Алла Иванилова

В Казахстане планируется регулировать цены на лекарства на розничном рынке. Сегодня изучается международный опыт в этом направлении и разрабатываются поправки в кодекс “О здоровье народа и системе здравоохранения”. Однако установление предельных цен - это “полумера”, необходимо развивать в стране собственное фармацевтическое производство

Доля отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана мала - всего 30 процентов. Хотя, согласно поручению президента, обеспеченность отечественными лекарственными средствами должна составлять 50 процентов. Фармпроизводства появляются в стране не так активно, как хотелось бы. Одной из основных проблем фармацевтической отрасли республики является диспропорция производимой фармацевтической продукции, 90 процентов которой составляют воспроизводимые лекарственные препараты (дженерики). Их выпуск осуществляется на основе импортных субстанций, а рынок оригинальных отечественных препаратов составляет менее 10 процентов. Согласно международным данным, производство лекарств является наиболее наукоемким и инновационным сектором мировой экономики. Между тем в республике, по оценке специалистов, имеется значительный научный задел в области разработки и внедрения в фармацевтическое производство более 50 новых оригинальных препаратов. Однако их внедрение в производство сдерживается не только из-за значительных финансовых затрат. На данный момент в республике отсутствуют, за исключением Карагандинского фармацевтического завода, опытно-промышленные предприятия (пилотные производства), позволяющие довести лабораторные технологии получения оригинальных субстанций и готовых лекарственных форм до промышленного производства.

Чтобы развивать фармрынок в стране и обеспечить население недорогими и качественными отечественными лекарственными препаратами, подготовлена отраслевая научно-техническая программа “Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018-2020 годы”. Сегодня имеется значительный научный задел в области разработки и внедрения в фармацевтическое производство новых оригинальных лекарственных препаратов. На базе международного научно-производственного холдинга “Фитохимия” функционирует Республиканский банк биологически активных соединений и стандартных образцов лекарственных веществ, который сейчас содержит стандартные образцы и информационную базу данных по 3600 природным соединениям и их производным и имеет большую перспективу в плане привлечения инвестиций иностранных компаний.

Среди собственных разработок Казахстан может похвастаться препаратом в капсулах для лечения заболеваний гепатобилиарной системы с поражением паренхимы печени, которые приводят к циррозам. Это лекарство на основе бальзамического тополя, который в значительных объемах произрастает на территории республики. Почки тополя, как известно, обладают высокой противовоспалительной, антимикробной и ранозаживляющей активностью. Еще один разработанный отечественный лекарственный препарат в виде таблеток - на основе сухого экстракта солянки холмовой. Он показан: при хронических вирусных, алкогольных, токсических гепатитах, циррозах печени различной этиологии; дискинезиях желчевыводящих путей и хронических бескаменных холециститах; в качестве профилактики холелитиаза при приеме большого количества веществ и медикаментов, отягчающих функции печени; в качестве лечебного и профилактического средства при хронических гастритах и ишемической болезни сердца. Помимо данных разработок есть немало других - антивирусных, ранозаживляющих препаратов.

Но задача не только найти деньги на производство собственных лекарств, но и их клинические исследования. В Казахстане для этого хороший потенциал и условия для их проведения. Уровень заболеваемости по многим болезням в республике такой же, как во всем мире. Численность жителей, наличие крупных городов, регионов с достаточно высокой плотностью населения позволяют формировать нужную выборку пациентов. В то же время значительная часть пациентов с серьезными заболеваниями не охвачена лечением с использованием высокоэффективных, но дорогостоящих лекарств (например, онкологическими, противовирусными препаратами), и для многих людей участие в клинических исследованиях - единственная возможность получить инновационный препарат. А для казахстанских врачей это хорошая возможность повысить профессиональный уровень. Клинические испытания дадут не только возможность вылечиться некоторым больным, но и дополнительный доход для развития клиник. Чтобы стать полноправными членами мирового медицинского сообщества, это направление целесообразно интенсивно развивать.

Казахстан в сфере фармации взял курс на гармонизацию с Европейским союзом. Соответствие контроля качества международным требованиям является одним из условий вступления страны в различные международные организации. На отраслевую научно-техническую программу “Разработка оригинальных лекарственных препаратов и коммерциализация результатов их исследований на 2018-2020 годы”, разработанную Министерством образования и науки, возлагают большие надежды. По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных мер позволит к 2019 году в два раза увеличить рынок оригинальных отечественных препаратов до 20 процентов. Это позволит сделать лекарства для населения в первую очередь более доступными по цене. Астана