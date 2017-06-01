Айгуль Жилкишина

В Алматы по программе “Спорттық Алматы-2017” началось бесплатное обучение плаванию детей в возрасте от 8 до 12 лет. Квалифицированные специалисты обучают ребят в бассейнах пяти спортивных комплексов по адресам: Сейфуллина, 404, 14; Тимирязева, 41; Яссауи, 1Б и Утемсиулы, 1 (мкр. Шанырак). Групповые занятия для 2000 детей будут проходить до конца нынешнего лета по 2-3 раза в неделю. В прошлом году в рамках “Спорттық Алматы-2016” плаванию обучили 1000 детей. Но чтобы обучить более пяти миллионов детей, большинство из которых не умеют плавать, в Казахстане необходима государственная программа



Для начала отметим, что и большая часть взрослого населения страны также не владеет основными навыками плавания. Сможет ли им помочь программа “Спорттық Алматы”, стартовавшая в 2016 году. Целью этого проекта является привлечение к занятию физкультурой и массовым видам спорта жителей Алматы, включая лиц с ограниченными возможностями.

К слову, программа “Спорттық Алматы-2017” обошлась бюджету города в 523 миллиона тенге. Городская администрация планирует провести 1293 мероприятия и вовлечь в программу как минимум 122 762 человека. Однако этих мер недостаточно, чтобы каждый казахстанец умел плавать.

Небольших природных водоемов в нашей степной стране не так много, а морских и океанских просторов вовсе нет. Значит, единственный способ обучить всех казахстанцев плаванию - повсеместное строительство бассейнов.

Если вынести решение этого вопроса на правительственный уровень, то в Казахстане может появиться государственная программа по плаванию. Тогда из бюджета будут выделяться средства для строительства и содержания бассейнов, а разовое посещение урока плавания обойдется человеку в символическую сумму. Доступными станут месячные и годовые абонементы. Содержать 50-метровый плавательный бассейн - удовольствие достаточно дорогое. А пока на сентенцию, что, мол, абонементы в плавательные комплексы или отели у нас очень дороги, можно ответить: если дорого, то не покупайте.

Стоит ли напоминать о благотворном влиянии водных процедур на здоровье человека? Регулярные занятия в бассейне - это самый действенный способ закаливания. А значит, полезно для здоровья детей и взрослых. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, при этом улучшается кровообращение, нормализуется давление. Занятия на воде помогают бороться с лишним весом и укрепляют все группы мышц.

Примечательно то, что этот вид спорта показан практически всем без всяких ограничений. Еще со времен Античности, говоря о низкой общей культуре человека, жители Древней Греции утверждали: он даже не умеет плавать. И если базовые умения читать и писать дают индивидууму возможность найти свое место в социуме, то, однажды научившись плавать, человек уже спас себе жизнь.



Веские

аргументы “за”

Мы считаем, что бесплатно обучать плаванию стоит всех наших граждан. То, что это является необходимостью, подтверждают страшные цифры. В 2015 году в нашей стране утонули 48 детей, в 2016-м - 108 несовершеннолетних, а за первые пять месяцев этого года жизнь в водоемах закончилась у 27 детей и подростков. Кроме того по статистике в Казахстане тонет гораздо больше взрослых людей, чем в странах, окруженных морями и океанами.



От мала

до велика

Умение хорошо плавать - это жизненная необходимость. Обучаются этому, как правило, в бассейнах, которые разделяются на учреждения для спортивного плавания, где работа идет только на результат, и на бассейны, в которых обучают абсолютно всех. В первые зачисляют перспективных детей, которые стремятся достичь определенных высот в области профессионального спорта, а во вторые - всех, кто хочет плавать для развития и закаливания.

В последние годы в бассейнах становится все больше взрослых - казахстанцы стремятся уделять больше внимания своему здоровью. Однако массовой эту тенденцию назвать нельзя.

В советское время 12-разовое посещение бассейна “Динамо” обходилось в три рубля в месяц, однако желающих плавать было гораздо больше. При всей популярности физической культуры плавание для алматинцев в ту пору не было поголовным занятием. Однако дети и взрослые плескались в водоемах - благо их хватало на всех.

При нынешней экономической свободе, как ни парадоксально, в Алматы возможности поплавать стало еще меньше. Во всяком случае, для основной массы горожан. Потому что достаточного количества бассейнов, ориентированных на рядовых граждан, как не было, так и нет до сих пор.

Разумеется, в некоторых комплексах южной столицы продаются абонементы по 145 тысяч тенге, есть и по 210 тысяч. Можно найти и более бюджетные варианты. Например, стоимость месячных абонементов для взрослых варьируется от 15 000 тенге (с тренером, 12 посещений) до 9000 тенге (без тренера, восемь занятий). Но для большинства алматинских семей даже 12 тысяч тенге на одного ребенка или взрослого - это большие деньги.

На одном сайте указано, что в Алматы работают 133 бассейна. Включая сауны и отели класса люкс. Понятно, что более 90 процентов из них предназначены для состоятельных клиентов, и родители не в состоянии водить туда своих детей. При таких ценах учиться плаванию практически негде, и, как следствие, ежегодно тонет большое количество людей.

Многие горожане отмечают, что в Алматы очень дорогие абонементы в бассейны - в целом в три раза дороже, чем по стране. Например, в Астане разовый абонемент стоит 400-600 тенге. Да, не в большой фитнес-центр, но все-таки в большой бассейн 50 метров. К тому же полномерных бассейнов в южной столице очень мало.

Сеть “народных” бассейнов в нашем городе нужно развивать всеми средствами. Однако случаются вопиющие случаи, когда кто-то пытается нажиться на государственном имуществе. Например, в 2015 году из бассейна на Каблукова, 450 детей просто выгнали на улицу. Абонемент стоимостью 10 500 тенге в месяц очевидно не отвечал бизнес-интересам главврача. Вскоре бассейн с вполне доступными ценами сдали в аренду фитнес-центру, а дети остались не у дел. Заметим, что в том бассейне плавали не только дети для общего развития. В нем проводились серьезные занятия для школьников с разрядами, то есть для будущих спортсменов.

Если занятия плаванием в массовом порядке недоступны, то о спортивных достижениях страны говорить не приходится. Сейчас многие спортивные учреждения находятся на самофинансировании, именно поэтому в них такие высокие цены на услуги, которые многие алматинцы позволить себе не могут.

Правительственная программа по поддержке плавания могла бы для начала наладить сотрудничество между государственными органами, бизнес-структурами и собственниками спортивных объектов. Министерство здравоохранения могло бы взять под опеку бассейны и спорткомплексы, привлекая спонсоров. А когда программа будет утверждена в парламенте, плавание (и спорт вообще) в нашей стране станет популярным. И тогда в наших водоемах будут плавать, а не тонуть как дети, так и взрослые.