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Взгляд Сергея Козлова Исследования

Если ад существует, то он наверняка компьютеризирован

И вечный ЦОН

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На этой неделе городские власти вновь “порадовали” жителей Алматы. Всем владельцам квартир и домов надлежит явиться в ЦОН до 1 июля и показать документы как удостоверяющие личность, так и на собственное жилье. Для чего? “Для актуализации данных и исправления ошибок в базе данных правового кадастра”. Так сказано в официальном сообщении департамента юстиции Алматы.
Объясняется это, естественно, заботой о нас с вами - мол, дело касается только тех, кто оформлял права на недвижимость до 1 января 2013 года, когда в базы данных вносили только наименование документа, фамилию, имя и отчество. Но не вносили индивидуальный идентификационный номер (ИИН). И вот теперь, если гражданину нужна, скажем, какая-нибудь справка, то он ее получить не сможет, так как его данные не будут отражаться в базе, потому как сегодня везде требуется ИИН.
Забота, конечно, похвальная, но, опять же, проявляется она как-то жестковато. Сообщение департамента опубликовали в минувший вторник, 13 июня. Три дня после этого считать, наверное, не будем - кто из нас соберется так оперативно и устремится в ЦОН в среду, четверг или в пятницу, чтобы не создавать ажиотаж? Наверное, лишь единицы. Значит, основной поток подтвердителей своего права на дом или квартиру ожидать следует где-то к концу следующей недели и всю неделю после следующей.
А что это за поток и к чему он приводит, мы наблюдали в январе этого года, когда нужно было регистрировать граждан, живущих не по месту постоянной регистрации после вступления в силу поправок в миграционное законодательство. Так что последняя неделька июня ожидается жаркой. В прямом и во всех переносных смыслах.
Сразу возникает вопрос: а нельзя ли гражданину, если ему понадобилась вдруг справка, только тогда прийти в ЦОН и попутно внести поправки в свои права или что-нибудь уточнить в базе данных? А не нервничать в предстоящие две недели июня, выкраивая время для непременного посещения ЦОНа? Ведь, если эта очередная “подчистка” делается ради интересов граждан, может, в интересах этих граждан самим позаботиться о своих справках, когда это потребуется?
Говорят - нельзя. Справку никто не даст, потому как всех необходимых данных гражданина в базе данных-то и нет. А где они до сих пор были? Почему раньше справки давали, а теперь наши данные вдруг могут и не отображаться в этой самой базе?
Ну и, конечно, сразу же на ум приходит пресловутое электронное правительство, на которое были вбуханы огромные бюджетные средства. Оно у нас есть? И закономерный следующий вопрос: а оно нам надо, если все равно нужно лично являться в ЦОН, стоять в неизбежных очередях и приносить с собой свои бумажные подтверждения права на недвижимость?
Есть мнение (высказанное одним бывшим сотрудником одного из алматинских ЦОНов), что вообще-то все данные о нас в этих учреждениях есть, причем с указанием ИИН и всеми другими необходимыми цифрами. Только вот состыковать все эти данные - работа куда более трудоемкая, чем очередная перепроверка данных путем вызова их обладателей.
Легче, мол, вызвать гражданина, на месте с ним все уточнить и внести тут же уточнения, а не копаться в базе, выуживать все, чем этот гражданин в последние годы в ЦОНе отметился - получением справок или еще чем.
Не знаем, правда это или нет, но на нее очень даже похоже. Потому что ИИН существует в качестве обязательного компонента при оформлении всех документов вот уже четыре с лишним года, и огромное число граждан за это время получали и справки, и оформляли всяческие права, в том числе на земельные участки, автомобили, квартиры, и данные этих сделок и оформлений в ЦОНах наверняка есть.
Причем не в бумажных картотеках, а в компьютерах. Которые тоже не в прошлом году в ЦОНах появились, а несколько ранее.
Кстати, если вспомнить январский ажиотаж в ЦОНах, то тогда премьер-министр Сагинтаев публично указал министру внутренних дел Касымову на то, что эта нервотрепка возникла исключительно по вине власти, которая не смогла провести необходимую разъяснительную работу среди населения. Но самое главное - не смогла должным образом наладить работу самих ЦОНов. Вы помните? И что человек, стоявший в очереди для оформления временной регистрации, не выдержал и скончался...
Мы не хотим проводить никаких параллелей, но то, что происходит сегодня, очень напоминает этот январский цоновский коллапс. По характеру его организации и подготовки. И опять - оповещение о необходимости личной явки с документами совершенно неожиданное и, согласитесь, не совсем продуманное. Ни по срокам, ни по времени года.
Может, лучше было бы отложить все это дело до осени? Когда из отпусков люди вернутся, да и не так жарко будет?

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Просмотрено: 89 раз Просмотров: 89 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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