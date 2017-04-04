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Мировой папа

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Прогрессивная мировая общественность, как принято было говорить в недавнюю еще пору, стала в очередной раз свидетельницей американской бомбардировки. Случилась она в минувшую пятницу, и бомбили американцы на этот раз Сирию. Бомбили за то, что за три дня до этого в сирийской же провинции Идлиб кто-то атаковал мирных жителей отравляющим газом зарином. Кто атаковал, пока не ясно, но американцы уверены, что это сделали верные сирийскому президенту Асаду войска. И вот за это они и бомбили сирийскую военную авиабазу.
Но это в целом общая канва событий. Мы же хотели бы сказать не о том. А для начала спросить у читателей: вам не кажется, что в мире происходит что-то такое, что не поддается не только логическому объяснению, но вообще не укладывается ни в какие рамки так называемого здравого смысла? Почему “так называемого”? Ну хотя бы потому, что американцы бомбят всех, кого захотят, и никто из них никогда не несет за это никакой ответственности. А ведь есть и ООН, и ОБСЕ, и сонмище правозащитных организаций, и прочее, прочее, прочее.
Может, мы говорим банальнейшие и вообще предельно наивные вещи, но от этого ведь легче не становится. Уже ставшая притчей во языцех история с пробиркой Колина Пауэлла - это ли не свидетельство того, что здравый смысл в современной мировой политике стал “так называемым”? Где этот Колин Пауэлл? Почему не сидит на скамье подсудимых в Гааге? Ведь после его пробирки были убиты сотни тысяч людей. После его лжи и фактически преступления - обмана мирового общественного мнения. После обмана всего мира.
Но на прошлой неделе произошла еще более удивительная коллизия. Президент США Трамп отдал приказ бомбить Сирию не только из-за подозрения в применении химического оружия президентом Сирии Асадом, но и... под воздействием своей дочери Иванки, которая-де является его, Трампа, советницей.
Нет, оговоримся сразу, Америку не уважать нельзя. Многие ее не любят, даже ненавидят. Но вот не уважать эту страну никак нельзя. Скажем даже более - нельзя не восхищаться этой страной, этим народом, если быть объективным и знать историю Америки и ее свершений, достижений, успеха и ее мощи. Америка есть Америка.
Одним из факторов, который способствовал тому, что эта страна за два века из захолустной заокеанской британской колонии превратилась в самую богатую и сильную державу в истории, был фактор права. Да, именно права. То есть это фактор соблюдения американцами определенных правил. Прежде всего в отношениях между собой. Да, они могли и могут и вовсе не считаться с другими, не такими, как они, но между собой следование правилам всегда было национальным достоинством американца. Так же, как обращение друг к другу “сэр” или “мистер”.
Не будем здесь долго об этом говорить. Те, кто жил в этой стране или же пребывал в ней достаточно длительное время, подтвердят это. И что же получается сегодня?
Трамп решил бомбить Сирию, посоветовавшись лишь с узким кругом своих советников и с дочерью Иванкой. Не с конгрессом, нет. А с дочерью Иванкой. Понимаете, да? А ведь решать такие дела именно с конгрессом - это не просто американское правило, это одна из основ гласной и негласной американской политической этики. Это необходимая процедура для легитимизации решений в американской политической кухне.
Но дочь Иванка сказала после того, как увидела кадры Си-эн-эн о последствиях химатаки, что она, Иванка, не может на такое смотреть. И папа Дональд принял меры. Без конгресса.
Нет, мы не хотели бы продолжать естественную логически-водевильную сюжетную линию хотя бы потому, что тут не до смеха и не до шуток - люди ведь гибнут. Но все же - если завтра дочери Иванке будет противно смотреть еще на что-то, то папа Дональд тоже вынужден будет реагировать? Как заметил один из российских политологов: у Трампа есть любимый кот, интересно было бы узнать о его роли в процессе принятия решений в Белом доме.
Хотим отметить вот еще что. Пару месяцев назад, когда Трамп еще только вступил в должность президента, он говорил о том, что сам Асад его не очень-то и интересует, что проблема в Сирии глубже и шире, чем наличие Асада у власти. Прошло немного времени, и Вашингтон вновь ставит ультиматум: Асад должен во что бы то ни стало уйти. И дело тут отнюдь не в Асаде, никто его не защищает - дело в абсолютной непредсказуемости людей, которые, повторимся, принимают решения в Вашингтоне.
То же самое можно сказать и об Иране. Барак Обама упорно стремился снять проблему иранской ядерной программы с повестки дня. А сегодня Дональд Трамп опять грозит Тегерану и призывает к борьбе с Ираном. И тут что ли Иванка, извините, опять что-то подсказала?

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Просмотрено: 71 раз Просмотров: 71 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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