя звонить? ПРЕСТУПНИК НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ

Это, однако, не значит, что со временем кража мобильных устройств сойдет на нет. В Великобритании и прочей Европе, например, после введения блокировки по IMEI количество телефонных краж и вправду немного уменьшилось, но не исчезло. В Австралии, где технология работала с самого начала двухтысячных, также все еще воруют телефоны. Европейцы ненадолго смогли решить проблемы, практически полностью исключив вторичный рынок мобильных телефонов. Вместо этого абонентам предлагались долгосрочные контракты с оператором, а мобильник шел в дополнение. То есть заключил договор о том, что готов оплачивать по 50 евро в месяц за связь в течение трех лет, - получи айфон. Готов тратить не более 30, извольте что-нибудь попроще. Но это будет в любом случае выгоднее, чем покупать трубку на вторичном рынке.

Но уже спустя год количество телефонных краж вернулось на прежний уровень. А все потому, что спрос на мобильные устройства растет по всему миру, в то время как технологические ограничения и блокировки работают только локально. То есть совершенно не исключено, что украденный у вас полгода назад самсунг не работает сейчас где-нибудь в Узбекистане. Соседняя Россия, к слову, тоже пока не внедрила повсеместную блокировку краденых смартфонов.

В целом это означает, что кражу мобильных устройств можно усложнить, сделать более дорогой или, в частных случаях, вообще не выгодной. Но искоренить преступный элемент в любом случае не получится. Да и возникает вопрос: если это сделать, куда подадутся все те недобросовестные граждане, которые живут и кормятся за счет краденых мобильников? Весьма вероятно, что часть из них двинет осваивать новые горизонты, например, ту же Россию. Ведь ввести блокировку в нашей республике с 17 миллионами жителей и сделать это на огромной территории с населением в 10 раз больше - совершенно разные вопросы и бюджеты. К слову, в некоторых странах мобильные операторы отказывались от технологии блокировки ввиду ее высокой стоимости (необходимо наличие дорогостоящего оборудования, ПО и баз данных), что привело бы к увеличению тарифов на мобильные услуги.

Те, кто специализировался на карманных кражах, вероятно, останутся. И останутся до тех пор, пока невнимательные граждане не перестанут носить с собой наличные деньги и ценности. А это, скорее всего, не случится никогда. Самые изобретательные и талантливые преступники, те, которые придумывают целые схемы и спектакли, тоже, скорее всего, останутся. Просто объектом их интересов станут не сумки и телефоны, а что-нибудь другое. Что именно? Поживем - узнаем. И будем держать вас в курсе.