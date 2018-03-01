Упрямая зависимость Неделя заканчивается под знаком нового падения тенге. Упала нефть, падает и наша валюта. Ничего нового и неожиданного. Разве что можно добавить к этому новые санкции против Москвы, которые неизбежно скажутся на поведении иностранных инвесторов на российском рынке. А это, в свою очередь, ударит по российскому рублю, ну и далее, так сказать, в соответствии с логикой наших экономических и финансовых взаимоотношений с северным соседом.

Интересно здесь следующее: комментариев на этой неделе по поводу очередного пике тенге было так мало и были они такие куцые, что говорит о повышении финансовой грамотности нашего гражданского общества. Зачем они, комментарии, нужны, когда и так вроде бы все ясно. Упала нефть, упали и мы. Нефть поднимается, ну и у нас, соответственно...

Такую уж взаимозависмость мы за эти истекшие два с лишним десятилетия построили. Деваться пока некуда. “Будет нефть, будет и пенсия”, - сказал как-то наш незабвенный Григорий Александрович Марченко в бытность председателем Нацбанка. И был он, наш председатель, честен и откровенен. И мы ему верили. Потому что таким людям не верить нельзя.

Только вот никто в тот момент не решился спросить у председателя: “А если нефти не будет, то и пенсии не будет? А что же тогда будет?” Есть ли у нас это постнефтяное будущее или вот так вот всю нашу жизнь и придется содрогаться от поступающих с нефтяных бирж сводок?

“Цена нефти марки Brent сегодня резко упала до 45 долларов за баррель, потеряв во время торгов 10 процентов...” И сразу же заработал автоматический отечественный калькулятор: а насколько это рухнет родной тенге, если родной баррель рухнул на 10 процентов? Наверное, где-то 0,4 процента он все-таки “уронит”.

Или: “Прогноз по нефти на предстоящие недели неутешителен на фоне роста числа буровых установок в США и обещаний Ливии и Ирана резко увеличить добычу сырья в ближайшее время”. Нет, это же какой-то заговор! К росту числа буровых американских установок (спрашивается: а чего это они вдруг стали так бурно расти?) добавились эти самые ливии и ираны, которым все неймется!

И все норовят нажиться на самом примитивном - качай себе черную жижу из-под земли и гони ее по трубам, нет чтобы развивать, скажем, промышленность и сельское хозяйство, внедрять новые технологии, отдавать предпочтение науке и технике, образованию и передовой медицине.

В общем, вместо того, чтобы зарабатывать пусть трудный, но свой хлеб своей головой и своими руками, все вокруг хотят “срубить” по-легкому. Так, чтобы особенно не напрягаться. А мы за них, за всех, выходит, отдуваемся. Мало того, что у нас нынче жара больше 32 по Цельсию в тени, а тут еще и тенге больше 325 за доллар. Причем, обратите внимание, и жара, и тенге подскочили почти синхронно.

И еще мы хотели бы обратить ваше внимание на такое вот весьма интересное обстоятельство. Но вначале приведем одну цитату.

“Люди, которые говорят, что нам нужно отказаться от ископаемых видов топлива, на самом деле просто не верят в технологии. Я сорок один год работаю в нашей отрасли и извлек для себя урок: не нужно недооценивать технологии. Мы должны обеспечить стабильные поставки по цене, которая дала бы нам возможность стимулировать отрасль. Чтобы в том числе развивать глубоководные технологии, производить СПГ, разрабатывать сланцевые месторождения”.

Как говорится, отгадайте с трех раз - кто это сказал? Здесь также немаловажно - где и когда?

Так вот, эти слова произнесены ровно год тому назад - день в день, 23 июня 2016 года в Петербурге Рексом Тиллерсоном, в то время главой нефтяного гиганта ExxonMobil. Приехал он в город на Неве на экономический форум и сказал на нем помимо приведенного выше много чего еще интересного.

Кто сегодня Рекс Тиллерсон? Правильно, госсекретарь США. Случайно ли он попал на эту должность из кресла главы ExxonMobil? Тоже правильно. Попал он в администрацию Трампа не для того, чтобы спокойно до пенсии доработать. А чтобы пенсия его, Тиллерсона, да и Трампа, была лучше и даже веселей. А для этого, как сказал наш председатель Марченко, нужна нефть. Вот не будет нефти, не будет пенсии не только у нас, но и у Тиллерсона с Трампом.

Поэтому нефти будет очень много. Будет столько, что наш тенге может за ней и не поспеть. Потому как Тиллерсон знает толк в том, как “стимулировать свою отрасль, как развивать глубоководные технологии и разрабатывать сланцевые месторождения”. Он, быть может, Индию с Индонезией перепутает во время переговоров (такое с американскими госсекретарями случалось), но вот методы “стабильных поставок по цене, которая дала бы нам возможность стимулировать отрасль”, он не перепутает никогда.

Вот увидите.