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“Паровая машина” XXI века Исследования

Юлиана Жихорь
На выставку ЭКСПО-2017 приехали многочисленные компании с мировым именем, работающие в сфере “зеленых” технологий. Многим из них далеко ехать не пришлось - они давно и успешно работают в нашей стране. Например, компания “Сименс”, которая реализует проекты в Казахстане с 1994 года, представила на ЭКСПО инновационный подход к эффективной и безопасной энергетике

За 23 года работы в Казахстане “Сименс” реализовала несколько десятков масштабных проектов в сферах нефтедобычи, переработки нефти и газа, металлургии, электроэнергетики, здравоохранения.
Среди наиболее значимых проектов - изготовление компрессорных агрегатов с газотурбинным приводом для компрессорной стации “Бозой” газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент. Причем, как с гордостью сообщил генеральный директор “Сименс” в Казахстане Аудрис Барцявичюс, установленный газоперекачивающий агрегат уникальный - он может перекачивать газ в обе стороны. Похожие агрегаты компании “Сименс” также установлены на газопроводе Казахстан - Китай.

 

 

Среди крупных проектов в РК также поставка двигателей и систем управления для пассажирских локомотивов и модернизация системы наружного освещения в Алматы в рамках реализации концепции “Умный город”. Технологии “Сименс” позволили сократить энергетические и эксплуатационные расходы Алматы на эти цели почти наполовину. Аналога таким технологиям в СНГ нет.
“Использование энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий - один из самых приоритетных вопросов для компании “Сименс”, - сказал президент “Сименс” в России и Центральной Азии Дитрих Меллер. Сегодня компания трудится в основном, над проектами для крупного бизнеса. И это при том, что прозводимые ею технологии могут быть весьма интересными и для малого и среднего бизнеса. Впрочем, как замечает Аудрис Барцявичюс, “мы находимся перед первой ступенью дигитализации в Казахстане. Малый и средний бизнес должен увидеть в этом преимущества”. А Дитрих Меллер добавил, что новые технологии сегодня - это скачок энергоэффективности на треть. И сравнил сегодняшнюю степень влияния новых технологий с созданием в XVII веке паровой машины. Ведь именно она стала основным двигателем первой промышленной революции в мире.

Астана

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Просмотрено: 428 раз Просмотров: 428 опубликовал: Ruslan 13 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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