Американские и британские психологи бьют тревогу - с каждым годом растет число пользователей, которые не могут расстаться со своим мобильным телефоном даже на 10 минут. Уже сейчас в Великобритании и США 81 процент пользователей признались, что они инстинктивно берут смартфон в руки, когда стоят в очереди в супермаркете, останавливаются на светофоре, ездят на общественном транспорте, обедают в кафе и лежат на диване.

Среди пользователей смартфонов много тех, кто берет с собой смартфон в ванную комнату, когда ему надо принять душ и в туалет, чтобы проверить почту, сидя на унитазе. Подавляющее большинство пользователей не выключают смартфон даже ночью и всегда отвечают на звонки, поступившие в любое время суток.

На основании своих исследований британские ученые заявили: “Мобильный телефон превратился в сигарету XXI века”. По их мнению, зависимость от смартфонов такая же, как от табака. Школьники и студенты агрессивно реагирует на тех, кто отвлекает их от экрана мобильника, меньше общаются с друзьями и не помогают родителям. Их мало беспокоят состояние своего здоровья, повышение уровня образования и занятия спортом.

Ученые даже придумали специальные названия различным видам зависимости людей от смартфонов. Самые распространенные из них:

- номофобия (аббревиатура слов no-mobile-phone phobia - “фобия без мобильного телефона”) - страх перед возможной потерей или кражей смартфона, постоянная боязнь оставить его где-то или выйти из дома без него;

- адикофония - зависимость от телефона и интернета, боязнь быть отрезанным от виртуального мира;

- смартфономания - когда человек тратит все заработанные деньги на покупку нового смартфона и аксессуаров к нему, подобно игроману.

К счастью, в Казахстане людей, зависимых от перечисленных расстройств, немного. Не все наши граждане являются обладателями смартфонов, а сколько процентов из них страдают вышеперечисленными болезнями, пока не подсчитали. И все же смартфонозависимость - это патология или напрасные тревоги? Сторонники есть у обеих точек зрения.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

Для начала, как возникает зависимость? Ученый Нир Эяль объясняет развитие зависимости на основе эксперимента с мышами, проведенного американским психологом Б.Ф. Скиннером еще в 1950-х годах. Эксперимент показал, что в отличие от мышей, которые каждый раз при нажатии на кнопку получали одно и то же количество еды, мыши, которым при каждом нажатии давалась разная “награда”, нажимали на кнопку чаще, даже после того, как несколько нажатий подряд они не получали ничего. Закон “переменной награды”, когда человек не знает, что он получит от своего действия, работает и на людях, например во время азартных игр.

То же самое происходит и в момент, когда мы получаем оповещение с наших смартфонов. Мы не знаем, что нам пришло, и эта неизвестность заставляет нас проверять телефон. Когда мы удовлетворяем свое любопытство, у нас снова вырабатывается дофамин и мы чувствуем удовольствие. Этот процесс и стимулирует зависимость. Более того, 67 процентов пользователей часто проверяют телефоны даже тогда, когда им не приходило уведомления. Этому способствуют доступность и удобство использования телефона: с него у нас есть доступ к самым разным источникам информации: интернету, социальным сетям и электронной почте.

Некоторые врачи сейчас относятся к номофобии серьезно, тем более что 66 процентов всех владельцев мобильников страдают проявлениями некоторых симптомов этой болезни. Признаками номофобии у детей являются: невозможность расстаться даже на небольшой промежуток времени с телефоном, переживания по поводу того, что может сесть батарейка, постоянный контроль над сообщениями смс и электронной почтой, а также регулярное увеличение расходов на связь.

Медики также считают, что номофобия по психологической зависимости похожа на такие заболевания, как алкоголизм, наркомания и игромания. Каждое из этих заболеваний носит компенсаторный характер, так как человек пытается таким образом справиться со своими личностными проблемами. Зависимость от телефона говорит о том, что человек боится вступать в контакт с реальными людьми.

Главная трудность состоит в том, что люди не считают это занятие болезнью. Поэтому вместо того, чтобы принимать меры, они целыми днями прослушивают мелодии, закачивают программы и видео и разучиваются нормальному социальному взаимодействию с окружающими.

В зоне риска находится молодое поколение, подростки и дети. Как правило, они пропадают в интернете, общаясь с мнимыми тысячами друзей. Но виртуальное общение никогда не приравняется к реальному. Поэтому родителям стоит обратить внимание на своих детей, а не дарить на праздник очередной гаджет и спокойно наслаждаться тем, что ребенок занят и не мешает.

Номофобия лечится при помощи терапии подвергания: сначала пациент мысленно представляет себя без телефона, а через некоторое время переходит к практическим тренировкам. Впрочем, некоторые врачи также не верят в эту болезнь, считая это социальным феноменом. НОРМАЛЬНЫЕ ПРИВЫЧКИ

В 1876 году Александр Белл запатентовал свое новое изобретение - “говорящий телеграф” или попросту телефон. Его аппарат очень скоро повсеместно распространяется, и спустя сто лет без телефонов никто уже не мыслит жизни. Легкость, с которой можно связаться с любым человеком в вашем городе, штате, стране, стала обыкновением. Однако с 1876 по 1976 год никто не говорил о том, что у человечества развилась телефонная зависимость. Просто все привыкли к тому, что делает нашу жизнь проще и интереснее.

Человек изобретает и создает все новые и новые устройства и машины для того, чтобы сделать свою жизнь удобнее, легче, приятнее. И смартфоны - именно такое изобретение. Благодаря им мы с вами можем общаться друг с другом, находясь на разных континентах!

С помощью смартфонов мы можем делиться своими эмоциями с целым миром или учиться у мира чему-то новому сами. Выходит, смартфон - это не современное олицетворение зла, а наоборот, благо. Ведь смартфоны всего лишь делают нашу жизнь проще и лучше, как когда-то это делали первые автомобили и телефоны. Выходит, ученые также могут ошибаться.

И смартфон-зависимость - это скорее миф, чем реальность. Да, люди привыкли к смартфонам, да, они могут тяжело переносить нехватку гаджетов в руках и, возможно, испытывать определенный дискомфорт. Но, чтобы называть это настоящей зависимостью, нужны аргументы посерьезнее. Человечество развивается, не стоят на месте и технологии. Возможно, когда-нибудь смарт-часы вытеснят из наших рук смартфоны, и тогда ученые обязательно скажут, что люди стали зависимы от своих часов и браслетов. И снова будут не правы.

Эволюция не делает людей несчастными, так же как и развитие технологий. Эволюция показывает всем нам, что развитие и есть жизнь. А смартфоны в наших с вами руках - лишь инструмент для жизни. Но заменить ее он никогда не сможет, ему это и не нужно. Поэтому и впасть от него в зависимость, сопровождаемую физическими или психическими расстройствами, практически невозможно.

Возможно, читателям знакомо чувство после приобретения нового гаджета - пару дней все увлеченно изучают его дополнительные функции, но потом все входит в нормальное русло. Просто так поступает каждый абсолютно нормальный современный человек.