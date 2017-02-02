У них праздник

Главное событие сезона, Универсиада в Алматы, в самом разгаре. Так же, впрочем, как и скандалы, с этой Универсиадой связанные. Наверное, иначе мы просто не можем, даже если бы захотели.

Ни в коем случае не хотим, так сказать, выдать в мрачных тонах этот спортивный праздник. Он, праздник, продолжается. Но далеко не для всех. Если судить по сообщениям, поступающим буквально ежедневно. Вот, например, самая последняя новость дня, когда готовился номер газеты: “Руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев провел несколько часов в РОВД, где давал показания в связи с деятельностью перекупщиков”. Об этом рассказал глава дирекции по подготовке и проведению Универсиады Наиль Нуров. Как уже сообщалось, алматинцы жалуются на то, что в кассах нет билетов, и допускают, что кассиры могли вступить в сговор с перекупщиками.

Г-н Нуров принес при этом извинения алматинцам за некоторые “неурядицы”: “Мы не говорим, что безупречны. Но сегодня я констатирую, возвращаясь из Атлетической деревни, что настроение спортсменов замечательное, просто как на празднике. Перекупщики были всегда, везде. Я лично с ними сталкивался на Олимпийских играх, на чемпионатах мира по футболу”.

Вы ничего не заметили в этих, полных гордости за проделанную работу, словах? А вот нам почему-то бросилось в глаза: “Настроение спортсменов замечательное, просто как на празднике”. Мы тоже очень рады за спортсменов. В конце концов, ради них, родимых, мы все это, извините, и терпим. Как говаривал когда-то бессмертный Остап Бендер: “У них праздник”.

А у нас? Суматоха на дорогах, ведущих со спортивных объектов, несуразица с организацией соревнований (когда, например, выход с хоккейного матча из ледового стадиона всего один (!) и тысячам людей очень даже не по себе от столпотворения и давки), абсолютная некомпетентность обслуживающих мероприятие людей, которые не знают, где и что проводится.

Но все это, безусловно, мелочи на фоне праздника у наших дорогих и желанных атлетических гостей. Вот ведь в чем смысл всей этой затеи, оказывается! А мы-то в замешательстве - почему же это так, мягко говоря, не очень профессионально все скоординировано, продумано, налажено?

Кстати, г-н Нуров убежден, что “перекупщики были везде, всегда”. Наверное, это правда, не верить ему у нас нет оснований. Но вот у нас есть такой вопрос: а всегда ли и везде были, так сказать, махинаторы (причем мелкие) с билетами среди самих непосредственных организаторов подобных мероприятий? Потому как г-н Нуров категорически опроверг домыслы о том, что есть некий сговор между кассирами и перекупщиками.

Домыслы? Проблемы касаются отнюдь не только билетов, которые должны были поступить в кассы, но и билетов, которые были выделены, например, на церемонии открытия и закрытия Универсиады. Эти пригласительные должны были вручаться почетным гостям Игр, но они... почему-то куда-то исчезли, причем аккурат накануне начала Универсиады. Не все, конечно, но часть.

Впрочем, почему же таинственных? Никакой мистики, все наверняка предельно просто. Как писал Маркс, психология мелкого лавочника присуща не только самим этим мелким лавочникам, торгующим, скажем, скобяными или канцелярскими товарами, но и персонажам, мнящим себя отнюдь не лавочниками, а, наверное, солидными госслужащими.

И вот, представьте себе, этим, как им кажется, солидным персонажам выпало в жизни распоряжаться - это ж надо! - бесплатными билетами на красочное шоу открытия знакового для страны события. Отгадайте с трех раз - какие три первые мысли посетили воспаленный таким счастливым стечением невероятных обстоятельств мозг солидного функционера? Правильно!

Сколько можно “закосить”, кому и почем сбагрить и какую энную сумму от этого поиметь. Извините нас за такой вербальный набор, но это для подобных “сделок” вполне нормальная лексика. Ах, да, мы кое-что упустили - наверняка после первых трех всплыла мысль четвертая: как отфутболить приглашенного обладателя бесплатного гостевого билета. Ну это уже дело бюрократической техники.

Если спросит - сказать, что билетик его просто куда-то, извините, пропал. Кто да что, как да почему? - вам, дорогой гость, раньше нужно было подсуетиться, а сейчас поздновато (мы уже все свои схемы отработали и билетики эти распределили). Нет, не между гостями, они перебьются, а между своими, так сказать, “деловыми партнерами”. Универсиада - это ведь и бизнес. А чем солидные функционеры хуже, пусть тысяч по пять тенге с билета, но “снять” ох как хочется.

Понятно, что первые лица - организаторы Универсиады - не торговали в подворотне с перекупщиками и не “тырили” пригласительные. И совсем наоборот - надеялись, что ничего такого позорного на Универсиаде не будет. Мера ответственности, престиж государства, личное понимание чести госслужащего не позволили бы. Надеялись. Но не проконтролировали подчиненных, не перекрыли лазейки, не предугадали очевидных поступков. Очевидных для всех...

Но в целом, повторяем, мы за спортсменов очень даже рады. Особенно за своих. Пожелаем же им занять самое первое из всех первых мест.