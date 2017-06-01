Алан Байтенов

В этом году исполняется двадцать лет с момента, когда Казахстан и Китай начали свое сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сегодня отношения наших стран главами государств характеризуются не иначе как “образцовыми в ресурсодобывающей отрасли”.

Напомним, что этому же юбилею был посвящен пресс-тур в Шымкент и Кызылорду. О месторождениях Кызылординской области и процессе модернизации Шымкетского НПЗ (ШНПЗ) мы рассказывали в номере 56 (1570). Теперь же настало время поделиться результатами двадцатилетней работы компании АО “СНПС-Актобемунайгаз” в Актюбинской области.

Сразу же несколько интересных цифр. За двадцать лет работы АО “СНПС-Актобемунайгаз” добыло свыше 100 миллионов тонн нефти в накопленном исчислении. За прошедшие двадцать лет компания инвестировала свыше 13 миллиардов долларов в развитие своих лицензионных месторождений и различных бизнес-проектов. За время работы АО “СНПС-Актобемунайгаз” с 1997 года в государственную казну было выплачено 14 миллиардов 900 миллионов долларов США в качестве налогов и сборов



АО “СНПС-Актобемунайгаз” является самой крупной нефтяной компанией в Актюбинской области. Ведет добычу нефти и газа на месторождениях Жанажол в Мугалжарском районе, Кенкияк надсолевой, Кенкияк подсолевой в Темирском районе, на месторождении Северная Трува в Байганинском районе и на центральной территории восточной части Прикаспийской впадины (разведочный блок) в Байганинском районе. Учитывая значимость события - юбилей сотрудничества двух стран в нефтегазовой отрасли, господин Ван Цзюньжэнь, генеральный директор АО “СНПС-Актобемунайгаз”, нашел время встретиться с журналистами лично. Мы публикуем наиболее интересные моменты встречи. К сведению, господин Ван Цзюньжэнь занимает этот пост с 2014 года. Ван Цзюньжэнь, генеральный директор АО “СНПС-Актобемунайгаз”



Двадцать лет

сотрудничества

“АО “СНПС-Актобемунайгаз” - это первый проект сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой сфере. Стоит вспомнить, что в свое время был объявлен конкурс по продаже акций. Мы помним, что в списке участников конкурса были компании из США, Канады, Японии и других стран. Победила же компания CNPC благодаря своей конкурентоспособности”, - не скрывая гордости начинает свой рассказ господин Ван Цзюньжэнь.

Стоит отметить, что в 1997 году, когда компания приступила к работе в Актюбинской области, ситуация была достаточно сложной. И основная причина - цена на нефть около 10 долларов за баррель. При этом численность сотрудников компании составляла около девяти тысяч человек. “Случалось и такое, что в компании задерживали заработную плату на срок до семи месяцев. Сложности были и с устаревшим и изношенным оборудованием, что досталось в наследство еще со времен производственного объединения “Актюбинскнефть”. То есть со времен СССР”, - отмечает господин Ван Цзюньжэнь.

Одним из условий успешной истории работы, считает генеральный директор АО “СНПС-Актобемунайгаз”, является заимствование опыта работы компаний, признанных мировыми лидерами в сфере добычи ресурсов. В частности, некоторых компаний из США. “Особое отношение к производственному процессу позволило в первые годы инвестиционной работы повысить уровень добычи нефти почти в два раза - до четырех миллионов тонн нефти в год. Отмечу, что АО “СНПС-Актобемунайгаз” является единственной компанией, которая применяет газлифтную технологию добычи нефти в Средней Азии. Еще один пример успешного использования новейших технологий добычи - месторождение Кенкияк подсолевой. Благодаря применению передового метода мы имеем возможность бурить и использовать скважины глубиной около четырех тысяч метров”, - рассказывает господин Ван Цзюньжэнь.

Особое внимание компания уделяет добыче так называемой “тяжелой нефти” на месторождении Кенкияк надсолевой. Здесь используется перегретый пар (до 300 градусов по Цельсию), что позволяет повысить степень отдачи нефтяного пласта, существенно снижая вязкость нефти. Это позволило увеличить добычу нефти конкретно на этом месторождении с 400 до 500 тысяч тонн нефти в год. И важна другая цифра - объем долгосрочной стабильной добычи, которую компания способна удерживать десятилетиями. А это на месторождении Кенкияк надсолевой 400 тысяч тонн нефти в год. Кенкияк надсолевой - действительно тяжелая нефть, ведь даже степень обводненности здесь в некоторых местах достигает уровня в 82 процента. Особое внимание компания уделяет и разведке новых месторождений. Наиболее показательный пример - район Прикаспийской впадины, месторождение Северная Трува (запасы - около 100 миллионов тонн нефти). За короткое время добычу на этом месторождении удалось довести до уровня в один миллион тонн нефти в год. “Мы недавно получили весьма важный результат - за двадцать лет работы АО “СНПС-Актобемунайгаз” добыло свыше 100 миллионов тонн нефти. Немаловажный этап развития компании - это глубокая модернизация технической стороны добычи нефти. Ведущие роли в нашей структуре играют Жанажольский нефтегазоперерабатывающий комплекс (ЖНГК), где непосредственно идет подготовка нефти и газа для потребителей, и два нефтегазодобывающих управления (НГДУ) “Октябрьскнефть” и “Кенкиякнефть”, - отмечает господин Ван Цзюньжэнь.

Многое за это время было сделано и в области транспортировки нефти. “С нашими месторождениями (в Актюбинской области. - “НП”) мы не имеем выхода на море. В связи с чем ранее компании приходилось транспортировать нефть железнодорожным путем. Однако со временем такой способ доставки стал сдерживающим фактором увеличения добычи нефти - пропускной способности не хватало. Это также сказывалось на себестоимости продукции акционерного общества. В конечном итоге было принято совместное решение построить нефтепровод Кенкияк - Атырау протяженностью 448 километров. Его пропускная способность составляет шесть миллионов тонн нефти в год.

Добавлю, что после был реализован с участием CNPC совместный проект строительства трубопровода Казахстан - Китай. Благодаря чему мы уже можем поставлять нефть из Кенкияка в Алашанькоу. При этом “по пути” поставлять основную нефть на Шымкентский НПЗ. Фактически месторождения АО “СНПС-Актобемунайгаз” являются отправной точкой нефтепровода Казахстан - Китай. То есть наши нефтегазовые месторождения в Актюбинской области являются отправной точкой международного проекта строительства нефтегазопровода Казахстан - Китай. Что, в свою очередь, идеально ложится в концепцию проекта тесного сотрудничества “Один пояс - Один путь”, - отметил господин Ван Цзюньжэнь.

“Не менее важное условие достижения успеха нашей компании - контроль над затратами. Ведь цена на нефть не устанавливается нефтяными компаниями, и прибыль компании зависит в первую очередь от умения искать новые источники дохода и контролировать затраты”, - резюмировал генеральный директор АО “СНПС-Актобемунайгаз”.

Кадры решают

многое

“Необходимо отметить, что производительность труда сотрудников нашей компании за последние двадцать лет увеличилась более чем в четыре раза. Это стало возможным благодаря внедрению современных моделей организации трудовых процессов. Хочу подчеркнуть - в нашей большой команде китайских специалистов всего около 100 человек. Фактически их доля составляет не более 1,6 процента от всего коллектива АО “СНПС-Актобемунайгаз”. И, что еще я считаю важным, этот показатель намного ниже нормы, которую определило правительство Республики Казахстан”, - разъясняет ситуацию господин Ван Цзюньжэнь.

Особое внимание в компании уделяют подготовке кадров и повышению квалификации. Конкретно - за прошедшие годы уже около 15 тысяч человеко-раз было проведено повышение квалификации для персонала АО “СНПС-Актобемунайгаз”.

Более того, около 700 сотрудников из числа казахстанцев заняли управляющие, руководящие должности. Также более тысячи сотрудников в результате программы обучения заняли должности инженерного корпуса. “Несмотря на то, что у нас разные страны и культура, мы можем заниматься одним делом и при этом добиваться успеха. Поэтому реализовываем программы обучения наиболее способных детей наших сотрудников не только в китайских, но и в различных ведущих университетах мира. Лучших из них мы трудоустраиваем. Всего за время реализации этой программы было обучено в вузах по направлению акционерного общества более 220 человек”, - делится господин Ван Цзюньжэнь.

Сотрудничество наших стран базируется на принципе получения взаимной выгоды. Поэтому первоочередная задача менеджмента компании - сбалансировать интересы между инвестором, правительством и трудовым коллективом: “За прошедшие двадцать лет было инвестировано свыше 10 миллиардов долларов в развитие совместного предприятия. Считаю, что АО “СНПС-Актобемунайгаз” внесло существенный вклад не только в экономику Актюбинской области, но и в развитие всего Казахстана. Конечно же, здесь имеется в виду не только обновление производственного кластера, но и трудоустройство людей, создание инфраструктурных объектов с нуля. Напомню, что за время работы АО “CNPC-Актобемунайгаз” с 1997 года в государственную казну было выплачено 14 миллиардов 900 миллионов долларов США в качестве налогов. Мы считаем, что Казахстан остается в выигрыше от нашего сотрудничества. В то же время важен принцип окупаемости инвестиций”.

Также господин Ван Цзюньжэнь отметил, что компания АО “СНПС-Актобемунайгаз” является одним из лидеров в плане утилизации попутного газа. На сегодняшний день попутный газ полностью утилизируется. Здесь как проекты по сжижению газа, использованию для повышения эффективности добычи нефти, так и его трансформация в “чистую” электроэнергию для обеспечения производственных комплексов компании. “Высочайшей оценкой нашей деятельности является признание заслуг главами наших государств. Так, неоднократно ими подчеркивалось, что АО “СНПС-Актобемунайгаз” является примером сотрудничества Казахстана и Китая в нефтегазовой области. Хочу подчеркнуть, что это заслуга каждого сотрудника нашей компании”, - говорит господин Ван Цзюньжэнь. Известно, что компания является обладателем государственной премии “Парыз”. Также топ-менеджмент компании был отмечен орденами “Достык” II степени.







Безусловно, немалый вклад в развитие региона вносят все компании с иностранным участием. В Актюбинской области их работает более 700. Однако наиболее значимые инвесторы и налогоплательщики - это АО “СНПС-Актобемунайгаз” и компания “КазХром”. В рамках пресс-тура нам удалось встретиться с руководителем области Бердибеком Сапарбаевым, который рассказал о тонкостях совместной работы.

Бердибек Сапарбаев, аким Актюбинской области: “За двадцать лет работы АО “СНПС-Актобемунайгаз” инвестировало в развитие региона. Сейчас в компании работает около семи тысяч актюбинцев. И сегодня около 67 процентов добытой в регионе нефти и около 88 процентов добытого газа приходится на компанию АО “СНПС-Актобемунайгаз”.

Хочу подчеркнуть - компания выполняет все свои контрактные и социальные обязательства. К примеру, не возникает никаких вопросов относительно своевременной выплаты заработной платы для семи тысяч сотрудников. Здесь я хочу акцентировать ваше внимание - все мы знаем насколько сложным был прошлый год для нефтяной отрасли. Однако мы не допустили ни одного необоснованного сокращения рабочих мест. Конечно же, и задержек по заработной плате”, - подчеркнул господин Сапарбаев.

По части проектов социальной ответственности Бердибек Сапарбаев отметил строительство многофункционального Дворца молодежи. На него, согласно подписанному меморандуму, со стороны компании на первом этапе было выделено 660 миллионов тенге. Также одна из обозначенных первостепенных задач руководства области - “увидеть максимальный мультипликативный эффект для нашего региона”. “Мы стремимся увеличить долю казахстанского содержания до 18 процентов. Мы активно привлекаем отечественные компании к сотрудничеству с инвесторами. В том числе и с АО “СНПС-Актобемунайгаз”. К слову, по многим направлениям сервис-провайдерами этой компании выступают стопроцентно казахстанские компании”, - было отмечено в ходе официальной встречи.