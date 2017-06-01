Айдар Ермеков

Есть ли в Казахстане “пятая колонна” и кто в ней заинтересован?

В начале этого года в Алматы была презентована очередная инициатива великого биржевого спекулянта Джорджа Сороса по спасению нашей страны от наследия “ужасного” прошлого и якобы становления ее на путь развития и процветания. Документ носит название ни много ни мало - Стратегия фонда “Сорос-Казахстан” (ФСК) на 2017-2020 годы



Стратегия - это

когда есть цель

Для начала поясним, что такое стратегия вообще. Всезнающая Википедия гласит, что слово это подразумевает искусство полководца. Иначе говоря, план военных действий, охватывающий длительный период времени, и способ достижения победы.

В последние годы это понятие стало применяться вообще по отношению к какой-либо долгосрочной и основательной деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения основной цели. Цель в нашем конкретном случае может быть не мимолетная, а грандиозная, определяющая дальнейшую жизнь целых государств, выполнение государственных программ и так далее. Именно в этом суть нашей с вами “Стратегии Казахстан-2050”.

А вот великий полководец холодной войны Джордж Сорос совместно со своим штабом разработал свою стратегию действий своего детища в Казахстане. Включает она в себя три основных пункта: отстаивание и расширение гражданского пространства; поддержка экономического прогресса и эффективного управления; защита прав человека и содействие социальной интеграции.

Скажем сразу, что очаровываться высокопарными словами, якобы говорящими о высоких человеческих ценностях, тут не стоит. Поскольку это только на первый обывательский взгляд все так привлекательно. На самом же деле за красивыми демократичными названиями кроется совсем другой смысл. Куда более глубокий и страшный. Это можно понять, лишь тщательно изучив эту соровскую стратегию. Но она, как можно догадаться, для широкой общественности не предназначена. Однако нам удалось с ней познакомиться.

НПО, конечно,

дешевле,

чем войну вести

Тем, кто все еще верит в бескорыстную заботу американских демократов о “недоразвитых обществах” стран постсоветского пространства и в то, что они, эти самые демократы, действительно выбрасывают огромные суммы на то, чтобы эти страны зажили весело и счастливо, следует изучить историю появления американских неправительственных организаций.

Началось все в далеком 1974 году во времена президента США по имени Ричард Никсон. В тот год он вынужден был уйти в отставку по причине нашумевшего на весь мир уотергейтского скандала, связанного с разоблачением секретных операций ЦРУ и ФБР против политических конкурентов во всем мире. С тех пор осуществлять тайное финансирование агентов, работавших на США в других странах, стало, понятное дело, гораздо сложнее.

Мир насторожился. А потому следующий президент - Джимми Картер, - желая показать свои дружелюбные взгляды и широко улыбаясь во все телекамеры, вовсе запретил это делать. В результате так называемые национальные интересы США на всей планете оказались под угрозой. Нужно было срочно что-то предпринимать. И сменивший Картера Рональд Рейган немедля собрал лучших госдеповских стратегов и инициировал “мозговой штурм для выработки мер по укреплению американской разведки за рубежом”. В итоге выход из сложившейся ситуации был найден.

Так в стенах Госдепартамента США родилось решение о создании для работы за границей политически активных неправительственных организаций (НПО), не имеющих видимых связей с правительством США и с ЦРУ. В соответствии с законом, принятым конгрессом США в 1983 году, появился на свет Национальный фонд поддержки демократии (NED), официально считающийся организацией бесприбыльной, негосударственной и непартийной, лишь выдающей щедрые гранты для “установления, укрепления и поддержки демократических институтов во всем мире”.

Он-то и выделяет деньги для работы фонда Сороса “Открытое общество”. А вы думали, спекулянт тратит на революции свои кровные?

Потом на свет появился госдеповский “Исполнительный меморандум № 461” от 13 сентября 1996 года, который черным по белому объясняет, зачем на самом деле создан NED: “Это наиболее дешевый путь к освобождению несвободных наций без вовлечения США в достаточно рискованные и дорогостоящие военные кампании”.

Другими словами, работа, которую через своих агентов влияния в разных странах проделывает эта организация, является наиболее экономичным и эффективным способом побеждать в войнах с помощью так называемой мягкой силы. Без военного вмешательства. При этом сами американцы не без гордости заявляют, что, используя статус неправительственной организации, NED в ряде случаев оказывал влияние на выборы в отдельных странах, тем самым способствуя победам кандидатов, придерживающихся принципов “демократии и свободы”. Проще говоря, своих марионеток, беспрекословно выполняющих волю американского правительства.

Зачем им все это? Ответ на этот вопрос кроется в ставшей достоянием общественности “Доктрине Вулфовица”, где сформулирована одна из главных военно-политических задач США: “Не допустить появления в мире государства или группы государств, способных создать военную, политическую и экономическую конкуренцию Соединенным Штатам Америки”.

В зоне особого

внимания

Говорить о том, что Казахстан когда-нибудь сможет стать прямым конкурентом США на мировой арене, разумеется, глупо. Но мы имеем самую протяженную и в то же время практически открытую границу с Российской Федерацией, также граничим с Китаем. А вот к ним у Штатов отношение особое.

К тому же мы участвуем в таких проектах, как ЕАЭС, ШОС, “Один пояс, один путь”. Соответственно, активизация американских неправительственных организаций не только у нас, но и на всем Евразийском континенте - это естественная реакция США на такие процессы, которые им необходимо замедлить, а в идеале и вовсе прекратить.

Именно по этим причинам в России деятельность фонда Сороса с недавних пор запрещена законом. А потому “наши” адепты этого воротилы теперь стараются за себя и за того парня. Так как главной целью для него (Сороса) и его покровителей была и остается РФ. А потом уже все остальные.

Когда говоришь местным агентам “великого и ужасного” Сороса о том, что он с их помощью вмешивается во внутреннюю политику суверенных государств, они обижаются. Дескать, клевета все это. Добра он всем нам желает.

Только вот жизнь говорит обратное. В качестве примера можно рассмотреть многострадальную Украину, где деятельность известного фонда оказалась весьма и весьма успешной. Разумеется, для него, но не для Украины.

В 2014 году после победы Майдана, к которой далеко не в последнюю очередь приложила руку тамошняя ячейка фонда Сорос, он лично в интервью “Украинской правде” дал ряд рекомендаций по кадровым назначениям в украинской власти. Причем на самом ее верху.

“Оптимальным решением было бы назначение Яценюка премьер-министром, а Гройсман должен остаться вице-премьером, отвечающим за децентрализацию власти, электронное управление и реформу государственной службы”, - цитирует его издание.

И как тут не вспомнить скандально известный телефонный разговор Виктории Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, во время которого они распределяли должности на украинском политическом олимпе. В дальнейшем, как мы знаем, именно так и случилось.

Кукол дергают

за нитки

Ну а теперь, собственно, к нашим палестинам.

В презентованной стратегии не без удовлетворения отмечается, что “экономика Казахстана столкнулась с серьезными экономическими потрясениями, последовавшими за резким падением цен на сырьевые товары и ухудшением экономической ситуации в России и Китае. Что подняло вопрос о способности правительства сохранить нынешний социальный контракт в долгосрочной перспективе”.

Вообще-то, то, на что способно или не способно наше правительство, дело сугубо нашего народа и иностранных неправительственных организаций не должно касаться никаким боком. Однако стратеги ФСК уже давно строят связанные с этим наполеоновские планы, в которые входит поднятие градуса данного вопроса.

Очевидно, что чем сложнее экономическое положение, тем это больше им на руку. То есть им нужно пытаться раскачивать ситуацию вплоть до революционной. И стратегия на это весьма недвусмысленно намекает: “Казахстанские власти дополнительно ограничили свободу собраний и выражения мнений путем принятия нового закона о НПО, тем самым устанавливая обширный контроль над сектором НПО, а также путем проведения нескольких показательных судебных процессов против диссидентов. В мае 2016 года власти решительно предотвратили возможность для людей по всей стране воспользоваться своим правом на мирный протест по поводу земельной реформы. Аресты протестующих были проведены с многочисленными нарушениями прав человека и законодательства... Возможности для демократических реформ и либерализации остаются неясными”.

А вот и рекомендации к действиям: “...правительство сейчас, очевидно, открыто для инновационных и эффективных экономических идей, которые могут сформировать новую экономическую политику и не допустить, чтобы экономический кризис превратился в социальный и политический. ФСК рассматривает это как возможность влиять на экономическую политику таким образом, чтобы способствовать справедливому развитию, демократической подотчетности и прав человека. ФСК также будет продолжать укреплять сферы управления природными ресурсами и государственным бюджетом, спекулируя на интересе Казахстана к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития и в партнерство открытого правительства”. Что для этого нужно, вполне понятно. Нужны кадры. Проще говоря, бунтари, заводилы, зовущие народ на баррикады. И вот вам тому подтверждение: “В существующей реальности экономической и политической неопределенности и давления ФСК будет поддерживать и укреплять активистов по правам человека и правозащитные организации, поощряя их переходить к более инновационным, гибким и безопасным моделям функционирования и укрепления их потенциала для достижения более масштабной и разнообразной аудитории в Казахстане. Признавая ограниченные возможности для позитивных изменений, ФСК сосредоточит внимание на свободе слова и выражения, социальных и экономических правах, а также на правах уязвимых и маргинальных групп, включая людей с ограниченными умственными способностями”.

Другими словами, готовить заводил, способных поднять безработную молодежь из социально уязвимых слоев населения, которая, как показывает украинский опыт, является идеальным кандидатом на роль “пушечного мяса”.

И что это как не вмешательство во внутренние дела суверенного государства со стороны иностранной НПО? Хотя НПО в данном случае лишь кукла, которую дергают за нити, тянущиеся из “прекрасного далека”.

А вот как эту куклу намерены использовать, мы расскажем в наших следующих материалах.