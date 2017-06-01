Алла Иванилова

Казахстан два года назад ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов и принял на себя обязательства по имплементации международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями. Однако это только лишь на бумаге все хорошо, в реальной жизни инвалидам по-прежнему нет места. Что в очередной раз доказало недавнее обращение омбудсмена к премьер-министру страны



Казахстан принял ряд важных законов, направленных на обеспечение прав людей с ограниченными возможностями. В целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов приняты поправки в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав инвалидов. Разработан Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов, рассчитанный на 2012-2018 годы. Завершился первый этап реализации плана, предусматривающий создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам. Однако на деле жить людям с ограниченными возможностями, а их ни много ни мало в стране более 651 тысячи человек, стало не легче.

Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров направил в адрес главы правительства Бакытжана Сагинтаева обращение по актуальным вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью, в котором рассказал, с чем в реальной жизни сталкиваются эти люди и на что жалуются.

Сегодня в стране формируется архитектурная среда для нужд инвалидов. Определено 36 тысяч социально значимых объектов, представляющих жизненно-важные услуги лицам с инвалидностью. По состоянию на 1 апреля 2017 года паспортизация проведена на 28 900 объектах от 31 100 запланированных. Более 18 тысяч из них (или 63,6 процента) признаны недоступными. Уровень адаптации поликлиник, больниц, школ и центров социального обслуживания достигает 62,4 процента. Большинство объектов общественной инфраструктуры недоступны для людей с нарушениями зрения или слуха, так как здания и подходы к ним не оборудованы звуковыми, тактильными обозначениями и дорожками, отсутствуют световые индикаторы. Так, в Караганде около 23 тысяч людей с инвалидностью редко посещают больницы, магазины, государственные учреждения. В городе свыше 200 объектов считаются частично доступными, при этом только немногие из них соответствуют строительным нормам. Аналогичная ситуация наблюдается в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях, где пандусы имеют не только крутой подъем и неудобные поручни, но также покрыты скользким кафелем. В Актау функционируют более 30 школ, однако пандусами, которые отвечают необходимым нормам, оснащены только две школы. Даже столицу нельзя назвать показательной в этом - многие объекты не оборудованы пандусами, а там, где они есть, оставляют желать лучшего.

Немало проблем и в общественном транспорте. Автобусы не оборудованы средствами для подъема, а на остановках отсутствует необходимая информация для людей с нарушениями слуха, зрения. Воздушный транспорт - полоса препятствий для людей с ограниченными возможностями. В частности, в 2016 году авиакомпаниями BEK AIR и SCAT внесены изменения во внутренние правила, согласно которым людям с инвалидностью I группы, если они летят без сопровождающего, продажа билетов не производится. Обе авиакомпании объясняют данный факт тем, что специальное автосредство для подъема/спуска с самолета (амбулифт), если он пристыкован не к рукаву, не подходит к низким самолетам, и в этой связи не представляется возможным оказать услуги по сопровождению пассажиров до места в самолете. В то же время мировая практика показывает, что в таких случаях транспортировка пассажиров с инвалидностью по трапу производится на специальной межрядной коляске. Кроме того, службы специального сопровождения в аэропортах готовы оказывать данную услугу, как это практиковалось ранее. Более того, в Правилах организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, утвержденных приказом Министерства по инвестициям и развитию от 24.02.2015, говорится о том, что представитель авиакомпании (аэропорта) должен сопровождать людей, имеющих ограниченные возможности, к (от) воздушному судну и вместе с документами передать непосредственно экипажу.

Также часто поднимается вопрос касательно правомерности требований авиакомпаний перед полетом подписывать декларацию о взятии людей с инвалидностью на себя ответственности за ущерб здоровью или смерть, которые могут произойти во время полета. Таким образом, авиакомпании берут на себя право произвольно оценивать состояние их здоровья. Вместе с тем законодательство закрепляет ответственность именно перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира при воздушной перевозке за исключением случаев, когда вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Сегодня банки, микрокредитные организации отказывают в оформлении банковского займа, в том числе потребительского кредита, поскольку источником дохода является пособие по инвалидности. При этом условий для трудоустройства практически нет - работодатели под любым предлогом отказывают таким людям в работе, даже несмотря на существующие в законодательстве квоты. Оно и понятно, необходимо обустроить по всем правилам место такого работника, а это дополнительные затраты. В этой связи в своем обращении омбудсмен предложил развивать инклюзивный бизнес, открывать микрокредитные линии, разработать механизм по льготному кредитованию людей с инвалидностью.

Кроме этого уполномоченный по правам человека считает, что в стране необходимо создать бесплатную телефонную линию для консультирования людей с ограниченными способностями по вопросам, касающимся предоставления медицинских, социальных, трудовых услуг, правовой помощи, и другим, а также провести исследование о реальном положении инвалидов, что позволит принять эффективные меры по их интеграции в общество. Астана