Ненависть - это бездарность

Теракт в Санкт-Петербурге стал очередной “меткой” нашей эпохи, если говорить об общественных настроениях, взглядах и отношении современников к различным аспектам нынешнего бытия. Потому что говорить или даже рассуждать о самой “идеологической” причине этого абсурдного акта жестокости и безумия нет абсолютно никакого смысла. Так же, как и о мотивации тех, кто его организовал и совершил.

Подобные акции стали уже неотъемлемой частью современной жизни. И, сколько бы политологи, философы, журналисты ни анализировали причины этого явления, именуемого одним, мало что объясняющим словом “терроризм”, природа его кроется все-таки не в политологии или философии, а в психологии. Ведь не политологическими же категориями являются такие чувства, как ненависть и желание отомстить тем, кто тебе неугоден, кто не такой, как ты?

Сразу после того, как следствие назвало имя предполагаемого смертника, который якобы взорвал адские устройства в петербургской подземке, появились сомнения по поводу того - а смертник ли он на самом деле? И вот, спустя три дня после трагедии, появились сообщения о том, что кто-то в следственной группе стал сомневаться в этом, что этот “выходец из Центральной Азии” не собирался погибать сам. Он якобы намеревался разместить сумки со взрывчатыми устройствами на станции метро и в одном из вагонов, а потом покинуть подземку.

Но кто-то решил иначе, и этого парня взорвали вместе с его смертельным грузом. Так это или нет, надеемся, выяснится. Так же, как и цели его и его сообщников. Впрочем, повторимся, это не так уж важно. Потому что для ненависти объяснение самой этой ненависти не имеет абсолютно никакого значения.

Нам же в очередной раз напомнили о том, что тотальной безопасности сегодня не существует, несмотря на все технические достижения и устройства, которыми оснащены спецслужбы, несмотря на космическую разведку или всевозможные видеокамеры и подслушивающие “жучки”. Ненависть, если она сильна, то очень изворотлива и изобретательна. Она всегда найдет не только объяснение своей “правоты”, но и возможности проявить, утвердить себя в людях и среди людей.

Это добро, согласно известной романтической притче, должно быть с кулаками, а ненависти ничего такого желать не надо, ибо она и есть кулаки, ствол, бомба, смерть, жестокость.

Так вот, мы не зря коснулись здесь сомнений по поводу намерений предполагаемого смертника. Потому что эти сомнения посетили очень многих, когда были опубликованы фотоснимки этого 22-летнего парня. Никто не увидел в его облике, на его лице никакой “печати радикала” или чего-то такого, что могло дать повод считать его человеком, настроенным на убийство, на жестокость. Обычный парень. Вполне разумный и интеллигентный.

Подтверждают это и репортажи, которые на этой неделе появились в российских СМИ. Корреспонденты обошли все места, в которых жил и бывал подозреваемый, опросили всех, кого можно - кто с ним общался в последний месяц его жизни. И все эти люди, кто жил рядом с ним, разговаривал с ним, видел его, ничего “такого” в нем не могли даже близко заподозрить. Был вежлив, даже учтив, со всеми здоровался и никогда не давал повода усомниться в том, что это работящий, образованный, очень порядочный молодой человек.

Регулярно платил за съемную квартиру, ходил на работу, хорошо одевался и не был замечен ни в чем предосудительном.

И, тем не менее, он стал тем, кем стал. Человеком, который пронес в метро адские устройства, чтобы убить незнакомых ему пассажиров, мужчин и женщин, детей и их матерей, людей пожилых и молодых, своих сверстников. Как же так получилось, что в этом 22-летнем парне накопилось столько ненависти ко всем этим незнакомым людям?

Когда говорят и пишут о том, что кто-то из террористов становится таковым под влиянием каких-то радикалов, поневоле хочется спросить: а какими такими психологическими методами или технологиями владеют эти пресловутые радикалы? Ведь, например, в данном случае речь идет не о персонаже, отсидевшем какой-то срок в тюрьме или побывавшем на войне, это вполне мирный и на первый взгляд безобидный парень. Он тоже попал под влияние радикалов-вербовщиков?

Мы намеренно здесь задаем только вопросы и не пытаемся высказать предполагаемые ответы, потому что ответов, если честно, пока не находим. Как написал когда-то Лев Николаевич Толстой, природа войны непостижима, так же, как и природа мира. Никто никогда не объяснит, почему вспыхивают войны и почему вдруг они прекращаются. Это лишь люди, извините, не очень умные считают, что они знают - почему.

То же самое вполне можно сказать и о ненависти. Впрочем, как и о любви. Хотя, если вспомнить слова того же Льва Николаевича, полюбить - это талант, а возненавидеть - это бездарность. Любить - это следовать за светом, а вот ненавидеть - за тьмой. Но почему вспыхивает любовь или ненависть - этого даже наш величайший гений не знал. Хотя всю свою жизнь пытался в этом разобраться.