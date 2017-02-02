

Опрос обеспечения населения страны чистой питьевой водой поднимается с завидной регулярностью и на всех уровнях.

Напомним, что одной из первых в этом вопросе была отраслевая программа “Питьевая вода”, разработанная еще 15 лет назад, но в которую, как это часто случается, неоднократно и во множестве вносились изменения, все равно не приведшие однако хоть к какому-нибудь удовлетворительному результату. А ведь ее финансирование включало в себя не только средства из республиканского и местного бюджетов, но и немалые расходы хозсубъектов. Где-то “потерялась” и государственная программа по управлению водными ресурсами на 2014-2040 годы. Ее стоимость к 2040 году составит 8,2 триллиона тенге, но, несмотря на это, эксперты, причем не только зарубежные, не устают пророчить Казахстану экологическую катастрофу.

Однако водосбережение и разумное использование уже имеющихся водных ресурсов могут стать прекрасной альтернативой этому спорному утверждению. Плюс подземные источники воды, запасы которых, кстати, разведаны еще не в полной мере, но их, даже по предварительным данным, вполне может хватить не на один десяток лет.

Что касается удаленных сел Алматинской области, снова оставшихся без воды “благодаря” нерадению чиновников, то, с одной стороны, здесь явное нарушение закона, нецелевое использование финансовых средств. С другой - непонятно, почему не было заранее просчитано, а стоит ли туда вообще проводить данный водопровод, что будет с тем или иным вымирающим селом, аулом, поселком через пять-десять лет? И зачем в таком случае было выделять деньги на заведомо ненужный проект вместо того, чтобы целенаправленно использовать их там, где действительно можно и нужно провести тот же водопровод.

Самое главное, что подобным “недопониманием” местные исполнительные органы грешат не только в одном регионе. Такая же беда с недостачей воды в аулах и поселках очень сильна на западе страны, где заброшенные поселения, как живой упрек остаткам былого времени, доживают свой век. Впрочем, местные акиматы, как видно, озабочены вовсе не тем, куда провести водопровод и как обеспечить работой сельчан. Зато, вероятно, они прекрасно разбираются в том, куда отправить выделяемые на развитие сел и районов деньги, чтобы их потом никто не нашел.

Астана