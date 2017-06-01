Золото - это металл. Средство, чтобы платить за жизнь, или цель в жизни?



Пробы пока ставить негде Председатель Нацбанка Данияр Акишев объявил о запуске программы продажи золотых слитков населению. Предполагается продавать людям слитки по 10, 20, 50 и 100 граммов по цене, которая каждый день устанавливается в зависимости от цены золота на мировых биржах.

Программа призвана ввести на наш так называемый финансовый рынок новый финансовый инструмент. Чтобы гражданин мог его купить и, если нужно, продать. Без лишних проволочек.

Прозвучало все очень даже интересно. Хотя бы с той точки зрения, что из этих самых финансовых инструментов у граждан есть всего два. Это банковские депозиты да пресловутый американский доллар. Оба эти, с позволения сказать, инструмента реального дохода от вложения, будем так выражаться, относительно средних денежных сумм не приносят.

Иными словами, чтобы с депозита получить хотя бы процентов пять в месяц реального дохода, нужно вложиться суммой, которую огромное большинство сограждан явно “не потянет”. Скупка и перепродажа долларов тоже реального дохода не сулит - слишком хлопотно, да и тут нужно вложиться не сотней тысяч тенге, и даже не пятью сотнями, чтобы хоть что-то иметь существенное.

Корпоративного фондового рынка как такового для граждан в стране так и не создано за двадцать лет - это реальность. Поэтому когда кто-то говорит о возможностях наших людей играть в рыночные игры, тот лукавит. Возможностей таких - раз, два и обчелся.

И вот появляются золотые слитки. И о них заявляет сам глава Нацбанка, а глава государства покупает всю линейку слитков из первой же партии в один день. Тоже солидно.

Более того, Данияр Акишев пообещал разработать изменения в действующее законодательство, которые бы разрешили покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты небанковских юридических лиц.

Как отметило большинство наших финансовых экспертов, если такое произойдет, а сами слитки станут выпускать номиналом 1 и 5 граммов, как в России, то золото перестанет быть средством обращения только для состоятельных групп населения и войдет в широкий экономический оборот.

Однако есть вопросы. Например, председатель Нацбанка объявил, что на сегодня удалось достичь договоренности лишь с двумя банками второго уровня, которые согласились принять участие в программе. При этом г-н Акишев подчеркнул, что эти банки “имеют широкую сеть филиалов по республике”.

Может, оно и так, но вы знаете, деньги - они такие, что любят, когда о них говорят правду. Несмотря на то, что с их помощью люди друг друга и обманывают. Так вот, мы поинтересовались на момент написания этого текста: а как эти названные банки продают слитки, скажем, в Алматы?

Позвонили в один банк, в единую справочную службу. Там о слитках ничего не знают и перепроводили нас в какой-то отдел, который якобы этим делом занимается. Но и там нам помогли лишь спустя минут 15 после того, как мы спросили: а где у вас эти самые слитки продаются?

Оказалось, что лишь в одном из филиалов. Но дозвониться до него мы так и не смогли. Во втором банке были попроворнее. Однако тоже уведомили, что купить слиточек (или слиточки) мы сможем только в одном месте. Но зато в центральной справочной дали информацию о том, сможет ли клиент заплатить карточкой или наличными (оказалось - только наличными), и сказали, сколько стоит в этот день тот или иной слиток.

Поэтому пока об использовании широкой сети филиалов речи нет. Но после оглашения программы прошла лишь неделя, посмотрим, что будет потом.

Но есть еще вопросы. Например, об НДС. Включен ли он в стоимость слитков? Ведь они считаются товаром, и 12-процентный НДС должен оплачивать покупатель. Кроме того, а как с вывозом слитков за пределы Казахстана? Придется ли платить пять процентов стоимости слитка таможне?

Может, кому-то эти и другие подобные вопросы покажутся лишними? Но ведь речь идет о финансовом инструменте, а здесь все должно быть яснее ясного. Купил - продал, опять купил, но уже дешевле. Рынок - он для того и рынок, чтобы дешевле покупать и дороже продавать. А когда вам говорят, что купить слиток теперь можно будет во множестве филиалов, а филиал лишь один, да и про тот в банковской справочной ничего толком сказать не могут, тогда если и не большинство, но значительная часть потенциальных покупателей решит подождать, подумать, посмотреть.

Пока они там между собой договорятся.