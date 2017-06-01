Ольга Шишанова

Сразу несколько стран - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Китай и Индия - будут заниматься мониторингом снежного барса по новой методике, которая разрабатывается Всемирным фондом дикой природы (WWF)



Об этом “НП” рассказал младший научный сотрудник Центра прикладной биологии АСБК (Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия) Олег Лукановский. По его словам, во время рабочего совещания “Мониторинг и сохранение снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе”, которое прошло в Чемальском районе Республики Алтай, состоялась презентация нового метода мониторинга снежного барса. При этом основной территорией в этом проекте является Алтае-Саянский экологический регион, куда с российской стороны входят Республика Тыва, Республика Алтай и Бурятия. С казахстанской стороны это территория ВКО с национальным парком Катон-Карагай. Суть методики сводится к тому, что вся территория проекта условно делится на ячейки со стороной в пять километров, и таким образом каждая имеет площадь в 25 квадратных километров. Внутри прокладываются трансекты (маршруты) не менее пяти отрезков по одному километру, а также устанавливаются фотоловушки. Метод предполагается, кроме всего прочего, в дальнейшем унифицировать для общей базы данных и обмена информацией. Кстати, такая база уже разработана WWF - это информационная система “Ирбис”, в которую входят собирание, хранение и обработка информации о снежных барсах в паспортах, которые заводятся на каждого зверя.

Известно, что рисунок пятен на шкуре каждого ирбиса уникален, как отпечатки пальцев у человека, и, базируясь на данных фотоловушек зимнего, летнего периодов, а также других данных, собранных в процессе наблюдения за снежным барсом, его образом жизни, можно будет отслеживать передвижения каждого зверя как с казахстанской, так и с российской стороны. Тем более что при переходе границы для животных серьезных заграждений нет, они спокойно передвигаются, и зачастую по горным хребтам.

Таким образом, ученые и эксперты надеются, что все вышесказанное позволит усилить охрану редкой кошки, которой на территории Казахстана осталось примерно 110-130 особей, согласно данным проекта комплексного исследования АСБК, который эта организация выполняла по заданию комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК в 2014 году.

Кстати, что касается охранных мероприятий, то, как считает Олег Лукановский, в Казахстане охрана барса налажена относительно хорошо, поскольку во всех крупных очагах обитания этого зверя расположены ООПТ (особо охраняемые природные территории - национальные парки и заповедники). Например, это Алматинский заповедник, Национальный парк “Кольсайские озера”, Иле-Алатауский нацпарк и Джунгарский с прикрепленным к нему Токтинским заказником. В ВКО это упомянутый Катон-Карагайский нацпарк, кроме того, в Жамбылской области - Сайрам-Угамский национальный парк и Аксу-Жабаглинский заповедник.

В последние годы идут также разговоры о центре реабилитации ирбиса, своеобразной передержке найденных и израненных животных либо осиротевших барсят, где зверей должны будут подлечивать, минимизируя общение с человеком, а затем снова выпускать в дикую природу. Правда, в отличие от Киргизии, где такой центр давно существует, в Казахстане дальше разговоров дело пока не идет.

И еще один момент, который касается законодательной базы в отношении браконьерства. От которого страдает даже не столько сам барс, сколько его кормовая база - сибирские горные козлы. Мало того, что законодательство РК, касающееся наказания за незаконную охоту и браконьерство, по мнению сотрудников комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, требует ужесточения и отказа от гуманизации (в отношении губителей природы ее просто не должно быть), зачастую сами егеря промышляют мелким браконьерством или даже “дружат” с браконьерами, из-за чего дела о незаконной охоте не только не доходят до суда, но даже не фиксируются протокольно.

Либо другая сторона медали - например, в Джунгарском Алатау есть территория, которая находится восточнее распложенного там национального парка, но в его состав не входит, - это Токтинский заказник. И там барсов даже больше, чем в самом национальном парке, но территория заказника недостаточно хорошо охраняется - у сотрудников нацпарка нет технической возможности регулярно так далеко ездить, тогда как в заказнике работают всего два (!) человека. О какой же охране национального символа Казахстана можно говорить в этом случае?



Астана