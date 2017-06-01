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Мусор - это деньги Исследования

Алла Иванилова
В России правительство одобрило поправки в законодательство об отходах. Документ, в частности, предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйств и позволяет населению продавать свои отходы переработчикам. Учитывая, что в Казахстане уже не первый год безуспешно пытаются привить населению “экологическое воспитание”, “метод пряника” наших северных соседей весьма полезен

Одно из главных нововведений в российский Закон “Об отходах производства и потребления” - льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для тех, кто не ленится и сортирует отходы. Кроме того, население может делать на этом бизнес, продавая свой мусор перерабатывающим компаниям. Для этого не нужно лицензии и можно самостоятельно заключать договоры с транспортировщиками. Предполагается, что данная схема заработает уже к концу года, поскольку законопроект планируется принять в осеннюю сессию Государственной думы РФ.
Сегодня на каждого жителя Казахстана приходится свыше двух тысяч тонн отходов в год. На полигонах страны, а состояние многих не соответствует санитарным и экологическим требованиям, накопилось 103 миллиона тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодно прибавляется еще 5-6 миллионов тонн. Так как земли у нас много, то значительные объемы мусора сбрасываются на стихийные свалки. При этом перерабатывается всего 2,6 процента ТБО.
На фоне такой весьма мрачной картины экономически и экологически привлекательной могла бы выглядеть идея утилизации отходов и превращения в сулящее выгоду полезное вторичное сырье. Но прежде населению необходимо привить “экологическую культуру”.
Вообще навязать казахстанцам европейские стандарты сортировки мусора власти пытались не раз. Приняты соответствующие программы, и первые контейнеры для раздельного сбора отходов появились в крупных городах в 2013 году. Предназначались они для энергосберегающих ртутьсодержащих ламп. Позже в частных секторах были установлены специальные контейнеры для золы. Это позволило решить проблему возгорания мусора в обычных баках.
И вроде бы население стало постепенно привыкать к нововведениям, а чиновники пошли дальше, установив разноцветные контейнеры во дворах. Цвет подсказывал, куда складывать тот или иной вид отходов. Для бумаги, к примеру, предназначен был синий, для пластика - желтый, а для остального мусора - зеленый. Такая сортировка значительно облегчает труд работников мусороперерабатывающего предприятия, поскольку прежде чем брикетировать ТБО, его необходимо отсортировать и понять, что пригодно для переработки, а что подлежит захоронению на полигоне. Причем этот процесс весьма дорогостоящий. Так, в Казани завод без вторичной переработки мощностью 200 тысяч тонн обошелся в 30 миллионов евро, а в Сочи с итальянским оборудованием - 45-50 миллионов евро. Москва в 2009 году, запустив проект по раздельному сбору мусора, потеряла 70 миллионов долларов бюджетных средств, Подольск - 50 миллионов долларов. Проекты оказались провальными, поскольку жители стран СНГ еще не готовы к тому, чтобы сортировать мусор. К тому же низкий уровень раздельного сбора ТБО приводит к тому, что значительная часть потенциального вторсырья непригодна к дальнейшей переработке ввиду невозможности извлечения, повышенной загрязненности, низкого качества.
Однако попытка приучить казахстанцев к раздельному сбору мусора оказалась провальной. Горожане должны были отсортировывать отходы сначала дома, а потом распределять по бакам. Понятное дело, что это создает массу неудобств и отнимает время, поэтому проще все закинуть в один пакет. В итоге многие разноцветные контейнеры, на изготовление которых выделялись немалые деньги, в результате некачественной сортировки пришли в негодность и были демонтированы.
Сегодня в некоторых городах установлены контейнеры для пластика. В Астане это желтого цвета сетчатая полуторакубовая “клетка” с небольшим отверстием с вывеской “Здесь живет пластик”. Разработчики при их создании учли психологический аспект - дисциплинированный человек, боясь глаз соседей (учитывая, что контейнер сетчатый), будет выбрасывать в этот бак только пластик. Когда войдет в привычку избавляться отдельно от пластика, так же можно отделять бумагу и стекло. В скором времени в Астане будут установлены контейнеры и для этих отходов.
 Однако “экологическая культура” вырабатывается годами, а то и десятилетиями. Германия шла к селективному сбору мусора с 30-х годов прошлого века, но и то сейчас там сортируется только 20 процентов всех отходов. Обучать, как правильно сортировать мусор, нужно с детсада. Понимание, как это важно и нужно для последующих поколений - именно от этого зависит успешное развитие мусороперерабатывающей отрасли не только в Астане, но и в стране целом.
Там, где нет понимания, необходимо действовать по принципу “не хочешь - научим, не можешь - заставим”. Со стороны властей должны быть применены стимулирующие это благое дело меры. Россия здесь далеко не первооткрыватель. Во многих странах государство поощряет жителей за раздельный сбор отходов. Так, Япония и Великобритания ввели отказ в приеме несортированных отходов, в Австралии разыгрываются призы. Бразилия платит за доставку мусора самим жителям, стимулируя развитие подобного бизнеса для малоимущих. В США работает “мусорная полиция”, которая контролирует сортировку и нарушения в сборе. Может, и в Казахстане стоит задуматься о “скидках” тем, кто “правильно” выносит мусор?

Астана

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Просмотрено: 289 раз Просмотров: 289 опубликовал: Ruslan 13 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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