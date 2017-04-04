Регина Пиотровская

В Алматы 7 апреля 2017 года вручили памятные медали и дипломы “Бауырымды бауырыма сыйламын” донорам, добровольно отдавшим часть своей печени нуждающимся в пересадке. В торжественной встрече также приняли участие пациенты с пересаженным органом. Акция “Бауырымды бауырыма сыйламын” приурочена к Всемирному дню здоровья, призванному привлечь внимание общества к проблемам в сфере здравоохранения и безопасности жизни С 2011 года в Казахстане провели 183 пересадки печени, из которых 151 составляет родственная трансплантация печени. Операция по трансплантации печени считается наиболее сложным хирургическим вмешательством на органах брюшной полости и самой сложной из трансплантаций органов. Ведь печень - самый метаболически активный орган человеческого организма. Она способна восполнять свой объем, даже если утрачено до 70 процентов от общей массы.

Медаль за неоценимый вклад в продление жизни человека утвердил Национальный центр хирургии имени А.Н. Сызганова. На встречу пришло около 80 пациентов, которые перенесли трансплантацию печени в качестве донора и реципиента. При операции по пересадке речь идет о здоровье обоих пациентов. Поэтому в рамках акции “Бауырымды бауырыма сыйламын” провели бесплатное обследование и консультации для пациентов, перенесших трансплантацию печени в качестве доноров и реципиентов.

С 2016 года в алматинском центре хирургии имени А.Н. Сызганова главный хирург МЗ РК профессор Болат Баймаханов и его коллеги - хирурги, гепатологи, реаниматологи, врачи лучевой диагностики - начали реализовывать программу по детской трансплантации печени, которая ныне соответствует мировым стандартам. Стоит отметить высокий профессионализм казахстанских врачей, при помощи донорской пересадки продлевающих жизнь людей с тяжелыми заболеваниями печени.

Казахстанские медики полагают, что в стране стоит практиковать трупное донорство, так как не всегда удается найти кандидата с подходящим органом. К примеру, в алматинском центре хирургии имени Сызганова на сегодняшний день в пересадке остро нуждаются семеро младенцев. А всего в Казахстане до 50 человек в год уходят из жизни, не дождавшись донорского органа. В то же время до 3000 человек в год умирает в стране от травм. Их внутренние органы помогли бы врачам спасать жизни тех, кто стоит в листе ожидания на печень, почки, сердце, если бы общество было готово к такому решению вопросов по трансплантации.